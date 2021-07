Gli accessori per profumare casa sono i migliori regali che possiamo fare alle nostre abitazioni. O che possiamo donare a persone care, per rendere accoglienti tutti gli ambienti con fragranze uniche che si fanno assolutamente riconoscere.

Per rendere ogni casa davvero unica e speciale, i migliori produttori di accessori per la casa hanno pensato a una serie di soluzioni ideali da essere inseriti in salotto, in camera da letto, in cucina, nell’ingresso, in bagno, ovunque abbiate bisogno di immergervi nel benessere che solo un profumo sa dare.

Se vuoi circondarti anche tu di un aroma indimenticabile che saprà rendere ogni tuo risveglio e rientro a casa davvero unico nel suo genere, allora non devi far altro che acquistare i migliori profumatori e accessori per rendere migliore il tuo nido.

Ecco allora i migliori accessori per profumare la casa che si possono comodamente acquistare su Amazon, potendo magari contare su sconti e offerte davvero da non perdere.

Yankee Candle Fluffy Towels Fragrant Reeds

La gamma di profumatori di Yankee Candle è davvero ricca di proposte di accessori per profumare la casa. Oggi ti proponiamo Fluffy Towels, per avere in casa un aroma come quello che sprigionano gli asciugamani appena lavati e profumati con l’ammorbidente, ancora caldi, morbidi per accarezzare la pelle e rifare pace con i propri sensi. Il tutto accompagnato da note di limone, mela, lavanda, lillà.

Per avere un casa un ambiente accogliente e profumato, che dona anche un tocco di stile all’arredamento, inserendosi alla perfezione nel design già pensato per i nostri interni. Il diffusore si usa con bastoncini di vimini naturali che diffondono costantemente la fragranza fino a 10 settimane. Ideale per ogni zona della casa per non avere candele in giro per casa che possono essere pericolose.

La confezione contiene un elegante bottiglia di vetro e legno con olio profumato da 120 ml e 12 bastoncini per diffondere la fragranza.

Frandy House set di 4 diffusori rotondi in vetro nero con tappo in sughero dorato

Frandy House propone il suo set di 4 diffusori rotondi in vetro nero con tappo in sughero dorato. Una forma classica per un accessorio che arreda e profuma casa. Sempre utile da avere in casa e magari da regalare, il tappo in sughero e alluminio color oro opaco dona uno stile davvero innovativo. Il set comprende quattro diffusori con tappo, bottiglie in vetro dal design alla moda e colorate di nero, per integrarsi in ogni ambiente.

I diffusori in vetro sono alti 7,5 cm, con una capacità di 150 ml: uno strumento utile per l’aromaterapia casalinga, per decorare casa, per arredare con stile e per profumare ogni stanza con oli essenziali che sfruttando i bastoncini naturali per diffondere una fragranza che ci rimette in pace con il mondo. I bastoncini, però, non sono inclusi nella confezione.

Portaincenso in ottone Walfront in ottone a forma di goccia d’acqua

Per chi ama lo stile classico anche negli accessori per profumare la casa, ecco un diffusore in ottone anticato che può diventare un pezzo unico all’interno sia di un arredamento dallo stile moderno sia di un design più antico e vintage. Un elemento decorativo che sprigiona essenze uniche, che può essere usato da solo oppure insieme a un bruciatore, diventando una decorazione utile ad abbellire casa e renderla più accogliente, anche in vista della visita di qualche ospite.

Il porta incenso in ottone rinfresca l’aria, profuma l’ambiente, calma ogni tensione, favorisce il sonno, allontana ansia e stress, permette di lasciare la stanchezza fuori dalla porta di casa. Per un aromaterapia casalinga della quale non potrai più fare a meno.

È l’ideale per arredare ogni ambiente di casa, ma anche l’ufficio, l’hotel, una palestra, la stanza dove fare yoga. Ed è anche facile da pulire.

Fityle macchina per profumare con spruzzatore di fragranza

Per ambienti condivisi dove l’aria deve essere sempre sana e profumata, ecco F Fityle, la macchina con spruzzatore di fragranza perfetta per la casa o per l’ufficio. L’accessorio in plastica nera spruzza automaticamente la profumazione scelta nella stanza, così da purificare l’aria e togliere ogni cattivo odore. Adatto per ogni ambiente domestico o anche per la hall di un hotel, per il ristorante, per un ufficio condiviso.

Facile da installare, si usa comodamente perché fa tutto in automatico. Inoltre garantisce, nel rispetto dell’ambiente, un risparmio energetico e un’efficienza davvero molto elevata, per prestazioni davvero invidiabili. Oltre al classico ed elegante nero, il dispositivo per profumare gli ambienti interni è disponibile anche in un candido bianco.

Ogni confezione contiene una macchina per profumare gli ambienti e alcuni accessori. La batteria e il profumo non sono inclus. Per il funzionamento avrete bisogno di 2 batterie AAA.

Acqua dell’Elba Profumatore d’Ambiente Mare

Acqua dell’Elba propone tantissimi profumatori d’ambiente dal design assolutamente elegante ed esclusivo. Il profumatore Mare in vendita su Amazon nel formato da 200 ml è l’ideale per ogni ambiente, anche i più piccoli, per portare un “accordo fresco creato con le note di limone, rosmarino, giglio di mare, alghe marine, cisto di mare e legni di macchia mediterranea“.

È disponibile anche in formati più grandi: 500 ml, 1000 ml, 2500 ml, per accontentare tutte le esigenze. Sarà come rivivere una giornata al mare, una nuotata al mattina, un pomeriggio al sole accarezzati dalla brezza del vento che permette alle vele di gonfiarsi. Sarà come essere in una spiaggia solitaria a godersi il meglio che la natura può regalare.

Della stessa linea, oltre alla ricarica, ci sono anche il Deo Ambiente e il vassoio per profumatore.

Alexa Diffusore di Olio Essenziali

Per tutti gli appassionati di Alexa, l’assistente vocale di Amazon, ecco il suo diffusore di olio essenziale che si può direttamente collegare a Echo Dot e al proprio telefonino tramite app. Il diffusore si può controllare da remoto tramite tablet o smartphone (Andriod o iOS) utilizzando l’app gratuita Smarlife e tramite Bluetooth. E funziona anche il controllo vocale, essendo compatibile con diversi sistemi: Amazon Alexa, Amazon Echo / Dot / e Google Home.

Due le modalità di diffusione, nebbia alta e nebbia bassa, e può lavorare dalle 6 alle 12 ore. La tecnologia usata è ad ultrasuoni, per un diffusore molto silenzioso che usa solo materiali ecocompatibili. Si può impostare anche un timer per l’accensione e il dispositivo crea 7 ambientazioni luminose tramite Luce LED.

Tu che profumatori di ambienti preferisci?