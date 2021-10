Sei in smart working tutti i giorni della settimana o solamente in alcune giornata lavorative e vuoi organizzare il perfetto ufficio in casa? Non puoi non avere gli accessori per la scrivania migliori per poter rendere il tuo lavoro più semplice ed efficace. Tenendo tutto in ordine e avendo i giusti supporti per ogni occasione.

Su Amazon possiamo trovare organizer, supporti per pc e tablet, accessori per tenere in ordine i cavi e altri per proteggere tavoli e scrivanie. Possiamo anche contare su offerte interessanti e su modelli con recensioni davvero ottime da parte degli utenti.

Sono tanti gli accessori per la scrivania di cui potresti avere bisogno durante la settimana lavorativa. Anche da portare sempre in giro con te se lavori un po’ a casa, un po’ in ufficio e un po’ di uno spazio di coworking.

Ecco la nostra selezione di accessori per la scrivania di cui potresti aver bisogno. E che potrebbero diventare ottime idee regalo.

Organizer da scrivania con portamatite regolabile, supporto per telefono, vassoio per foglietti adesivi, portaoggetti

Fonte foto da Amazon

Per una scrivania sempre bella organizzata, ecco questo organizer con base in faggio/teak naturale atossico ed ecologico, ideale per la casa. Resistente all’usura, grazie agli inserti in ABS, è il supporto ideale per poter mettere sempre tutto in ordine. I componenti sono sei e sono regolabili e si possono posizionare secondo le proprie abitudini: portapenne, supporto per il telefono e per la tazza, contenitore dei post it e tanti altri piccoli scomparti, per sfruttare al meglio lo spazio della scrivania e avere sempre tutto a portata di mano.

Pad per scrivania multifunzionale in pelle

Fonte foto da Amazon

Per proteggere la scrivania, ecco il tappetino da ufficio di alta qualità dal design unico. È in pelle, con consistenza sottile e delicata al tatto, per far scorrere perfettamente il mouse e appoggiare tutto il necessario per lavorare. Si può usare su entrambi i lati per optare così per due colori. Grande (800x400x2 mm), può coprire tutta la zona di lavoro aiutandoti a mantenere tutto pulito. La superficie è impermeabile all’acqua e protegge la scrivania dai graffi. Si lava con un un po’ di acqua e un panno pulito. La base è antiscivolo in gomma, così non si sposterà mai.

Lampada da scrivania con funzione di protezione degli occhi, 10 livelli di luminosità, 5 modalità di illuminazione e porta di ricarica USB

Fonte foto da Amazon

La lampada da scrivania non può mancare quando si lavora: questo modello propone anche protezione degli occhi a LED, anti abbagliamento, con luce soffusa per non affaticare gli occhi. Ideale per chi lavora o studia a lungo. Dispone di 10 diversi livelli di luminosità e 5 modalità di illuminazione da regolare secondo le proprie esigenze. Dispone anche di un’interfaccia USB per collegare lo smartphone o altri dispositivi. Il braccio è flessibile a 180 gradi, mentre la base a 90 gradi, così da ottenere sempre la giusta angolazione. È in lega di alluminio, senza piombo o mercurio.

Organizer per la gestione dei cavi con clip per cavi

Fonte foto da Amazon

Se anche tu sei stufo di avere tutti i cavi sempre in giro, ecco un organizer con clip per gestire i fili di connessione che sono necessari per computer, smartphone e altri device elettronici. Realizzato con silicone di alta qualità e nastro biadesivo 3M senza cuciture, è elastico e resistente. Protegge in modo perfetto i cavi e il supporto autoadesivo consente di staccarlo e incollarlo ovunque, senza farlo mai cadere. Si può usare alla scrivania, ma anche per i cavi della televisione, ad esempio. Aderisce a ogni superficie: disponibile in 3, 5 e 7 slot ed è compatibile con cavi di diametro pari o inferiore a 6 mm.

Supporto per monitor in legno da scrivania, con supporto per smartphone e organizer per i cavi

Fonte foto da Amazon

Per chi ha bisogno di un supporto per monitor da scrivania, con integrato il case per lo smartphone e un comodo organizer per i cavi, ecco il modello in legno di Bontec. Il design è ergonomico, per garantire di lavorare in sicurezza anche a casa, proteggendo la salute del lavoratore. Garantisce di mantenere lo schermo alla giusta altezza per non affaticare gli occhi e per prevenire dolore a schiena e collo durante le ore lavorative. È realizzato in materiale MDF opaco ecologico e di qualità (spessore 12 mm) da un artigiano. Dispone di due livelli (il ripiano superiore supporta 30 kg, quello inferiore 10), con quattro cuscinetti antiscivolo per rimanere sempre al suo posto. Contiene anche uno slot per smartphone, un hub per la gestione dei cavi e la tastiera a scorrimento salvaspazio.

Supporto per pc portatile con 6 livelli di angolazione, regolabile e pieghevole con sistema di raffreddamento

Fonte foto da Amazon

Per chi, invece, ha bisogno di un supporto per il pc portatile con sistema di raffreddamento e l’angolazione regolabile, Andolo su Amazon propone il suo modello in silver e black, a seconda dei propri gusti. Progettato con doppio triangolo e supporto in lega di alluminio addensato, consente la migliore resa durante il lavoro, anche grazie ai cuscinetti antiscivolo in silicone sulla superficie e sul fondo del supporto per non far cadere il pc. Grazie al materiale con cui è realizzato, permette di assorbire e dissipare il calore, per una migliore ventilazione e circolazione dell’aria, così non si surriscalda il portatile durante il lavoro. Il supporto è pieghevole ed è in vendita con la borsa abbinata per averlo sempre con sé.

Stand 3 in 1 in silicone con ricaricatore incluso per Apple Watch, AirPods e iPhone

Fonte foto da Amazon

Per avere l’iPhone gli Air Pods e l’iWatch sempre carichi ecco da Seacosmo lo stand 3 in 1, una Dock Station per ricaricare tutta la nostra tecnologia. Il caricatore ha supporti per l’orologio, lo smartphone e gli auricolari della Apple, così da caricare tutto insieme. I cavi sono nascosti, così da tenere la scrivania sempre in ordine. La staffa è in morbido silicone, così da non rovinare le apparecchiature. Il dock di ricarica della Apple è disponibile per Apple Watch Series 4/3/2/1 / Nike / Sport / Edition (sia 38mm che 42mm), Airpods, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 8/8 Plus, iPhone X , iPhone7 / 7 Plus, iPhone 6 / 6s Plus, iPhone SE / 5s / 5c e molti altri modelli. Tra gli accessori per la scrivania utili questo è perfetto per patiti della mela mangiucchiata!

Caricatore Wireless Samsung S9, New Bee Sturdy 2-in-1 con supporto per cuffie e base wireless per caricare lo smartphone

Fonte foto da Amazon

Molto comodo anche il caricatore Wireless per Samsung S9, con supporto per cuffie. Dispone di tre modalità di ricarica rapida ed è ideale sia per i Samsung sia adattabile per gli iPhone. La ricarica è fino a due volte più veloce rispetto ad altri caricabatteria wireless. La base è antiscivolo per non far muovere il supporto. Inoltre dispone di una tecnologia di controllo della temperatura incorporata per la massima sicurezza di utilizzo.

Tu dove lavori quando sei in smart working? E di quali accessori per la scrivania non potresti fare a meno?