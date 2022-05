Per tenere sempre tutto in ordine in casa dobbiamo avere gli accessori giusti. Come ad esempio gli appendiabiti da porta, ideali per la camera da letto, la cameretta dei bambini, il bagno e anche altri ambienti della nostra abitazione. Così avremo sempre tutto al suo posto e in poco tempo potremo sistemare e pulire ogni ambiente.

Per chi non ha spazio sulle pareti per appendere dei ganci al muro o per chi non ama gli appendiabiti da terra, ecco una soluzione pratica e intelligente per appendere cappotti, cappelli, sciarpe, vestiti già indossati, pigiami, abiti da casa e molto altro ancora.

Come potrai notare sono ganci facili da appendere. Ci sono quelli singoli, per chi ha poche cose. E quelli multipli con più attacchi. Questi ultimi sono l’ideale per chi ha molte cose da appendere ma poco spazio. E perché allora non sfruttare il retro delle nostre porte?

Possiamo usarli non solo nelle camere, ma anche in bagno per asciugamani e accappatoi. Oppure in cucina per tenere gli strofinacci al loro posto. Ma con un po’ di creatività possono diventare l’accessorio perfetto per ogni angolo della casa. Anche per il ripostiglio, il garage, la cantina, la soffitta…

Ecco allora i migliori ganci per appendere tutto quello che ti passa per la testa.

JS, Ganci appendiabiti da porta in acciaio inox ,confezione da 5 pezzi

Fonte foto da Amazon

Per chi ama la semplicità, ecco che il brand JS su Amazon propone i suoi ganci appendiabiti da porta in acciaio inox, nella confezione da 5 pezzi. Sono semplici ed eleganti e hanno gli angoli arrotondati per evitare gli urti. La parte finale è di legno, così da non rovinare i vestiti. Ci sono dei feltrini da attaccare per non rovinare la porta e garantire che il gancio rimanga sempre al suo posto.

Sono realizzati in metallo di altissima qualità, resistenti nel tempo e durevoli, con una capacità di carico massima di 12 kg. E sono anche dotati di doppio rivestimento ecologico, così da non arrugginirsi mai. Basta appenderli nella parte superiore della porta e sono già pronti per l’uso.

Lylin, Appendiabiti da porta con ganci in acciaio inox: attaccapanni da porta ideale per la cucina, l’ufficio, il bagno, la camera, con 15 ganci in argento per porta da 2.1 cm

Fonte foto da Amazon

Elegantissimo l’appendiabiti da porta firmato da Lylin, proposto sul suo store su Amazon e ideale per la cucina, la camera, l’ufficio, il bagno e ogni porta che misuri 2.1 centimetri di spessore (ma è disponibile anche per porte da 4.5 cm e in due colorazioni, argento e nero).

In acciaio inossidabile, i ganci sono robusti e durevoli nel tempo, di alta qualità e antiruggine. Si possono sistemare molte cose nei 15 ganci proposti, per una praticità davvero estrema. E si aggancia facilmente a tutte le porte più comuni senza bisogno di perforazione. In dotazione anche degli adesivi anti graffio per proteggere la porta.

AiQInu, Appendiabiti da porta, con ganci in acciaio inox nero per appendere cappotti, cappelli, accappatoi nel bagno. Confezione da 6 ganci per porta con misura 4.5 cm.

Fonte foto da Amazon

Il brand AiQInu, invece, sul suo store su Amazon presenta l’appendiabiti da porta con ganci in acciaio inox nero. La confezione contiene in tutto 6 ganci, per porte dello spessore di 4.5 cm, ma sono disponibili anche altri modelli tra cui scegliere. I ganci sono resistenti, impermeabili, robusti e resistono alla ruggine e alla corrosione. Possono sostenere un peso fino a 20 kg. Si appendono senza foratura in pochi secondi, per dare uno spazio di archiviazione extra.

Le dimensioni dell’accessorio, ideale per ogni ambiente della casa, sono 40x11x2.5 cm, quindi si adatta perfettamente alle porte standard.

Gancio da sistemare sopra la porta, appendiabiti per cappotto, asciugamani, borsa, accappatoio – 7 ganci color bianco

Fonte foto da Amazon

Artistico e decorativo, invece, il gancio da mettere sopra la porta firmato Wenlion, con 7 ganci in totale, proposto in bianco e in nero. In ferro si adatta a tutte le porte, avendo uno spessore nel gancio principale di 4.6 cm (le dimensioni sono 42×23). L’appendiabiti si installa velocemente e protegge la porta e la parete, perché il gancio superiore non sporge troppo, così la porta si può comodamente aprire e chiudere in tutta serenità.

In camera da letto, in bagno, in cucina, ma anche in ufficio, ecco un accessorio per tenere tutto in ordine, anche negli armadi.

Meister 260951 – Appendiabiti da porta, con 5 ganci, 330 mm, motivo pesci, cromato

Fonte foto da Amazon

Divertente e simpatico, invece, l’appendiabiti da porta proposto da Meister, ideale anche per la casa al mare. Dispone di 5 ganci e di un bellissimo motivo con pesci, stelle marine, alghe e conchiglie, che ci farà venire voglia di partire subito per la spiaggia più vicina. Nei punti di aggancio superiori l’accessorio misura 1.7 cm, quindi è bene controllare che la porta abbia lo stesso spessore all’incirca.

Si possono appendere cappotti, giacche, borse, accappatoi e molto altro ancora.

Com-four, Appendiabiti per porte con 5 ganci metallici a forma di gufo

Fonte foto da Amazon

Infine, lo store Com-Four su Amazon presenta il simpaticissimo appendiabiti per porte con ganci metallici e simpatici gufetti. Ideale anche per la camera dei bambini, dispone di una serie di ganci ai quali appendere tutto quello che serve per tenere la casa perfettamente in ordine e sistemare con cura gli oggetti che altrimenti ci ritroveremmo ovunque in giro per le stanze.

Si può attaccare su porte con spessori fino a 4 cm e di spone di 5 ganci che possono sopportare un peso notevole. Molto comodo e versatile, è realizzato in metallo bianco di alta qualità, quindi dura nel tempo ed è decisamente resistente. Le misure sono 38 cm x 28.

Oltre agli appendiabiti da porta, ecco delle grucce utili per una casa sempre in ordine: