I condizionatori portatili sono una grandissima invenzione. Se a casa o in ufficio non si ha la possibilità di avere un sistema di condizionamento centralizzato, con split per l’aria fredda (ed eventualmente per l’aria calda in inverno) pronti a rinfrescare ogni zona, questi piccoli elettrodomestici facili da spostare possono aiutarci a non soffrire il caldo quest’estate.

Non solo ventilatori, anche i condizionatori e climatizzatori portatili possono essere un’ottima scelta da acquisto per trovare un po’ di refrigerio in queste estati che si fanno sempre più calde. Per dormire bene la notte, per trascorrere giornate piacevoli tra le mura domestiche, anche per lavorare, e per togliere un po’ di umidità dalle nostre abitazioni, non c’è niente di meglio di avere dei piccoli elettrodomestici, che non costano molto, ma che sono decisamente efficienti.

Se preferiamo non installare un condizionatore tradizionale a muro, per il quale dobbiamo rivolgerci a un professionista e pagare anche molto di più, possiamo optare per modelli dai prezzi interessanti che comunque fanno bene il loro lavoro. Questa è la scelta ideale per chi vive in affitto, non ha il permesso degli altri condomini per installare condizionatori con parti esterne o per chi magari ha una casa vacanze e vuole un climatizzatore da avere sempre con se.

Oggi, allora, ti portiamo a scoprire quali sono i condizionatori portatili da comprare in offerta su Amazon a prezzi decisamente interessanti.

Rowenta AU5020 Turbo Cool

Foto Amazon

Rowenta propone il suo comodo, pratico e versatile modello, tra i condizionatori portatili il più compatto, per poter essere trasportato facilmente ovunque si voglia. Turbo Cool + rinfresca velocemente ed è adatto a ogni stanza, anche grazie al design che lo rende ideale per ogni ambiente. Può offrire una copertura fino a 83 m³.

È facile da spostare e da riporre, lo possiamo tenere in casa, in ufficio, quando partiamo per le vacanze. Il suo potere rinfrescante da 2500W garantisce una copertura ottimale, adattandosi a ogni esigenza. La tecnologia 3 in 1 consente di avere tra le mani, in un oggetto di design molto compatto, un condizionatore, un deumidificatore e un ventilatore, tutto in uno. Così da usarlo nelle giornate più calde, in quelle più umide e in quelle in cui abbiamo semplicemente bisogno che l’aria circoli.

Il prodotto propone 10 impostazioni diverse, da silenziosa a boost, garantendo il basso impatto ambientale grazie all’utilizzo del gas naturale R290. Si possono impostare l’avvio e lo spegnimento grazie al telecomando e alla programmazione, così da avere sempre la temperatura giusta.

AIMIUVEI Mini Condizionatore Portatile

Foto Amazon

Aimiuvei propone il suo mini condizionatore portatile, un dispositivo multifunzionale che garantisce prestazioni davvero eccezionali. Per sopravvivere in casa o in ufficio anche alle estati più calde, questo piccolo elettrodomestico diventa condizionatore, umidificatore, purificatore d’aria e ventilatore.

Dispone di tre velocità del vento che si possono regolare facilmente e propone anche sette colori LED nel raffreddatore d’aria, che possono essere usati come lucina notturna per i bambini o per creare l’atmosfera o ancora per una seduta di cromoterapia casalinga. È di piccole dimensioni e leggero, così da portarlo ovunque in casa e trasportarlo dove si hanno maggiori esigenze. È talmente silenzioso che è perfetto anche per la cameretta dei bambini.

Facilissimo di usare, si possono utilizzare acqua fredda o cubetti di ghiaccio da inserire nel serbatoio dell’acqua, prima di collegare il piccolo elettrodomestico con il c avo dell’alimentazione. Si possono scegliere la velocità e le modalità di raffreddamento a nebbia o normale, entrambe da provare sicuramente per trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

Condizionatori portatili DeLonghi PACN82ECO

Foto Amazon

DeLonghi PACN82ECO è

Il dispositivo è multifunzione, con funzioni aggiuntive quali il ventilatore e il deumidificatore. La sua capacità di raffreddamento è davvero molto efficiente (9400 BTU/h, 2,4 kW per ambienti fino a 80 m3,), rendendolo di fatto adatto a ogni ambiente della casa. Facile e pratico da usare, dispone di un telecomando e di un pannello di comandi digitali, per un uso intuitivo di ogni funzionalità. L’interfaccia pulsante soft touch, nel dettaglio, consente di gestire la temperatura, la velocità del ventilatore, il timer, la funzione di raffreddamento.

Inoltre il dispositivo Delonghi è anche green: utilizza gas refrigerante 100% naturale R290, così da avere solo condizionatori portatili a basso impatto ambientale, sicuri per le persone e sicuri per l’ambiente.

Taurus AC 2600 RVKT, condizionatore portatile 4 in 1

Foto Amazon

Taurus AC 2600 RVKT è un dispositivo portatile semplice, dal design easy e molto compatto. Propone quattro diverse modalità di funzionamento: freddo, calore, deumidificazione e ventilazione; aria condizionata, riscaldamento, deumidificatore e ventilatore. Un unico elettrodomestico dalle dimensioni che si adattano a ogni ambiente che garantisce tantissime opportunità.

1149 W di massima potenza in modalità fredda e 1271 W in modalità caldo, può essere la soluzione giusta per rinfrescare e scaldare stanze fino a 25 m2. Inoltre è dotato di ruote e di maniglia di trasporto, così da spostarlo con maggiore facilità da una parte all’altra della casa o anche in ufficio o nella casa presa in affitto per le cianze. Il pannello di controllo è touch, intuitivo e semplice da usare. Ha anche un comodo telecomando.

Dispone anche di un timer 24 ore, così da programmare l’accensione e lo spegnimento anche quando non si è in casa. Funziona con gas refrigerante r290, materia prima ideale per avere un basso impatto sull’ambiente, per migliorare l’efficienza energetica e per rispettare persone e pianeta.

Condizionatore d’aria portatile Comfeè

Foto Amazon

Il condizionatore d’aria portatile Comfeè è adatto per ogni ambiente. Il modello è estremamente efficace per raffreddare la casa o l’ufficio, merito del compressore ad alta efficienza che agisce con rapidità mantenendo contenuti i consumi elettrici. È indicato per ambienti di 50m³ (17m²).

È comodo anche perché parte del liquido di condensa evapora per raffreddare lo scambiatore di acqua, così da avere meno residui da eliminare. Il tubo può essere collegato facilmente per espellere l’aria calda, mentre per refrigerare si usa il refrigerante a ridotto impatto ambientale R290. Non è necessario un serbatoio di acqua aggiuntivo.

Dal punto di vista energetico è abbastanza efficiente e agisce in condizioni differenti per garantire sempre il massimo. Il design è compatto, ergonomico, bello da vedere. Inoltre è facile da usare grazie al Display LED, al Timer e alla funzione Follow Me. Infine, è dotato di ruote piroettanti per trasportarlo con semplicità ovunque si voglia un po’ di fresco.

Come prendersi cura dei condizionatori portatili

Dopo aver scelto i migliori modelli in circolazione, ecco qualche consiglio per te.

Posiziona il climatizzatore portatile in un luogo lontano dalla luce diretta o dove l’umidità è troppo alta.

Non sistemarlo mai vicino alle pareti.

Scegli un modello che si adatta facilmente a ogni ambiente.

Non posizionarlo su tappeti o superfici irregolari.

Ricordati di controllare il filtro almeno ogni due mesi. E di sostituirlo spesso.

Lava il filtro con detergente e acqua calda ogni due settimane.

Svuota le bacinelle piene di condensa.

Pulisci ogni giorno esternamente il condizionatore.

Quando non lo usi, posizionalo in stanze non troppo calde o fredde pulito e coperto con un lenzuolo o un telo per evitare che si sporchi e rovini.

Buon fresco!