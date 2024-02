Casa: quali accorgimenti per migliorare la sicurezza domestica?

L’ambiente domestico è generalmente considerato un luogo sicuro, tuttavia è importante ricordare che anche in casa possono talvolta verificarsi alcuni incidenti nel quotidiano.

Tra i rischi domestici meno comuni è possibile annoverare gli incendi, in genere provocati da anomalie all’impianto elettrico o difetti degli elettrodomestici, oppure eventi naturali come terremoti e inondazioni.

Anche le intrusioni nell’abitazione possono comportare dei danni e la sottrazione di beni di valore, oltre agli incidenti che causano danni involontari a terzi, come il pallone calciato da un figlio che rompe la finestra del vicino o il morso di un cane a un ospite.

Gli incidenti domestici possono avere un impatto significativo sulla quotidianità, con delle conseguenze anche molto durature nel tempo come nel caso degli infortuni, inoltre possono causare anche un danno economico importante.

Per vivere in modo più sereno la vita quotidiana è necessario rendere più sicura la casa e prevenire queste eventualità, adottando alcuni accorgimenti utili per migliorare la sicurezza domestica.

Un’assicurazione casa aumenta la sicurezza domestica e finanziaria in caso di incidenti

Innanzitutto, è possibile valutare di tutelarsi economicamente e ricevere aiuto in caso di necessità stipulando una polizza sulla casa.

Questo prodotto assicurativo permette infatti di ricevere un indennizzo qualora si dovesse verificare un evento coperto dalla polizza in base alle garanzie attivate – come il risarcimento dei danni materiali all’abitazione dovuti a un incendio o il rimborso degli oggetti rubati in casa durante un furto.

L’assicurazione casa online proposta da Verti, per esempio, offre varie garanzie tra cui scegliere per tutelarsi al meglio in caso di furti, incendi e danni all’abitazione e al suo contenuto.

Inoltre, è possibile ricevere assistenza in caso di guasto o danno in casa, con l’invio di un professionista a domicilio in base alle proprie necessità.

In questo modo è possibile usufruire di una protezione completa dai tanti imprevisti della vita quotidiana, personalizzando la polizza a seconda delle proprie esigenze includendo solo le garanzie desiderate per una copertura efficace e funzionale.

Rendere la casa più sicura per ridurre il rischio di incidenti domestici

Oltre a tutelarsi finanziariamente e ricevere assistenza in caso di necessità attraverso una polizza assicurativa, è importante rendere la casa più sicura e prevenire la possibilità che possano verificarsi degli incidenti evitabili. A volte bastano delle semplici accortezze per migliorare la sicurezza domestica, dotandosi anche di ausili tecnologici utili per ridurre il rischio di infortuni seri e danni gravi all’abitazione.

Per esempio, è opportuno usare un tappetino antiscivolo in bagno, inserendolo all’interno della doccia o della vasca per prevenire le cadute accidentali, eventualmente aggiungendo anche un maniglione d’appoggio nella doccia in presenza di persone anziane. Anche al di fuori della doccia o della vasca da bagno è utile posizionare un tappetino anticaduta, per assorbire l’acqua in eccesso e rendere più sicuri l’accesso e l’uscita dal bagno.

In presenza di scale interne bisogna verificare la necessità di un supporto antiscivolo sulla superficie dei gradini, specialmente se sono in marmo o molto stretti, accertandosi di avere un corrimano stabile e sicuro.

Inoltre, per la prevenzione di incendi, scoppi ed esplosioni è importante la presenza di rilevatori di fumo e di gas, dispositivi che avvertono immediatamente in caso di anomalie, così come di ausili essenziali come estintori o sistemi antincendio di tipo sprinkler.

L’importanza delle manutenzioni periodiche degli impianti e degli apparecchi domestici

Gli impianti alimentati ad energia elettrica e gas possono costituire un rischio per la sicurezza domestica, in quanto possono provocare incendi, esplosioni e scoppi causando infortuni e danni all’abitazione.

Per ridurre le possibilità che si verifichino determinate situazioni, è indispensabile effettuare sempre le manutenzioni periodiche degli impianti e degli apparecchi ad essi collegati, rivolgendosi a dei professionisti qualificati e autorizzati.

Se alcuni controlli sono obbligatori per legge, come la revisione della caldaia a gas, è altrettanto opportuno ispezionare periodicamente tutti i dispositivi presenti in casa.

Per esempio, è consigliabile verificare ogni anno i tubi del gas e le connessioni con il piano cottura riduce il rischio di fughe di gas che possono provocare scoppi ed esplosioni. I controlli degli elettrodomestici e degli impianti elettrici, invece, diminuiscono l’eventualità di un incendio causato da un cortocircuito.

Queste attenzioni servono anche per gli impianti esterni alla casa, come i pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell’abitazione o una pompa di calore montata in un locale tecnico dedicato.

I controlli periodici vanno eseguiti anche sugli impianti idraulici e gli elettrodomestici che utilizzano l’acqua, per prevenire gli allagamenti accidentali dovuti alla rottura di un tubo idrico o a un guasto della lavatrice o della lavastoviglie che possono causare danni economici anche piuttosto ingenti.