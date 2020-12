Come pulire le macchie di candeggina una volta e per tutte: tutti i trucchi e i consigli

Come pulire le macchie di candeggina? Consigli utili per cercare di porre rimedio alla terribile candeggina

Come pulire le macchie di candeggina? Quali sono i trucchi per eliminarle senza dismettere i capi? Pulire le macchie di candeggina non è per niente facile, la decolorazione è immediata ed è molto difficile recuperarla.

Quando si usa la candeggina bisogna stare attenti e indossare capi adatti alle pulizie di casa, bastano poche gocce per rovinare una maglietta, un maglioncino o un paio di jeans.

Consigli su come pulire le macchie di candeggina

Le macchie di candeggina si possono provare a pulire ma sono sempre tentativi disperati, ha un intenso potere decolorante e crea le macchie nel giro di pochi secondi. Ma allora come si fa? Se la macchia è piccola e ve ne accorgete immediatamente potete provare a fare un lavaggio particolare.

Prendete il vostro capo e sulle macchie mettete uno smacchiatore di ottima qualità, lasciatelo agire per qualche minuto. Nel frattempo prendete una pentola, riempitela di acqua e detersivo per il bucato, immergete il capo e cuocete a fuoco medio. Fate sobbollire per 15 minuti e poi spegnete.

Mentre il capo è sul fuoco mettete in una vaschetta aceto bianco e acqua fredda, mescolate e usate questa soluzione per sciacquare il vostro bucato macchiato di candeggina.

L’ultimo step è il lavaggio in lavatrice alla temperatura di 90°C aggiungendo il percarbonato al detersivo. Stendete all’ombra e incrociate le dita.

Come eliminare le macchie

Le macchie di candeggina non si possono togliere? Allora proviamo con dei rimedi creativi! Prendete il vostro capo con le macchie e create dei nodini in vari punti, in modo uniforme ma non preciso. Potete fare dei nodi oppure fermare il tessuto con degli elastici.

Versate in una bacinella acqua l’tiepida e un po’ di candeggina, immergete il capo e mescolate. Lasciate agire per circa 15 minuti, poi sciacquate e fate asciugare. Non sarà il capo che avevate prima ma è comunque carino.

Un altro rimedio per eliminare le macchie è decolorare il capo per intero e poi colorarlo di nuovo. Prendete al supermercato il decolorante per vestiti, seguite le istruzioni ed eliminate il colore dal vostro capo.

Fate asciugare e ripetete l’operazione se la decolorazione non è stata uniforme. Colorate di nuovo il vostro capo di abbigliamento con i coloranti per tessuti.

