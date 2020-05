Uova, colesterolo e vitamine: ecco cosa c’è da sapere Le uova sono assolte: fanno bene e non sono la causa dell'ipercolesterolomia

Si sente sempre dire che incidono sulle malattie cardiovascolari e che è meglio non abusarne: ma le uova fanno bene o no? La verità è che questi prodotti della natura rappresentano un alimento completo e importante, tuttavia l’abuso è sconsigliato, ma andiamo a vedere insieme tutte le proprietà delle uova.

Uova: tutte le proprietà

Un uovo è così semplice, eppure ha tanto, tutto da raccontare. Potremmo dire che sono il principio di ogni cosa e della narrazione. Insomma, questi semplici alimenti, così utilizzati sulle nostre tavole ma così altrettanto bistrattati a volte, per colpa della pandemia, sono vera poesia.

Narrazioni e racconti a parte, le uova sono davvero ricche di biomolecole, dalle proteine nobili, alle vitamine fino ai minerali. E non abbiamo incluso nella nostra lista dei benefici il sapore delizioso, la versatilità in cucina e la facilità di preparazione, un alimento questo, che ci consente di preparare qualsiasi cosa, primi piatti, secondi e dolci.

Dieta: uova sì o uova no?

Ma le uova non fanno male? Il tuorlo non aumenta il colesterolo nel sangue? Questi i dubbi più grandi di ogni consumatore attento alle discussioni che avvengono da anni nel mondo scientifico. La risposta, dopo anni di studi e ricerche, sembra essere univoca: le uova sono assolte dall’accusa di far male.

A quanto pare infatti, non c’è alcuna relazione tra il loro consumo e l’incidenza di malattie cardiovascolari, come sottolineano le Linee guida italiane per una sana alimentazione revisionate dal Centro di ricerca alimenti e nutrizioni. A quanto pare infetti è molto più pericolosa la western diet, la dieta occidentale importata dagli Stati Uniti che prevede un consumo eccessivo di carne e cibo spazzatura. Sarebbero questo infatti i regimi alimentari che provocano l’aumento dell’ipercolesterolomia.

Le uova, un alimento prezioso

Le uova quindi sono assolutamente consigliate per qualsiasi dieta equilibrata assunta, insomma un regime alimentare che si rispetti non può escludere un alimento tanto importante e ricco di vitamine e proteine come le uova.

Inoltre le uova non sono buone solo da mangiare, ma anche per rimedi naturali e di bellezza da fare in casa.