Come pulire il pile senza che diventi duro o fastidioso: consigli e trucchi

Come pulire il pile? Quali sono i trucchi per mantenerlo morbido? Il pile è un tessuto morbido e caldo che viene utilizzato per realizzare coperte, tute, felpe ma anche abbigliamento e accessori per bambini.

Il pile è realizzato in fibre di poliestere. È un materiale sintetico molto resistente e duraturo che, trattato con cura, può restare in ottime condizioni per tanti anni.

Come pulire il pile a mano

Il pile è un materiale abbastanza resistente che viene usato tantissimo in inverno, è resistente e comodo e protegge dal freddo in modo ottimale. Se i vostri capi di abbigliamento in pile sono delicati, molto costosi o hanno delle decorazioni particolari, è consigliabile lavarli a mano.

Potete usare acqua fredda o tiepida e un sapone che vi piace. Vi consigliamo il sapone liquido perché in questi tessuti delicati quello in polvere può lasciare residui e piccole macchie.

Prendete una vaschetta per i vestiti e mettete dentro il vostro capo di pile. Coprite con l’acqua tiepida e poi aggiungete il sapone liquido, ne basterà circa mezzo misurino.

Strofinate il pile per permettere al sapone di raggiungere tutte le zone e sciogliere le macchie.

Lasciate il pile in ammollo per almeno 10 minuti e poi sciacquate con cura. Quando l’acqua verrà fuori limpida e senza tracce di sapone potete strizzare leggermente il pile e farlo asciugare.

Come lavare il pile in lavatrice

Il pile si può lavare anche in lavatrice ma, per sicurezza, è meglio controllare l’etichetta con le istruzioni per il lavaggio. Se il vostro pile lo lavate per la prima volta, meglio farlo a mano così se perde colore non andrà a rovinare il resto del bucato.

Dato che il pile è molto delicato, fate un carico in lavatrice destinato solo a questo tipo di capi. Impostate un programma di lavaggio delicato e la temperatura a 30°C.

Togliete la centrifuga e mettete dentro il detersivo per i vestiti e un ammorbidente a vostra scelta.

Il pile si può far asciugare all’aria aperta e in poche ore sarà di nuovo asciutto e morbido. Il sole diretto va evitato solo quando è molto caldo, ma dato che il pile non si utilizza in estate potete stenderlo in balcone senza problemi.

