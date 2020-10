Come pulire l’acciaio in modo perfetto: trucchi per renderlo brillante e luminoso

Consigli utili su come pulire l'acciaio in modo efficace e con i rimedi naturali

Come pulire l’acciaio? Quali sono i trucchi per mantenerlo brillante e luminoso? L’acciaio è un materiale che in casa si utilizza molto, soprattutto in bagno e in cucina. Va quindi pulito molto spesso, che non far perdere lucentezza alle superfici.

Per mantenere l’acciaio di casa in buone condizioni, è necessario occuparsene regolarmente. Lavarlo ogni giorno senza abbandonarlo al suo destino.

Per pulire l’acciaio non servono prodotti chimici specifici o particolarmente aggressivi, basteranno il sapone per i piatti e qualche rimedio naturale.

Come pulire l’acciaio: gli errori da evitare

L’acciaio è un materiale molto resistente ma bisogna prendersene cura nel modo giusto. Anche se la superficie di acciaio vi sembra scura, sporca o macchiata non dovete utilizzare detergenti chimici aggressivi.

Evitate candeggina o acido muriatico che potrebbero rovinare per sempre le vostre superfici. Cercate di non utilizzare nemmeno pagliette di ferro, spugnette molto abrasive, lana d’acciaio, spazzole metalliche, carta vetrata e puntelli per eliminare macchie e incrostazioni. Non utilizzate neanche l’acqua bollente perché potrebbe generare sgradevoli macchie.

Come pulire l’acciaio con i rimedi naturali

L’acciaio si pulisce con delicatezza, con spugnette e panni morbidi che aiutano a lucidare la superficie, senza generare graffi o macchie. Il metodo più efficace per pulire l’acciaio è utilizzare acqua e sapone per i piatti, pulite tutto con cura e poi sciacquate e asciugate bene. Vedrete che per una pulizia ordinaria basta fare questo.

Se l’acciaio vi sembra molto scuro o ci sono delle macchie o delle incrostazioni potete utilizzare il bicarbonato. Mettete il bicarbonato in una ciotola e aggiungete poca acqua, oppure l’aceto bianco, mescolate e create un composto abbastanza morbido.

Passate il bicarbonato sulla superficie da trattare e lasciatelo agire per almeno 10 minuti. Pulite tutto con l’acqua e asciugate con un panno in microfibra.

Se il vostro acciaio vi sembra un po’ opaco potete utilizzare l’aceto bianco che lo farà tornare brillante e luminoso. Mettete l’aceto in una ciotolina, diluite con un po’ di acqua e passate questo composto su tutta la superficie e lasciate agire per 15 minuti. Sciacquate e asciugate tutto con cura.

L’acciaio si può rovinare anche a causa del calcare, soprattutto nel bagno. In questi casi il rimedio naturale più efficace è il succo di limone. Mescolate il succo di limone con poco bicarbonato e acqua e mescolate.

Passate il composto sull’acciaio e insistete nelle zone in cui il calcare è più evidente. Lasciate agire per 20 minuti e poi sciacquate con l’acqua usando un panno in microfibra.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay