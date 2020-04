Come pulire il materasso con il bicarbonato di sodio Lo sapete che per pulire il materasso basta usare il bicarbonato di sodio? Ecco a voi come utilizzarlo

È tempo di pulizie di primavera: da quanto tempo non pulite il materasso del vostro letto? Sappiate che ogni tanto va assolutamente igienizzato, perché lì ci dormite tutte le notti. Lo sapete che si può comodamente pulire il materasso usando il bicarbonato di sodio? Cambiamo spesso le lenzuola del letto, lo spolveriamo, puliamo sotto togliendo tutta la polvere che inevitabilmente si accumula e pensiamo di aver fatto tutto il necessario per poter dormire in un letto sicuro. Ma quante volte pensiamo che il materasso ha bisogno dello stesso trattamento? Con il passare del tempo il materasso accumula sporco: non basta girarlo un paio di volte all’anno e non basta sbatterlo con il battipanni o passare sopra l’aspirapolvere. Dovete lavarlo e igienizzarlo con cura. C’è un sistema che ci aiuta a tenere pulito il materasso in modo efficace e senza spendere una fortuna, utilizzando un ingrediente che tutti abbiamo in casa. E se non lo abbiamo, dobbiamo correre ai ripari. Tra gli usi del bicarbonato di sodio c’è anche quello che ci consente di pulire con cura e igienizzare il nostro materasso. Ecco passo dopo passo cosa dobbiamo fare: Passare prima sopra l’aspirapolvere, per togliere pelle e residui di pelle (sì, fa senso, ma la perdiamo, notte dopo notte).

A questo punto cospargiamo il bicarbonato di sodio sulla superficie del materasso, così da togliere i cattivi odori e igienizzare ogni parte del materasso. In questo modo eviteremo anche l’insorgenza dei batteri.

Il bicarbonato deve agire per 30 minuti.

Ripassate poi sopra l’aspirapolvere.

Se ci sono delle macchie, il consiglio è quello di toglierle subito, con un panno umido. Se è passato un po’ di tempo usate una miscela di acqua, sale e bicarbonato di sodio. Ricordatevi di pulire il materasso almeno due volte l’anno. E di rigirarlo più spesso, dando spesso “aria” al vostro letto. Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI