Scopriamo insieme come pulire i taglieri di legno e come igienizzarli correttamente dopo averli utilizzati. I taglieri di legno sono comodi e anche molto belli, durano a lungo e ci aiutano ad affettare, tagliare e tritare i nostri cibi.

I taglieri sono molto belli, si possono utilizzare per la preparazione degli ingredienti, ma anche per servire il cibo in tavola. I crostini, il pane, un dolce e anche una pizza sono sempre bellissimi portati in tavola con un tagliere.

Consigli per lavare i taglieri nel modo corretto

Il legno però è un materiale poroso, assorbe odori e liquidi di vegetazione e quindi bisogna fare attenzione. Pensate che nelle cucine professionali dei ristoranti e dei laboratori non si possono più utilizzare, proprio per evitare le contaminazioni e le proliferazioni batteriche.

A casa siamo ovviamente liberi ma un consiglio che vi diamo è di utilizzare taglieri diversi per verdure e frutta, carne, pollo e pesce. In questo modo si evita ogni rischio.

I taglieri non si dovrebbero lavare con i prodotti industriali e i saponi da cucina perché non solo si rischia di rovinarli, ma anche di rovinare il cibo che ci tagliamo sopra.

Il legno assorbe quello con cui entra in contatto, e questo potrebbe accadere anche il sapone, soprattutto se non si sciacqua bene. Per questo motivo è decisamente meglio utilizzare dei rimedi naturali.

I taglieri non vanno mai messi in lavastoviglie, le alte temperature possono rovinare il legno. Rompere le fibre o scollare le varie parti se ci sono delle intersezioni. Bisogna lavarlo a mano e con attenzione.

Come pulire i taglieri di legno in poche mosse

Vediamo insieme alcuni consigli su come pulire i taglieri di legno nel modo giusto, preservarli dalle contaminazioni e mantenerli sempre belli.

Il tagliere si può pulire in vari modi e con diversi rimedi naturali. Il più efficace è utilizzare bicarbonato e aceto bianco. Prendete il tagliere, sciacqua telo sotto l’acqua corrente ed eliminate gli eventuali residui.

Versate sopra il bicarbonato, con le mani distribuitelo su tutta la superficie e poi versate sopra un pochino di aceto. Massaggiate con le mani e fate riposare cinque minuti. Sciacquate con cura il tagliere e fatelo asciugare. Mai conservare i taglieri bagnati o umidi perché faranno puzza.

Un altro modo per pulire il tagliere è utilizzare il sale e il limone. Si cosparge il tagliere con il sale e poi lo strofinate con la metà di un limone. Sciacquate bene e fate asciugare.

Una volta asciutto potete versare sul tagliere un paio di cucchiai di olio di semi e massaggiarlo su tutta la superficie. Questo trattamento aiuterà il legno a non perdere elasticità e brillantezza e ad essere sempre bello.

