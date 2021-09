Dimmi qual è la biancheria da letto che preferisci e ti dirò come dormi la notte. Ognuno sceglie le lenzuola e i copripiumini migliori per poter dormire sonni tranquilli. Anche a seconda dei colori e dei motivi proposti, per poter arredare con uno stile unico. Scegliere la biancheria letto on line può essere un modo per avere uno stile unico in camera da letto e anche per dormire meglio.

Se hai deciso di cambiare le lenzuola di casa, per il letto matrimoniale o il letto singolo, ti offriamo oggi una selezione di almeno otto proposte che puoi comodamente acquistare su Amazon, magari contando su tante offerte che l’e-commerce presenta per permetterci di fare shopping anche con budget non altissimi.

Accessori di biancheria per la camera da letto in tanti materiali differenti e di colori e stampe utili per poter ottenere un design davvero unico e accattivante. Sei pronta a fare shopping con noi?

Amazon Basics – Set di biancheria da letto in microfibra leggera

Iniziamo con un prezzo davvero conveniente proposto dalla collezione di Amazon Basics, con un set per il letto in microfibra leggera. Il set è composto da cinque pezzi in diversi colori e con stampe differenti. La confezione include un copripiumino da 167,6 x 228,6 cm, un lenzuolo da 167,6 x 243,8 cm, un lenzuolo con angoli da 99,1 x 203,2 cm, una federa da 50,8 x 66 cm e una federa da 50,8 x 76,2 cm. Per un design davvero molto elegante in camera da letto e un tessuto che è realizzato al 100% in microfibra di poliestere, così da essere morbido e delicato al tatto. La coperta è al 100% in poliestere così da dare calore. Si può lavare in lavatrice e asciugare in asciugatrice.

Set biancheria da letto con fodere per cuscini Tom Tailor

Il brand Tom Tailor propone il suo set di biancheria da letto con fodere per cuscini in flanella, disponibile in diverse misure, per poter così arredare ogni camera da letto. Realizzato in cotone al 100%, è molto delicato sulla pelle ma anche molto caldo. Il materiale è altamente traspirante, per una sensazione davvero molto piacevole: così da garantire sonni tranquilli e un riposo notturno davvero perfetto. Si può lavare in lavatrice anche a 60 gradi. E si può anche mettere in asciugatrice. La qualità del marchio è certificata con Oeko-Tex Standard 100.

Brentfords – Set di biancheria da letto in pile con federa

Da Brentfords il comodissimo e morbidissimo set di biancheria da letto in pile, soffice e caldo. Disponibile con federe in diverse dimensioni e in differenti colorazioni. Il set comprende il copripiumino con federa, di un materiale termico e altamente riscaldante. Il materiale è al 100% poliestere, molto morbido al tatto e altamente traspirante. E poi si può anche pulire con estrema facilità, dal momento che si può comodamente lavare in lavatrice. Sicuramente l’ideale anche per arredare le camere dei ragazzi.

Dreamscene, set di biancheria da letto double-face con motivo floreale, in policotone

Per chi ama le stampe delicate ed eleganti, ecco il set di biancheria da letto double face con motivo floreale di Dreamscene. Il set è composto in policotone, con il 50% di cotone e il 50% di poliestere. Deliziosa la stampa con uccellini gialli e grigi, ma è disponibile anche in un’altra variante di colore. Questo set comprende un copripiumino con federa per cuscini, ma è reversibile con fiore in giallo senape. Perfetto per ogni tipo di letto matrimoniale. Si può comodamente lavare in lavatrice a 40 gradi.

Biancheria da letto in raso makò Bierbaum

Bierbaum usa il raso per il suo set di biancheria da letto a fantasia multicolore, disponibile per diverse tipologie di letto, anche il matrimoniale .Il set è composto al 100% in cotone, con certificazione Öko-Tex Standard 100. Per dormire sonni assolutamente tranquilli, questo prodotto Made in Germania è l’ideale, visto che si utilizzano solo fibre di cotone di altissima qualità: il raso di cotone è un tessuto in cotone a fibre lunghe, morbido, traspirante e decisamente piacevole al tatto. Inoltre è resistente e durevole nel tempo, senza sostanze nocive. Si può infine lavare fino a 60 gradi in lavatrice e si può comodamente asciugare in asciugatrice. La chiusura lampo permette di sistemare la camera da letto con estrema attenzione.

Janine biancheria da letto in flanella Davos

Il marchio Janine presenta la sua biancheria da letto in flanella Davos, 100% cotone, disponibile in bianco e viola, in diverse misure, per poter così vestire ogni letto con uno stile assolutamente unico nel suo genere. Le lenzuola in flanella sono di altissima qualità e tengono al caldo chi dorme sonni tranquilli in quel letto rifatto di fresco al mattino. Sono testati contro la presenza di sostanze potenzialmente nocive per la salute, secondo l’Öko-Tex Standard 100 – 08063128. La confezione contiene un copripiumone e una federa per il letto. Inoltre, non solo si possono lavare in lavatrice a 60 gradi, ma si possono anche sistemare comodamente in asciugatrice per asciugare il tutto con maggiore velocità.

Bierbaum, Set Biancheria da Letto in Raso di Cotone MAKO

È in raso di cotone Mako il set da biancheria da letto Bierbaum multicolore, disponibile in diverse dimensioni, così da arredare tutte le camere da letto in casa. La confezione comprende federe e copripiumino in cotone al 100%, con Oeko-Tex Standard 100 per la sicurezza dei materiali utilizzati. Il copripiumino utilizza una comoda e resistente chiusura a zip. Inoltre, il set si può comodamente lavare a 60 gradi nella lavatrice di casa. Ed è anche adatto per l’asciugatrice.

Bassetti Completo Letto in Flanella Matrimoniale MIXES + tavoletta Profumo armadi per Biancheria by biancocasa

Infine, ecco una marca che spesso è presente nelle nostre case, perché ha un rapporto qualità prezzo unico nel suo genere. Il completo da letto matrimoniale Bassetti in flanella color rosso intenso è davvero perfetto per ogni occasione. È disponibile con il lenzuolo di sotto con gli angoli e il lenzuolo sopra con revers, per un letto sempre perfetto. Inoltre il set di biancheria per la camera è in vendita con una tavoletta di profumo per armadi e per biancheria by Biancocasa.

Buon riposo nella vostra nuova biancheria da letto.

