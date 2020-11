La guida per tenere in ordine e pulito il tuo guardaroba

È tempo di pulizie e di rinnovamento in casa? Scopriamo come organizzare l’armadio in maniera estetica e funzionale.

Come organizzare l’armadio: tutti i nostri consigli

Iniziamo col dire che, anche se gli altri non lo vedono, anche l’armadio deve restare in ordine e deve essere bello. Certo, un’impresa non sempre fattibile se consideriamo che tra la fretta e il tempo che sfugge tendiamo a buttare, letteralmente, le cose in maniera disordinata.

Ma quello che è un sogno proibito di molte donne può diventare realtà. Vi spieghiamo come organizzare l’armadio e tenerlo ordinato. Questa guida è anche per le più disordinate.

Un guardaroba ordinato: ecco come averlo con pochissimi strumenti

C’è chi pensa che sistemare il guardaroba sia una vera e propria impresa quando in realtà servono pochissimi accorgimenti per tenerlo in ordine tutto l’anno.

Si comincia con le grucce, questo è un consiglio per le più indecise: che ne dite di realizzare look e outfit già pronti per ogni occasione? In questo modo, appesi alle stampelle avrete già i capi d’abbigliamento da indossare e sfoggiare per quella determinata giornata.

Dopo questa tips vediamo nel dettaglio come organizzare un armadio partendo da un po’ di degluttering: eliminare indumenti e accessori più vecchi o che comunque non indossiamo più, così da alleggerire la nostra cabina armadio e ottimizzare gli spazi al meglio.

Come ordinare l’armadio: gli accessori che devi avere per un’organizzazione al top

Il sistema modulare è quello che ci aiuta a capire come ordinare gli armadi. Possiamo scegliere tra un ordinare per borse trasparenti da mettere nella cabina oppure da attaccare alle pareti, in questo caso meglio optare per i ripiani in tessuto non tessuto.

Le custodie per gli abiti. Non solo servono a non danneggiare gli abiti più preziosi e costosi ma aiutano anche a dare un’impressione di ordine di pulizia nell’ambiente del guardaroba. Vi consigliamo di scegliere quelli in policotone per far respirare gli abiti.

Anche i divisori si configurano come un ottimo strumento per tenere in ordine gli armadi. Si tratta di organizer che si possono mettere nei cassetti o sugli scaffali della cabina armadio per risparmiare tempo e stress nelle ricerche di capi d’abbigliamento, intimo e accessori.

E se è lo spazio quello che vi manca, ecco che dei contenitori o scatole sotto il letto vi salveranno. Potete conservare, in base alla stagione, i capi d’abbigliamento che non indossate sotto al letto così da tirarli fuori solo all’occorrenza e risparmiare moltissimo spazio nel guardaroba.