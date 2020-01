Classic Blue, la casa del 2020 è di questo colore Profondo, confortante e rassicurante: questo è il colore dell’anno secondo Pantone

Ogni anno restiamo in attesa di sapere quale sarà il colore di tendenza per scegliere capi d’abbigliamento, accessori, complementi dell’arredo e in generale tutti quei prodotti che coloreranno la nostra vita.

In questo senso Pantone è una vera e propria istituzione e secondo lui sarà il Classi Blue il colore protagonista di questo 2020.

Classic Blue, la nuance che inneggia alla calma

Questa è la nuance che si prepara a riempire le nostre case e la sua caratteristica è quella di inneggiare la calma. Dopo aver lasciati l’energetico living coral, protagonista del 2019, il rassicurante Classic Blue entra in scena.

L’azienda americana, leader nel settore del colore, ha annunciato che il colore dell’anno sarà una tonalità di blu intenso che evoca pace e serenità.

Nel blu dipinto di Classic Blue

“Un blu sconfinato evocativo del vasto e infinito cielo serale, – ha spiegato Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del Pantone Color Institute – ci incoraggia a guardare oltre l’ovvio per espandere il nostro pensiero, sfidandoci a pensare più profondamente, aumentare la nostra prospettiva e aprire il flusso di comunicazione”.

La scelta di Pantone non è stata fatta a caso: in un momento storico e sociale in cui occorre avere fiducia e fede ecco che circondarsi del colore Classic Blue può aiutarci a prendere scelte nella quotidianità in maniera serena.

Come utilizzare il Classic Blue in casa

In che modo lo possiamo riproporre all’interno delle nostre case? La prima cosa da considerare è che il blu è un colore che inneggia alla calma interiore, e che per questo è una scelta spesso per la camera da letto, anche nell’effetto scatola, cioè con tutte le pareti in blu, per rendere la zona notte un vero rifugio dallo stress della quotidianità.

Anche nella zona living le combinazioni sono tantissime: in cucina ad esempio questa tonalità di blu può essere abbinata al grigio oppure ai materiali in legno configurandosi come un ottimo sostituto del nero e del bianco scandinavo.

Ravvivare gli ambienti

Anno nuovo, casa nuova? Per riavviare gli ambienti e renderli di tendenza con l’utilizzo del classi blue senza stravolgere troppo la casa, questo colore può essere utilizzato nella scelta di elementi di decorazione o dettagli come la tappezzeria di un divano, la scelta di tende o cuscini.