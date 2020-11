Colori caldi per le pareti: in quali ambienti possiamo applicarli?

State pensando di arredare o rimodernizzare la vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Ve lo diciamo noi: dai colori caldi per le pareti.

Pittura degli ambienti: un aspetto fondamentale e da non trascurare

Molte persone, quando pensano all’arredamento, si concentrano esclusivamente sui complementi d’arredo e di design senza pensare alla pittura degli stessi. Mai cosa fu più sbagliata, la scelta dei colori è fondamentale se non primaria.

Se non sapete da dove cominciare, questa guida dei colori caldi per le pareti vi verrà in aiuto per scegliere le migliori nuance per tutti i vostri ambienti. Pronte?

Colori caldi per le pareti: guida alla scelta

I calori caldi per le pareti sono davvero in grado di caratterizzare e rendere più intimo e accogliente un intero ambiente. Ma quali sono i migliori? Scopriamolo insieme.

I colori caldi sono il giallo, l’arancione e il rosso in tutte le loro tonalità e sfumature. Sono vitali ed esuberanti ma allo stesso tempo caldi e accoglienti pronti a ricreare le più magiche e suggestive atmosfere domestiche.

Per prendere spunto, possiamo fare riferimento alla palette dei colori dell’autunno che è bellissima, non trovate? Il giallo è il colore del sole e dell’oro, è allegro e vivace ma può essere discreto e delicato nelle sue tonalità più chiare e pastello o più intenso e caldo, nelle tonalità che virano verso l’ocra.

Anche l’arancione è vivace e intenso e può essere sia tenue e brillante, basta pensare alle infinite sfumature del tramonto, così come il rosso, passionale e infuocato nei suoi toni più accesi o scure e profonde, che virano verso toni bruni o violacei.

Non solo autunno: i colori caldi passano per il legno

Non solo giallo, arancione e rosso. Anche le sfumature del legno solo calde e accoglienti e possono essere utilizzare come colori caldi per le pareti per creare ambienti confortevoli e unici.

Come anticipato, tutte le sfumature del legno sono calde, quindi marrone, beige, tortora ma anche grigio. I colori caldi, in generale, simboleggiano energia e vitalità quindi, sono consigliabili soprattutto per le zone living, almeno nella loro declinazione più accesa.

I colori tenui come il tortora e l’oro, invece, possono essere utilizzati anche per la zona notta. Tutto ovviamente varia in base al gusto e alla personalità.