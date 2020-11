Consigli e trucchi su come pulire i gioielli in oro giallo e farli splendere

Come pulire i gioielli in oro giallo? Quali sono le migliori tecniche per farli tornare come nuovi? I gioielli in oro si ossidano e perdono lucentezza a causa del passare del tempo.

Si rovinano un po’ anche usandoli ogni giorno e facendoli entrare in contatto con saponi, creme, detersivi, deodoranti e quello che utilizziamo di solito.

L’oro, come tutti i metalli preziosi, può ossidarsi e perdere brillantezza, ma basta poco per farlo tornare luminoso e bello.

È possibile trattare l’oro con dei semplici rimedi naturali, che puliscono lo strato superficiale senza rischiare di rovinarlo o graffiarlo.

Come pulire i gioielli in oro giallo con l’acqua calda

Uno dei rimedi più semplici ed efficaci per pulire i gioielli in oro giallo è utilizzare l’acqua calda e l’alcol denaturato. In pochissimo tempo avrete gioielli belli e luminosi, come appena comprati.

Prendete una pentola e mettete dentro i gioielli in oro giallo, copriteli con l’acqua e portate a ebollizione. Spegnete il fuoco e versate qualche goccia di detersivo per piatti a ph neutro. Mescolate e fate riposare per 45 minuti. Sciacquate i gioielli e poi asciugateli con un panno in microfibra.

Per rendere l’oro giallo ancora più brillante, è possibile lucidare i gioielli usando l’alcol denaturato. Mettete l’alcool su un batuffolo di cotone e passatelo sui gioielli, insistendo sulle zone che vi sembrano meno brillanti.

Rimedi naturali per pulire i gioielli in oro giallo

A volte l’oro è molto ossidato oppure ha delle trame e delle texture che richiedono dei trattamenti più mirati. In questo caso è possibile pulire l’oro usando uno spazzolino da denti con le setole bagnate dall’alcool e pressare bene sulle parti da pulire.

Un altro rimedio efficace è utilizzare l’aceto bianco o il dentifricio per lucidare i gioielli, in modo da eliminare le macchie o le eventuali incrostazioni.

Strofinate in modo deciso con uno spazzolino e poi sciacquate bene sotto l’acqua corrente. Infine asciugate i gioielli con un panno in microfibra, cercando di non lasciare parti umide o bagnate.

Per i gioielli che non hanno decorazioni, come pietre e perle, e che sono molto usurati, potete utilizzare l’ammoniaca.

Prendete una ciotola e mettete dentro sei parti di acqua tiepida e una parte di ammoniaca, immergete i gioielli e lasciateli riposare per 10 minuti. Strofinateli con uno spazzolino, metteteli di nuovo in ammollo e poi sciacquateli e asciugateli con cura.

Questo trattamento è ottimo per le fedi, gli anelli e gli orecchini che indossate sempre.

