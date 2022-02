La caffettiera elettrica è un accessorio per la cucina ideale per svegliarsi la mattina e avere sempre la tazzina piena di caffè per iniziare al meglio ogni giornata. Su Amazon si possono comprare tanti modelli differenti, per avere sempre lo strumento utile per la nostra prima colazione o per il caffè da bere dopo pranzo, prima di rimettersi al lavoro.

La caffettiera elettrica può essere un’ottima idea regalo da fare e da farsi in ogni occasione. Questi modelli preparano ottimi caffè in pochissimo tempo e dispongono anche di un timer per poter programmare l’accensione e l’erogazione. Così da svegliarsi al mattino con il profumo del caffè.

I migliori modelli di caffettiera elettrica si possono usare in casa, per le utenze domestiche e casalinghe, ma anche in ufficio. Se hai uno studio o lavori in un ufficio condiviso, puoi portare un po’ di caffè sulla scrivania nelle giornate più dure. Così da avere sempre le energie utili per affrontare ogni impegno.

Se hai deciso di comprare una caffettiera elettrica, ti proponiamo 5 modelli utili che potrebbero piacerti. Li puoi comodamente acquistare su Amazon, certo della garanzia dell’e-commerce e magari dell’abbonamento Amazon Prime che consente di avere tanti prodotti a spese di spedizione gratuite, che arrivano a casa tua o in ufficio in breve tempo.

G3 Ferrari G10028 Bonjour Moka Elettrica, 400 W, 3 Cups, Alluminio, Grigio, Argento

Il marchio G3 Ferrari presenta la sua caffettiera elettrica da tre tazze di caffè, che mantiene la nostra bevanda in caldo a lungo. La base è nera, mentre la parte superiore è color argento, un ottimo oggetto di design che saprà spiccare nelle nostre cucine. Il filtro adattatore consente di erogare una o tre tazze di caffè, a seconda delle esigenze di ognuno.

La colonnina di espulsione del caffè è dotata di para schizzi, così da mantenere sempre tutto perfettamente pulito. Il termostato interno consente l’autospegnimento della caffetteria e anche il mantenimento al caldo della bevanda appena erogata. Questo dispositivo dispone di interruttore di accensione con luce di funzionamento e base d’appoggio fredda con rotazione a 360°.

Moka Aroma Caffettiera elettrica Bianco

Lo store di Ariete propone la sua Moka Aroma, caffettiera elettrica disponibile in bianco e in nero. Da 400 W, può preparare due tazze di caffè o quattro tazze di caffè, semplicemente utilizzando l’adattatore incluso nella confezione insieme al manuale d’uso. Ideale per la casa ma anche per l’ufficio, è dotata di base senza fili, così da posizionarla ovunque si voglia.

Il design è curato nei minimi dettagli, è originale ed elegante, quindi può diventare anche la perfetta idea regalo da fare in ogni occasione. Moka Aroma Elettrica prepara un caffè semplicemente indimenticabile. Cordless con base a 360°, potrebbe diventare la tua migliore amica quotidiana, se sei un amante del caffè!

De’Longhi Alicia PLUS EMKP 21.B Caffettiera Moka Elettrica 1-2 Tazze, Nero/Argento

Lo store De’Longhi su Amazon propone Alicia Plus EMKP 21.B, la caffettiera moka elettrica per 1 o 2 tazze, color nero e argento (ma è disponibile anche nelle versioni più grandi da 4 e 6 tazze). Lo speciale adattatore permette di preparare sempre la giusta quantità di caffè. Il modello è davvero molto versatile: si possono scegliere tre opzioni della funzione Aroma (leggero, medio, forte) per caffè macinato. E c’è anche la funzione per preparare il caffè d’orzo, semplicemente selezionando l’apposita funzione. Il dispositivo è facile da usare.

Il contenitore e il coperchio sono trasparenti, così da tenere sotto controllo il caffè quando arriva. Dispone di funzione di mantenimento in caldo: il caffè rimane della giusta temperatura per 30 minuti. E della funzione di spegnimento automatico (la macchina si spegne da sola quando il caffè è pronto), oltre che del timer programmabile per 24 ore.

Bialetti Moka Elettrika, 2 Cups, Alluminio

Lo store Bialetti su Amazon propone Moka Elettrica, la caffettiera elettrica in alluminio per preparare due tazze di caffè. Moka Express ripropone un classico in versione però elettrica, per una macchinetta da usare sia in casa sia fuori casa. Il modello ha una valvola di sicurezza e un manico ergonomico per renderlo più sicuro. E il materiale usato, l’alluminio tornito doppio, è di altissima qualità.

Un oggetto di design altamente funzionale, per un oggetto da posizionare in cucina o in ufficio facile da pulire e anche da usare.

Ariete 1368 Moka Aroma Moka elettrica 4/6 tazze, 480W, Autospegnimento, Mantenimento temperatura 30′, Nero

Da Ariete, sullo store ufficiale di Amazon, ecco Moka Aroma elettrica da 4 a 6 tazze, con autospegnimento e mantenimento della temperatura per 30 minuti. Il dispositivo, disponibile qui in un elegante color nero, ripropone il caffè casalingo della tradizione italiana, preparato con la moka, che diventa però elettrica. Un modo migliore per assaporare un caffè sempre ottimo, anche dopo un po’ di tempo dalla preparazione.

Si possono servire fino a sei tazze contemporaneamente, grazie alla capienza ampia della caffettiera: così tutta la famiglia o tutti gli amici possono condividere il momento di piacere in contemporanea. Inoltre è una scelta ecologica, perché i residui di caffè sono fatti esclusivamente di materiale organico, senza aver nessun impatto sull’ambiente.

Buon caffè con la tua nuova caffettiera elettrica.