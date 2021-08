Gli accessori originali per la cucina in offerta su Amazon

Gli accessori originali per la cucina possono diventare ottime idee regalo da fare a quella persona che ama circondarsi di oggetti particolari. O da farsi per poter sorprendere gli ospiti che abbiamo invitato a casa nostra per un aperitivo, per un pranzo o una cena insieme, per poter trascorrere del tempo di qualità con le persone che occupano un posto speciale nel nostro cuore.

Non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. Tante le cose utili, che potrebbero tornarci comode quando siamo tra i fornelli o quando prepariamo i pasti, potendo contare su forme e colori che renderanno la cucina più divertente e unica.

Accessori per cucinare, per conservare, per servire e molto altro ancora: sicuramente ci sarà sempre l’idea regalo da fare e da farsi in ogni occasione, anche quelle più speciali, che meritano oggetti di un certo livello.

Sei pronta a scoprire quali sono le offerte su Amazon per comprare accessori originali per la cucina?

Ototo Mestolo a Foglia Verde Jungle Spoon

Fonte foto da Amazon

Che ne dici di un mestolo a forma di foglia verde che ti permette di essere subito il protagonista di un viaggio nella jungla? Il cucchiaio da cucina, BPA free, è scanalato e ideale per poter essere utilizzato in tantissime preparazioni differenti, anche per la pasta o per una ricca insalatona estiva. Il materiale è una plastica molto resistente anche all’acqua bollente e si può tranquillamente mettere a lavare in lavastoviglie. Vietato invece utilizzarlo nel forno a microonde.

Per servire in tavola con un tocco selvaggio e originale, il mestolo a foglia verde Jungle Spoon 30×9.5×5 cm di Ototo è proprio quello che ci vuole, perché è divertente. E con il foro nel manico può anche essere appeso.

BigMouth Inc. Corgi Butt Bottle Opener

Fonte foto da Amazon

Hai voglia di fare o farti un regalo originale? Ecco BigMouth Inc. Corgi Butt Bottle Opener, un apribottiglie davvero singolare, che propone la razza di cani più amata dalla Regina Elisabetta II, in un simpatico accessorio che si può appendere a parete per avere un apribottiglie sempre a portata di mano. Ed è davvero facile da usare, con tappi di bottiglia dalle dimensioni standard. Il materiale usato è di altissima qualità, per un oggetto da cucina che resisterà a lungo. Il supporto è in resina, mentre l’apribottiglie in metallo.

Un regalo assolutamente perfetto per chi è amico dei cani e in particolare dei Corgi.

Panchina per Shot in Legno con 2 Bicchierini in Vetro Inclusi

Fonte foto da Amazon

Un regalo di coppia da fare? Lo store di Casa Vivente su Amazon propone la sua panchina porta shot in legno con due bicchierini di vetro inclusi e con incisione che suggerisce che “L’alcol è la migliore terapia di coppia” o scritte come Mr e Mrs per un dono di anniversario o di fidanzamento o ancora “Non importa cosa si beve ma con chi“. Dediche per chi ama assaporare drink davvero unici, da condividere però in coppia, anzi, in dolce compagnia.

Un’idea regalo decisamente perfetta per poter celebrare l’amore. La panchina è realizzata in pregiato legno di ontano, mentre i bicchieri in vetro chiaro. Ma è la scritta sulla spalliera ad attirare l’attenzione di tutti quanti. Una dedica speziale per tutti gli innamorati, per accessori originali per la cucina realizzata con materiali di altissima qualità.

Guanti da forno Ayomi Cat resistente al calore

Fonte foto da Amazon

Il brand Ayomi propone i suoi bellissimi guanti da cucina che ricordano le zampe di un dolce gattino. Gli accessori originali per la cucina sono realizzati in cotone trapuntato e foderati e si possono comodamente lavare in lavatrice. Sono altamente resistenti al calore e sono l’ideale per prendere in forno le padelle con le vostre migliori preparazioni. Sono molto comodi e pratici e proteggono sempre mani e avambracci da piatti caldi, griglie da forno e pentole, anche per la cottura sul fornello.

Il cotone è di altissima qualità, per durare nel tempo e per proteggere dal calore. E poi sono guanti simpaticissimi perché ogni gatto da cucina è a forma di zampa di gatto ed è dotato di un gancio per poterlo appendere in cucina e conservarlo comodamente. Si lava facilmente anche in acqua fredda. E si può persino asciugare in asciugatrice, a patto di usare una temperatura molto bassa. Un’idea regalo perfetta per chi ha sempre paura di bruciarsi mentre cucina sui fornelli, al forno, alla griglia o per portare in tavola pietanze bollenti.

Pulizia forno a microonde Angry Mama

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco un accessorio che non può mancare nelle nostre cucine: il sistema di pulizia del forno a microonde Angry Mama di Chef’s Wiz, che non usa detersivi e impiega 5 minuti per sgrassare il nostro elettrodomestico. Basta riempire il contenitore a forma di mamma arrabbiata con aceto bianco e acqua. Lo si mette nel microonde e si aziona l’elettrodomestico: il suo vapore penserà a tutto il resto e noi non avremo per nulla fatto fatica, semplicemente passando poi un panno per togliere i residui di sporco.

Ecologico ed economico, è l’idea regalo perfetta per chi usa il forno a microonde ogni giorno!

Tazza da tè a forma di gatto con infusore a forma di pesce

Fonte foto da Amazon

Per tutti gli amanti del tè, da condividere alle 5 con biscottini al burro fatti in casa, ecco la bellissima tazza di vetro a forma di gatto con infusore a forma di pesce. E il manico è la coda del micio. BigNoseDeer propone su Amazon tra i suoi accessori originali per la cucina anche questo infuser per tisane, per poter avere sempre a portata di mano la propria bevanda preferita, potendo contare su un design carino ed elegante. Da avere in casa o da portare magari in ufficio, perché è sempre l’ora del tè.

Usare questa tazza da tè in vetro è semplice: basta mettere il tè nell’infusore a forma di pesce, riempire la tazza di acqua calda e attendere che il filtro prepari la propria bevanda preferita che può essere bevuta direttamente qui dentro. Disponibile in rosa e in bianco, è sempre un’idea regalo perfetta per chi ama i gatti.

Che dici, non sono idee regalo semplicemente fantastiche?