Le candele profumate sono sempre l’idea regalo perfetta da fare e da farsi. Arredano con semplicità e con uno stile unico ogni ambiente e poi profumano le stanze con le fragranze che abbiamo scelto, potendo contare su aromi che durano davvero a lungo e che ci aiutano a rilassarci quando torniamo tra le mura domestiche.

L’aromaterapia ha sicuramente molti benefici per alleviare stati di ansia e di stress, per ritrovare la pace interiore, per lasciare fuori dalla porta di casa tutti i problemi che potrebbero annebbiare la nostra mente. Con le profumazioni giuste potremo ritrovare subito il benessere.

Inoltre ci sono fragranze utili per poter alleviare altri disturbi, per ritrovare le energie perdute, per mantenere alta la concentrazione, quindi ideali nella postazione di lavoro in ufficio o a casa se sei in smart working.

Su Amazon possiamo trovare tante ottime candele profumate, utili per ogni ambiente e per ogni situazione, anche in cera naturale, potendo contare su diverse fragranze che ci rimetteranno in pace con il mondo.

Candele profumate Set Regalo da 6 candele per alleviare lo stress e donare i benefici dell’aromaterapia

Lo store Amorxiao su Amazon propone il suo set regalo di candele dal profumo intenso. 6 fragranze diverse tra cui lavanda, vaniglia, fragola, fico mediterraneo, mena, limone e mandarino. Sono a base di cera di soia con stoppino in cotone biologico, utili per dire addio a irritabilità, nervosismo, stress, momenti di depressione, per un’ottima aromaterapia che rinfresca l’aria di casa e calma. L’aroma dura a lungo, per un totale di 120-150 ore di utilizzo. Le candele sono contenute all’interno di una scatola regalo elegante.

Wilbest Set regalo di candele profumate alla Lavanda, Gardenia, Rosa, Gelsomino, Rosmarino e Vaniglia, in cera di soia

Lo store Wilbest propone invece un altro set regalo con candele profumate alla Lavanda, Gardenia, Rosa, Gelsomino, Rosmarino e Vaniglia, in cera di soia. Un’ottima idea per un dono che offre un’atmosfera rilassata e romantica e garantisce la purificazione dell’aria. Ideale per lo yoga, per fare un bagno rilassante, per una Spa casalinga. In cera di soia naturale al 100%, sono rispettose dell’ambiente e anche sicure, lo stoppino è in cotone senza piombo, senza coloranti e senza altre sostanze artificiale. Di lunga durate, le candele possono durare f ino a 15-20 ore, per un totale di 90-120 ore di benessere in casa. Le scatoline, una volta bruciata la candela, possono diventare arredi di design da posizionare in ogni angolo della casa.

Yankee Candle Candela profumata in giara grande, Notte di Mezza Estate

Yankee Candle è sicuramente un’istituzione del settore e propone le sue bellissime giare in vetro con dentro candele dalle tante fragranze. Qui Notte di Mezza Estate, disponibile in diversi formati con un mix profumato di muschio, patchouli, salvia e mogano. Le materie prime usate sono tutte di altissima qualità, per una profumazione intensa e duratura, dalle 110 alle 150 ore. Ogni candela è proposta in una giara di vetro con coperchio così da preservare la fragranza al meglio. Gli stoppini sono in cotone al 100%, senza piombo.

Woodwick Hourglass Candela profumata grande con stoppino, Chai alla cannella rossa

Semplice ed elegante la candela profumata di WoodWick, con stoppino scoppiettante e profumazione Chai alla cannella, in un bellissimo colore rosso passione (ma disponibile anche in altri formati, medio o grande, e in altre profumazioni e quindi colorazioni). La cannella speziata dona benessere e relax, mentre la candela diffonde a lungo la profumazione per tutta la stanza. Lo stoppino è in legno ed è brevettato in modo da scoppiettare e ricordare un camino acceso. La candela ha una forma a clessidra, per diffondere in modo costante la fragranza.

La Jolie Muse candela profumata al tulipano in cera naturale per la casa, in giara di vetro

La Jolie Muse propone la sua candela profumata al tulipano, in cera naturale per la casa con lunga durata fino a 55 ore. Una delicata decorazione in un vasetto di vetro, disponibile in diverse fragranze. Lo stoppino è doppio ed è in cotone, senza piombo, solo con ingredienti vegan non testati sugli animali. La fragranza tulipano offre note floreali di tulipano nero, viola, gelsomino e patchouli, muschio di quercia e muschio. La giara ha un design elegante con margherite intagliate sul vetro.

Yinuo Mirror Scented Canadle Set da 12 pezzi di candele profumate

Yinuo Mirror propone il suo Scented Candle Set con 12 pezzi di candele profumate perfette come idee regalo per ogni occasione. Disponibili in diverse varianti di profumazione e di colore, troviamo la lavanda, i chiodi di garofano con il mirtillo rosso, la verbena e gli agrumi, i fiori d’arancio messicani, ma anche zafferano e legno di sandalo, fichi e abete, muschio invernale, sequoia, gelato alla vaniglia e molto altro ancora. La profumazione è data da spezie e oli essenziali. Il set è venduto in un’elegante confezione regalo, per fragranze che si ricordano.

Set di candele profumate, al profumo di Lavanda per aromaterapia in cera di soia naturale con Oli Essenziali di lunga durata

Infine, ecco il bellissimo e raffinato set di candele profumate al profumo di lavanda in vendita sullo store BlissTrip di Amazon. In cera di soia naturale, le candele sono biodegradabili e rispettose dell’ambiente e della nostra salute, grazie allo stoppino di cotone. Durano per circa 55 ore e sono l’idea regalo perfetta perché in vendita con un’elegante confezione regalo ideale per ogni occasione. Aiutano a calmare i nervi, ad alleviare l’ansia, ad allontanare lo stress, profumando contemporaneamente tutta casa.

