Le tisane digestive sono davvero un toccasana. Se abbiamo difficoltà nella fase di digestione, magari perché abbiamo mangiato un po’ troppo, una bella bevanda calda a base dei migliori rimedi naturali può essere davvero la risposta ai nostri problemi. Così stomaco e intestino potranno regolarizzarsi e non dare più alcun fastidio.

Durante le feste di fine anno è normale avere qualche problema digestivo, complici gli stravizi che a tavola non possono mancare. Se abbiamo mangiato abbondantemente o più pesante del solito e magari non abbiamo fatto abbastanza attività fisica, potremmo sentirci gonfi e avere malessere a carico dell’apparato digestivo.

Ecco che, allora, in questi casi e non solamente durante le feste di fine anno, le tisane digestive possono fare al caso nostro per poterci aiutare subito a stare meglio. Basta una bella tazza bollente al giorno per ritrovare in poco tempo sollievo.

Aboca Sollievo Tisana Digestiva Finocchio e Liquirizia, Digestive Herbal Tea da 20 filtri

Da Aboca ecco Sollievo, la tisana digestiva bio con dentro finocchio e liquirizia. La tisana è utile per favorire il fisiologico transito intestinale, rispettando l’intestino grazie ai fitocomplessi di cassia, che agisce sul transito, di finocchio, rooibos e carvi, che aiutano ad eliminare i gas intestinali, di malva, melissa e liquirizia, che aiutano i normali processi digestivi dell’organismo. Biologica e naturale al 100% si può usare al bisogno, assumendo una tazza alla sera. Un filtro è sufficiente per una tazza da 200 ml: basterà versare l’acqua fatta bollire sopra la bustina, coprendo il contenitore per i 7 minuti di infusione. Il sapore è gradevole anche senza l’aggiunta di zucchero. Se necessario, basterà aggiungere un po’ di miele.

L’Angelica, Tisana Funzionale Dopo Pasto Digestiva, a Base di Genziana, Anice e Menta, Senza Lattosio, Vegan, 10 Confezioni da 20 Filtri Ciascuna

Anche L’Angelica propone la sua tisana funzionale da assumere dopo un pasto più abbondante perché digestiva. La tisana favorisce la digestione anche dopo aver mangiato molto o molto pesante, quando il senso di pesantezza durante la fase digestiva si fa sentire. È a base di genziana, pianta amaro-tonica utile per combattere il senso di pienezza, e di china, che aiuta la digestione. Inoltre è arricchita con anice e menta, rimedi naturali noti per le proprietà digestive, ingredienti in grado di dare anche un ottimo sapore alla bevanda da assumere calda. Ogni filtro va utilizzato per una tazza di acqua bollente (200 ml circa): lasciare in infusione per 3-5 minuti e dolcificare se si vuole, meglio se con miele.

Equilibra Integratori Alimentari Tisane, Tisana Digestiva, 100% Ingredienti Funzionali per la Funzione Digestiva, a Base di Finocchio, Anice e Menta, Materiali 100% Riciclabili, 15 Filtri

Equilibra, invece, propone tra le sue tisane anche quella con funzione digestiva, a base di finocchio, di anice, di menta, in filtri con materiali al 100% riciclabili. La tisana svolge azioni emolliente e lenitiva sul sistema digerente, grazie alla camomilla presente. Contiene anche la liquirizia, utile per la funzionalità dell’apparato digerente e per dare un aroma indimenticabile. Si può bere ogni giorno mettendo un filtro in una tazza di acqua bollente, lasciando poi in infusione per 5 minuti. Ottima anche se preparata con acqua fredda. La confezione contiene 15 filtri e si può scegliere tra diverse proposte: Detox, Digestiva, Energia & Vitalità, Pancia piatta, Regolarità, Relax & Riposo, Snella & in Linea.

Cupper Tisana Biologica Finocchio e Anice (confezione da 20 Bustine)

Cupper, invece, sul suo store di Amazon propone la sua tisana biologica al finocchio e all’anice, in una confezione da 20 bustine. La tisana si può gustare in ogni momento della giornata, anche se, vista la funzione di questa bevanda calda, sarebbe meglio assumerla dopo i pasti. Tutti gli ingredienti sono naturali e biologici e le bustine sono biodegradabili, prive di plastica o sbiancanti chimici. Fai bollire l’acqua, fai raffreddare per qualche istante e poi versala sulla bustina, lasciandola in infusione per 3-5 minuti.

Pompadour, Tisana Digestiva con Finocchio e Camomilla, 54 Filtri (3 Confezioni da 18 Filtri), Utile per Stimolare i Naturali Processi Digestivi, Gusto Gradevole, Senza Lattosio, Glutine e Allergeni

Infine, da Pompadour la tisana digestiva con finocchio e camomilla, in 3 confezioni da 18 filtri l’una, per un totale di 54 filtri. Una tisana utile per favorire i naturali processi di digestione e dal gusto gradevole, naturalmente senza lattosio, senza glutine e senza potenziali allergeni. Ogni filtro contiene al suo interno ingredienti come rooibos, anice, finocchio, camomilla, menta peperita, foglie di mora, liquirizia. Si possono consumare fino a 3 tazze al giorno e si può assumere sia al naturale sia con l’aggiunta di zucchero e miele. Finocchio e anice aiuteranno a stimolare i processi digestivi naturali del nostro organismo, mentre il finocchio, ricco di vitamina C, darà una mano a rendere più forte il sistema immunitario.

Sullo store Amazon di Pompadour si possono anche acquistare le tisane Equiseto e betulla, Finocchio e prugna, Matè e verbena, Tarassaco e curcuma, Valeriana e melissa, ognuna con le sue caratteristiche che le rendono uniche per il nostro benessere.

Buona digestione con le migliori tisane digestive.