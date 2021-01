Avete mai usato l’aceto per pulire casa? Tra i tanti rimedi naturali che anche le nostre nonne utilizzavano per far splendere ogni superficie e igienizzare a fondo ogni ambiente della casa, sicuramente questo condimento merita un posto da protagonista. Davvero voi lo usavate solo per condire l’insalata?

L’aceto si crea quando si ha l’acidificazione dell’acido etilico in acido acetico. Non diventa solo ottimo per uso alimentare, ma anche per pulire e igienizzare ogni ambiente di casa.

Possiamo usarlo da solo o magari insieme al bicarbonato, il sale e il limone, per creare dei detergenti fai da te davvero molto efficaci. Anche perché l’aceto ha proprietà antibatterica, disinfettante, anticalcare ed è green.

Come usare l’aceto per pulire casa

Ovviamente l’aceto non va usato da solo. Di solito si diluisce nell’acqua, per renderlo più delicato per ogni superficie della casa o magari per igienizzare gli elettrodomestici, come la lavatrice e la lavastoviglie. Oppure si può mescolare al bicarbonato per ottenere un prodotto davvero molto efficace.

Se vi dà noia l’odore talvolta molto intenso dell’aceto, potete semplicemente aggiungere qualche goccia del vostro olio essenziale preferito.

Cosa pulire

Andiamo più nel dettaglio e vediamo cosa possiamo igienizzare con l’aceto.

Mescolate acqua e aceto per pulire e igienizzare il bagno.

Utile anche per sturare gli scarichi intasati. Basterà mescolare mezzo litro di aceto con un bicchiere di bicarbonato.

Lavare i pavimenti e le superfici lavabili con una miscela di acqua e aceto.

Pulire i vetri, senza avere aloni, aggiungendo semplicemente acqua distillata e usando un contenitore con lo spruzzino.

Sgrassare il forno con il massimo della resa e il minimo della fatica.

Pulire i bidoni dell’immondizia e mandare via i cattivi odori.

Igienizzare la lavatrice e la lavastoviglie, semplicemente versandone un po’ all’interno e azionando un ciclo di lavaggio a vuoto ad alta temperatura.

Casa non sarà mai più pulita di così!