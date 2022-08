Asse da stiro da tavolo, quale acquistare

L’asse da stiro da tavolo è la soluzione ideale per chi in casa ha poco spazio e vuole trovare un modo per stirare i capi che ne hanno bisogno. Perfetta anche per chi è sempre in viaggio o per chi vuole avere a portata di mano ferro e asse per stirare i capi, quale acquistare?

Su Amazon si possono trovare tanti prodotti per stirare al meglio camicie e vestiti, cercando sempre di ottenere il massimo dei risultati. Numerose le soluzioni da adottare per ogni esigenza, per ogni necessità, ma anche per ogni spazio. Perché un asse da stiro tradizionale o un mobiletto potrebbero occupare troppo spazio.

Ecco una selezione di 5 assi da stiro portatili e salvaspazio, da appoggiare a un tavolo per poter avere sempre indumenti stirati quando si vuole.

Fonte foto da Pixabay

Amazon Basics – Asse da stiro con gambe pieghevoli, da tavolo, 36 x 59 cm (colore bianco)

Amazon Basics presenta la sua asse da stiro da tavolo disponibile in tre misure diverse (50×12 cm, 59×36 cm, 77×29 cm). In vendita in un semplice bianco, il modello è pieghevole e salvaspazio, con una superficie porosa per la permeabilità al vapore e la dissipazione del calore. Il prodotto è ultra leggero e l’imbottitura è confortevole, per una stiratura liscia. I piedini hanno delle coperture antiscivolo.

Amazon Basics - Asse da stiro con gambe pieghevoli, da tavolo, 36 x 59 cm (colore bianco) Superficie di stiratura: 36 x 59 cm

Modello pieghevole e salvaspazio

Superficie porosa per permeabilità al vapore e dissipazione del calore

Design leggero che consente di riporla con facilità

Imbottitura confortevole ultra spessa per una superficie di stiratura liscia

Duwee, Asse da stiro da tavolo, piccola con fodera 100% in cotone, Gambe pieghevoli e compatti, 77×40 cm

Il brand Duwee presenta la sua asse pieghevole con superficie extra larga (77×40 cm), per stirare ogni capo di abbigliamento. Il rivestimento è in cotone al 100%, con una copertura morbida a doppio strato di schiuma e feltro. La parte superiore è in maglia d’acciaio, mentre bordo e gambe sono rinforzati in acciaio. Forte e robusta, l’asse ha dei piedini con tappi antiscivolo.

Duwee Asse da Stiro da Tavolo, Asse da Stiro Piccola con Fodera 100% Cotone, Gambe Pieghevoli e Compatto, Ideale per Viaggi, Roulotte e Appartamenti,77×40 cm Pannello extra largo: 77 x 40 cm di superficie extra larga. Soprattutto, area speciale del naso (15 x 13 cm) per stirare maniche o piccole cose. Il nostro asse da stiro è più largo di altri piccoli assi da stiro, che è più conveniente per stirare camicie e altri oggetti che necessitano di stiratura.

Rivestimento in 100% cotone: il nostro asse da stiro utilizza una morbida copertura in 100% cotone con doppio strato di schiuma+feltro. Sosterrà i vestiti mentre si stira per ottenere risultati ordinati ogni volta.

Parte superiore in maglia d'acciaio: la parte superiore in maglia d'acciaio fine con schiuma a doppio strato spessa+feltro ti dà una stiratura liscia senza lasciare segni, in modo che i vapori possano penetrare meglio i vestiti, più efficienti.

Struttura rinforzata del bordo e forti gambe in acciaio: l'asse da stiro portatile con tubi di supporto extra sulla parte superiore, è forte e robusto. Tappi antiscivolo e morbidi.

Anticorrosivo e facile da riporre: telaio robusto utilizza una finitura a polvere resistente di alta qualità, resistente alla ruggine. Le gambe pieghevoli con un gancio antiruggine per appendere facilmente l'asse da stiro da tavolo nell'armadio o dietro le porte, facili da riporre, quindi sono ideali per dormitori, roulotte, appartamenti e motel.

Estethi, Copritavolo da stiro pieghevole, coperta da stiro con poggia ferro in silicone, 71 x 50cm

Il brand Estethi, invece, presenta la sua stuoia da stiro portatile, facile e veloce da usare, lavabile in lavatrice. Pesa solo 150 grammi e piegata misura 28×18 cm, ideale anche per chi viaggia spesso o ha spazi limitati per stirare. La copertina è in cotone rivestito in alluminio per riflettere il calore.

ESTETHI Copritavolo da Stiro Pieghevole Coperta da Stiro con Poggia Ferro in Silicone – 71 x 50cm. STIRO FACILE: Stuoia da stiro portatile facile e veloce da usare, crea un asse da stiro quasi ovunque. Lavabile in lavatrice, non serve particolare manutenzione. Si ripiega in pochi secondi.

COMPATTO E LEGGERO: La coperta da stiro per tavolo pesa solo 150 grammi e piegata misura 28 x 18 cm, è travel-size, ottimo per il viaggio, per viaggi di lavoro, vacanze e per il campeggio. Perfetto per l'uso come coperta da stiro da viaggio, dove lo spazio è limitato.

PROTEZIONE CONTRO LE ALTE TEMPERATURE: Il tappetino da stiro portatile è in cotone rivestito in alluminio, che riflette il calore. L'imbottitura in schiuma è resistente al calore e non si scioglie né si brucia.

POGGIA FERRO DA STIRO IN SILICONE: Il poggia ferro da silicone integrato offre un'area sicura su cui lasciare il ferro caldo tra una camicia e l'altra o per raffreddarsi in tutta sicurezza.

Gimi, Asse da stiro Pollicino, Acciaio, Multicolore, 73.5 x 32 cm [Colori assortiti]

Sullo store Gimi possiamo trovare la mini asse da stiro da tavolo, con comode dimensioni del piano di stiratura (73×32 cm) e pratico gancio a scomparsa, così da appenderla nell’armadio. La copertura è in cotone.

Gimi ASSE da Stiro Pollicino, Acciaio, Multicolore, 73.5 x 32 cm [Colori Assortiti] Questo prodotto partecipa alla promo "Scatta l'estate con Gimi" - scopri di più al fondo di questa pagina;

Mini asse da stiro da tavolo

Dimensioni piano di stiratura (LxP) 73x32 cm

Con pratico gancio a scomparsa per appenderlo nell'armadio

Copriasse 100% cotone con imbottitura in mollettone

Vileda Carino, Asse da stiro, salvaspazio, con gancio, Portatile, compatta e ideale anche per i viaggi, in metallo e imbottita con rivestimento in cotone, Verde, 100 x 38 cm

Infine, lo store Vileda presenta un piano leggero, compatto e maneggevole per stirare (misure 100×38 cm). Può essere appesa, ha dei piedini antiscivolo e il copriasse è in cotone al 100% con imbottitura in spugna. Pratica per chi ha poco spazio o per chi è sempre in viaggio e non vuole rinunciare a stirare.

Offerta Vileda Carino Asse da Stiro, Salvaspazio, con Gancio, Portatile, Per Viaggio, Compatta, Small, Metallo, Imbottita, in Cotone, Verde, 100 x 38 cm Piano 100 x 38 cm, compatta leggera e maneggevole

Gancio per essere appesa e riposta facilmente

Piedini antiscivolo che ottimizzano la stabilità

Copriasse 100% cotone con imbottitura in spugna

Per stirare in velocità e con il minimo ingombro

Se, oltre all’asse da stiro, ti serve anche il ferro da stiro, ecco alcuni modelli da acquistare su Amazon: