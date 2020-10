Come pulire la borsa in pelle e farla risplendere: trucchi per farla tornare nuova

Scopriamo insieme come pulire la borsa in pelle ed evitare di rovinarla

Come pulire la borsa in pelle? Quali sono i trucchi per eliminare le macchie e far splendere la nostra borsa? Le borse in pelle sono delicate e non possono essere lavate con detergenti aggressivi, e neanche con i soliti rimedi naturali.

I lavaggi aggressivi possono far estendere la macchia e rovinare del tutto la pelle.

Le borse in pelle sono prodotti di qualità e sono anche piuttosto costosi quindi bisogna prendersene cura con attenzione e tutti i giorni. Tenerle al sicuro a casa, chiuse dentro sacchetti di stoffa, e anche quando siamo fuori.

Come pulire la borsa in pelle con i rimedi naturali

Le borse in pelle non si possono pulire con detergenti aggressivi, come sgrassatori o saponi, ma neanche con il bicarbonato, il succo di limone o l’aceto. Il modo migliore per pulire la borsa è usare l’acqua tiepida e il vapore e, con pazienza, pulire la macchia con un batuffolo di cotone.

Prendete un pentolino e riempitelo di acqua, portatela a ebollizione e poi tenete sopra la borsa in modo che il vapore vada a contatto con la macchia.

Il vapore farà ammorbidire la macchia che, se tutto va bene, andrà via facilmente. Passate sulla macchia un batuffolo di cotone bagnato con l’acqua tiepida.

Cercate di non estendere troppo la zona che state trattando, per non ampliare la macchia e peggiorare la situazione.

Se l’acqua e il vapore non sono sufficienti potete aggiungere una puntina di sapone neutro e passarlo solo sulla macchia. Potete utilizzare un cotton fioc per circoscrivere la zona da trattare.

Consigli utili per prendersi cura delle borse in pelle

Le borse in pelle sono molto delicate e bisogna proteggerle il più possibile. Quando non le usate vi consigliamo di riporle in una sacca di cotone e di tenerle dentro l’armadio, lontano dal sole diretto.

Una volta al mese pulite la borsa con un panno in microfibra, per eliminare la polvere o tracce di sporco.

Cercate di non poggiarle a terra e di non lasciarle mai in macchina sotto il sole. Se comprate sostanze aggressive, come acetone, salviettine umidificate o candeggina, tenetele in un sacchetto e non mettetele dentro la borsa.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay