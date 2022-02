Per Carnevale le maschere da colorare sono il passatempo preferito dei bambini, che sicuramente avranno già scelto il loro costume per affrontare la festa più divertente di tutto l’anno. A scuola, all’asilo o a casa realizzare tante belle maschere da indossare o da usare come decorazioni può essere un modo per prepararsi al Giovedì Grasso e al Martedì Grasso.

Le maschere di Carnevale da colorare si possono realizzare semplicemente disegnandole o stampando dei fogli con la stampante di casa. Ma se non si hanno particolari doti artistiche, non si ha una stampante a disposizione e si vuole comunque offrire ai piccoli e grandi di casa questa attività, si possono comprare dei kit pronti all’uso.

Su Amazon per Carnevale le maschere da colorare che possiamo acquistare, anche a prezzi molto vantaggiosi e potendo spesso contare su spedizioni celeri e gratuite, con l’abbonamento Amazon Prime, sono davvero molte. Non abbiamo che l’imbarazzo della scelta.

Andiamo allora a vedere la nostra selezione di maschere di Carnevale da colorare. Siamo certi che non si divertiranno solo i bambini con matite colorate, pennarelli, tempere e chi più ne ha più ne metta. Diamo libero sfogo alla creatività!

Creation Station – Set di maschere con elastico (Finitura vellutata, 10 unità), Bianco

Fonte foto da Amazon

Il nostro viaggio iniziano con il brand Creation Station, che propone le sue maschere a metà (solo fronte, occhi e naso, lasciando libera la bocca) con elastico per tenere su il travestimento che i bambini decideranno di indossare.

La confezione contiene 10 mascherine bianche da colorare, utili da comprare per lavoretti fai da te per Carnevale a scuola e a casa. Un prodotto ideale per sviluppare con semplicità la creatività dei piccoli di casa, permettendo loro di far volare la fantasia. Le mascherine sono robuste e resistenti e si possono indossare anche a lungo senza paura di romperle subito.

Baker Ross Maschere da supereroe da colorare, Ottime per Carnevale (confezione da 6)

Fonte foto da Amazon

Baker Ross è un brand che è una garanzia quando si tratta di lavoretti fai da te da proporre ai bambini. Come nel caso delle mascherine da supereroe da colorare per Carnevale, in una pratica confezione da 6 (le dimensioni sono di circa 25 cm). Per chi aspira ad essere un supereroe o una supereroina ecco il travestimento ideale per entrare subito in azione.

Le mascherine sono realizzate in cartoncino e sono pre stampate con tre design diversi. Si possono colorare con i Deco Pen in vendita sempre nello store online su Amazon del gruppo oppure con semplici pennarelli. Gli elastici sono inclusi e vanno montati dopo aver colorato le mascherine.

Maschere da colorare per bambini con l’uso di matite colorate

Fonte foto da Amazon

I bambini amano gli animali ed Heveer lo sa, proponendo le sue mascherine da colorare bianche con le forme degli animali più simpatici e divertenti. La confezione include 24 disegni: cuccioli, coniglietti, gattini, maialini, ma anche procioni, rane, giraffe, tigri, serpenti, gufi, leoni, mucche, elefanti, farfalle, volpi, pulcini.

Si possono colore con ogni tipo di colore: sono realizzate in cartone bianco, ecologiche, non tossiche e sicure. La superficie e liscia e si indossano con comodità. Le mascherine di carte pre stampate in 24 disegni assortiti diversi si possono usare come travestimento, ma anche come decorazione per le feste in maschera.

Sabbiarelli Sand-it for Fun – Album Le Maschere: 4 maschere di Carnevale da colorare con lasabbia (non inclusa nella confezione)

Fonte foto da Amazon

Da Sabbiarelli, nella linea Sand it for Fum, ecco l’album “Le maschere di Carnevale”, con tante mascherine da colorare con la sabbia, che però non è inclusa nella confezione. Consigliato per i bambini dagli 8 ai 12 anni, il prodotto è sicuro, perché è 100% Made in Italy. La confezione comprende quattro maschere di Carnevale raffiguranti soggetti diversi: diavoletto, mummia, fiori e anni Settanta.

I fogli (15×20 cm) sono pre tagliati su carta adesiva, così da poter realizzare bellissime maschere di Carnevale. Sono inclusi anche gli elastici per indossarle, insieme alle istruzioni ed esempi da cui prendere spunto. Oltre alle Maschere di Carnevale, si possono scegliere anche altre varianti sul tema: Fasciallegre, Le maschere 2, Le mascherine e le maschere italiane.

OVISEEN 10 Maschere di carta fianca fai da te in cartone da colorare

Fonte foto da Amazon

Oviseen propone invece 10 classiche maschere intere di carta bianche, per poter essere colorate come meglio si crede. Sono adatte per ogni viso per una copertura completa e dispongono anche di elastici per indossarle comodamente.

Le mascherine sono ecologiche, realizzate in carta di cellulosa naturale di alta qualità: sono biodegradabili e riciclabili. E sono anche molto leggere da indossare. Le possono usare sia i bambini sia gli adulti, che potranno sbizzarrirsi disegnando e dipingendo sopra la superficie bianca quello che preferiscono.

Avenue Mandarine GY022O Blocco Graffy Pop Mask, 24 maschere pretagliate da colorare

Fonte foto da Amazon

Infine, lo store Avenue Mandarine su Amazon propone il suo kit “Graffy Pop Mask”, che contiene 24 mascherine pre tagliate da colorare. Un blocco con tante maschere da colorare per liberare la fantasia dei più piccoli, che possono giocarci quanto vogliono.

Sono realizzate in carta da disegno Clairefontaine da 250 e si possono colorare con pennarelli, glitter, matite, tempera e molto altro ancora. Sono certificate PEFC, per una gestione forestale sostenibile. Ampia la scelta di temi: mascherine per ragazzi e ragazze, Halloween, animali, Carnevale di Rio de Janeiro e Carnevale di Venezia.

Per Carnevale tante belle maschere da colorare insieme ai bambini, per un divertimento formato famiglia.