Come pulire la seta senza rovinarla: tutti i trucchi per mantenerne la bellezza

Come pulire la seta senza rovinarla? Quali sono i segreti e i consigli per non rischiare di danneggiarla con un lavaggio sbagliato? La seta è un tessuto pregiato e bellissimo, ma anche delicato e quindi va lavato con molta cura.

I capi in seta sono affascinanti e molto eleganti ma, come tutti i vestiti, bisogna lavarli con una certa regolarità.

La seta è realizzata con le fibre prodotte dai bachi da seta, è un prodotto naturale, morbidissimo e di qualità, che merita ogni attenzione possibile.

Come pulire la seta a mano

Lavare la seta richiede un po’ di attenzione, è una di quelle cose che proprio non si possono improvvisare. Di fronte a un capo di seta, la prima cosa da fare è controllare l’etichetta con le istruzioni di lavaggio.

Se sul capo di seta c’è scritto che si può lavare solo a secco, portatela in lavanderia e non provate rimedi fai da te.

Se la seta si può lavare a mano, potete farlo in casa con tutte le attenzioni del caso. Prendete una vaschetta pulita e riempitela con l’acqua tiepida, aggiungete un po’ di sapone delicato per i vestiti.

Vi consigliamo di usare un detersivo liquido oppure il sapone di Marsiglia, sia liquido che a saponetta da sciogliere in acqua.

Mettete il vostro capo di seta nella vaschetta con l’acqua, mescolate e lasciatelo ammollo per qualche minuto. Sciacquate il capo, sempre con l’acqua tiepida, cercando di essere delicati.

La seta con va strizzata, potete piegarla e far cadere un po’ dell’acqua.

Si può lavare la seta in lavatrice?

La seta si può lavare anche in lavatrice ma potete farlo solo quando è consigliato tra i metodi di lavaggio, perché altrimenti è troppo pericoloso.

Se lavate la seta in lavatrice usate un programma delicato o adatto proprio alla seta. Non mettete nessuna centrifuga e la temperatura impostatela a zero, o al massimo a 30°C.

Potete mettere il vostro capo dentro un sacchetto di stoffa con zip o con i bottoncini, per evitare che la seta vada a contatto con il metallo del cestello.

Come asciugare la seta

I capi in seta non si possono strizzare, l’acqua deve scivolare delicatamente e asciugarsi. Mettete il vostro vestito in seta su una gruccia e fatelo asciugare in casa, o comunque all’ombra, non deve stare sotto il sole diretto.

La gruccia è indicata per evitare di usare le mollette, così non rimane il segno.

Fonte foto Pixabay, Pixabay