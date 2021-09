I migliori accessori per tornare in forma da acquistare su Amazon

Scommettiamo che nella tua lista di buoni propositi per l’autunno hai inserito la solita voce: tornare in forma dopo le vacanze estive. Questa volta giuri che farai sul serio e che ti impegnerai. E noi vogliamo aiutarti a mantener fede alla tua promessa, proponendoci 10 cose di cui hai assolutamente bisogno per rimetterti in forma.

Su Amazon possiamo acquistare tutto quello che serve per la nostra bellezza e il nostro benessere, potendo contare su prezzi competitivi, offerte continue e consegna, anche gratis con Amazon Prime, direttamente a casa, o in ufficio o in un punto che riceve i pacchi, per essere sicuri di non perdere nessuna consegna.

Per tornare in forma i trucchi sono sempre gli stessi: mangiare in modo sano, fare un po’ di attività fisica e volersi bene, curando il corpo anche per quello che riguarda la sua bellezza e non solo la sua salute.

Sei pronta a fare shopping con noi?

Scrub Salino rimodellante e esfoliante a Base di Aloe Vera e olii naturali di Equilibra

Cominciamo con una coccola per il nostro corpo, che ci farà perdere qualche centimetro. Equilibra propone il suo scrub salino per il corpo rimodellante ed esfoliante a base di aloe vera, in grado di levigare e nutrire la pelle in profondità. Contiene al suo interno un mix di sali marini, oli naturali ed estratti vegetali per prendersi cura dell’epidermide. Rosmarino e mentolo sapranno farci ritrovare il benessere, l’olio di vinaccioli nutrirà in profondità la pelle, mentre aloe vera e sali marini cristallini ci permetteranno di dire addio a una pelle rovinata. Si può anche usare sotto la doccia.

Olio essenziale alla lavanda Bio 100% Puro 10 ml di LaborBio

Per chi vuole ritrovare il benessere con l’aromaterapia, Laborbio propone il suo olio essenziale puro al 100% di lavanda vera Bio. Certificato Biologico puro e naturale senza solventi, l’olio è proposto in un pratico flacone in vetro con contagocce e tappo a prova di bambino. Ricordiamo le proprietà rilassanti della lavanda, da usare prima di dormire disponendo un paio di gocce sul cuscino o sui polsi. Sappiamo che dormire aiuta la nostra salute il nostro benessere, anche quando si tratta di tornare in forma. Possiamo anche usarlo per aromatizzare i piatti e diluito può essere un ottimo rimedio terapeutico.

Trattamento Riparatore per capelli danneggiati di Olaplex

Anche i capelli hanno bisogno di tornare in forma dopo l’estate. Salsedine, sole, mare, vento, alimentazione non sana, disidratazione possono danneggiarli. Olaplex propone il suo trattamento riparatore Hair Perfector. La gamma è composta da diversi prodotti da applicare sulle chiome per farle tornare in salute, anche dopo trattamenti invasivi dal parrucchiere o tinte troppo frequenti. Consigliamo di seguire con estrema attenzione le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.

Mix di frutta secca a guscio di Happy Belly

Per i vostri snack salutari a metà mattina o pomeriggio oppure prima e dopo l’allenamento, Happy Belly, un marchio Amazon, propone il suo mix di frutta secca a guscio, nella confezione da 500 grammi. All’interno troviamo golose nocciole, ottime anacardi, salutari noci e mandorle sbiancate che fanno anche bene come rimedio per la sindrome premestruale e mestruale. La frutta secca non contiene sale in aggiunta, ma solo ingredienti naturali. Per un pieno di fibre ideale anche per chi segue una dieta vegetariana o una dieta vegana.

Polvere di tè verde matcha di Happy Belly Select

Happy Belly propone anche la polvere di tè verde matcha, 4 confezioni da 50 grammi l’una (si può anche optare per il tè verde o il Mao Feng). All’interno di ogni confezione troviamo foglie di tè biologico finemente polverizzate, per preparare un infuso verde ricco di salute e benessere, con note di vegetali crudi, alghe ed erba. Il sapore è corposo e leggermente amaro. Il prodotto è realizzato con ingredienti naturali al 100%.

AI Fitness Coach Audio con Advanced in-Ear frequenza cardiaca di Vi

Per chi vuole tornare in forma, ecco come imparare a raggiungere i propri obiettivi con uno strumento ideale per il workout a casa. Uno strumento interattivo, che ci permette anche di monitorare la frequenza cardiaca disponendo anche di biosensori per il movimento. Un’esperienza audio interattiva per poter seguire i propri allenamenti personalizzati di fitness, collegandosi all’app gratuita per ricevere tutte le informazioni più aggiornate in materia. Leggere e senza fili, sono facilissimi da indossare, non solo per fare attività fisica durante il giorno.

Pistola Massaggio Muscolare elettrico a 30 velocità con 6 teste diverse di HOPOSO

Per un massaggio muscolare indimenticabile ecco la pistola elettrica a 30 velocità, con sei teste, molto potente, proposta nel colore nero. Ideale per chi soffre di dolori muscolari o chi vuole migliorare la circolazione del sangue, grazie al ricorso a tecnologie di ultima generazione. Perfetta per recuperare da infortuni, grazie a 30 impostazioni di velocità e 6 testine di massaggio. La velocità si può regolare come si vuole. Lo strumento è decisamente silenzioso e facile da usare. Inoltre la pistola massaggiante è ricaricabile e portatile, così da averla sempre con sé.

Tappetino Fitness per Pilates EXTRA spesso di Umi

Per fare tutti gli esercizi migliori per tornare in forma, Umi propone il suo tappetino fitness, ideale anche per yoga e pilates, ma anche per fare gli addominali o per fare stretching. Disponibile nei colori blu e nero, è più spesso dei normali tappetini, per il massimo comfort grazie all’imbottitura. Facile da trasportare, contiene una fascia per il trasporto. Il tappeto antisdrucciolevole ROMIX è SGS approvato senz alattice e metalli, anche privo di gomma. Le misure sono 1800 × 610 × 15 mm.

Sportsblender Mini Frullatore portatile con due bottiglia di Electrolux

Per tornare in forma, bisogna anche mangiare sano. Electrolux ci presenta Sportsblender, il suo frullatore con funzione frappè, disponibile già con 2 borracce anti rottura da 0.6 litri l’una, realizzate in Tritan, un materiale che non assorbe odori e sapori, così da poterle riutilizzare sempre. Il frullatore ha un motore molto potente, quattro lame in acciaio inox rimovibili di altissima qualità. Tutti i componenti si possono comodamente lavare in lavastoviglie.

Virgin Active Italia Abbonamento Digitale semestrale Virgin Active Revolution

Infine, ecco un abbonamento digitale semestrale a Virgin Active Revolution, per potersi allenare ovunque con l’esperienza di allenamento a distanza del gruppo Virgin Active. I migliori trainer ti permetteranno di tornare in forma con tantissimi workout, perché avrai a disposizione 2500 video on domand, 80 nuovi contenuti a settimana, dei quali 20 in dirette, suddivisi in sette categorie di allenamento. Le lezioni sono disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Ricordati, le promesse vanno sempre mantenute. Soprattutto quelle che facciamo a noi stesse.

