Scopriamo insieme come pulire i tappetini dell'auto e farli tornare come nuovi

Come pulire i tappetini dell’auto? Quali sono i metodi più efficaci per eliminare sporcizia, macchie e residui? I tappetini delle auto sono sempre sporchi, a volte anche sporchissimi, e questo è normale.

Ci appoggiamo le suole delle scarpe, con le quali usciamo in strada, a lavorare e nei negozi, in montagna e un po’ ovunque.

Accumuliamo la sporcizia sotto le scarpe e poi la trasferiamo sui tappetini della nostra auto. Giorno dopo giorno si sporcano, si macchiano e si riempiono di polvere, fino a quando non ci rendiamo conto che è il momento delle pulizie.

I tappetini sono disponibili in vari modelli e materiali, ci sono quelli in gomma, in tessuto e poi quelli in moquette e in simil moquette che sono i più diffusi. Vediamo insieme come pulirli.

Come pulire i tappetini in gomma

I tappetini in gomma sono i più facili da pulire e sono anche i più igienici. Sono un po’ meno belli e di solito di usano nelle macchine da lavoro, nei furgoncini e nei fuoristrada. Sono realizzati in gomma e si puliscono velocemente e senza nessun rischio di rovinarli.

I tappetini vanno tolti dall’auto e poi sbattuti con il battipanni oppure contro una ringhiera metallica, per eliminare la polvere e i residui di sporco.

Dopo di che si può passare alla pulizia vera e propria. I tappetini sono generalmente molto sporchi e quindi si possono lavare in cortile.

Potete metterli ammollo in una vaschetta con acqua e sapone neutro, lasciarlo agire per qualche minuto e poi sciacquarli con cura con l’acqua corrente. Se serve potete pulirli usando una spugna o una spazzola morbida.

Fate asciugare bene i tappetini al sole e metteteli in macchina solo quando saranno perfettamente asciutti.

Come pulire i tappetini in moquette

Pulire i tappetini dell’auto in moquette e simil moquette è un pochino più difficile perché questi materiali, al contrario della gomma, sono più delicati.

La prima cosa da fare è togliere i tappetini dall’auto e passare l’aspirapolvere, per togliere tutta la polvere e lo sporco secco. Una volta fatto questo potete lavarli con acqua e sapone liquido, e tenerli in ammollo per almeno 20 minuti.

Dopo di che li massaggiate con una spazzola con le setole morbide per togliere tutto lo sporco. Il risciacquo deve essere delicato, potete metterli in un lavandino in cortile o in veranda e fate cadere sopra dei secchi di acqua. Usate acqua fredda, al massimo tiepida.

Fate asciugare bene i tappetini, non devono restare umidi perché altrimenti in macchina faranno puzza.

Se il vostro tappetino è molto usurato, sporco o alcune parti di plastica o moquette si staccano sole, è meglio comprarne di nuovi. Sono troppo usurati e un lavaggio potrebbe distruggerli definitivamente.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay