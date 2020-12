Come pulire le perle senza che perdano luminosità: trucchi e consigli

Scopriamo insieme come pulire le perle e averne cura per non rischiare di rovinarle

Come pulire le perle? Quali sono i trucchi per pulirle e mantenerle in ottime condizioni? Le perle sono molto delicate e si rovinano con estrema facilità, anche se non le usate spesso è necessario averne cura regolarmente.

Le perle hanno un’origine organica e l’habitat liquido in cui hanno avuto origine ne influenza tutta la loro vita e la loro vita. C’è chi sostiene che le perle durino solo per 200 anni, in realtà se vengono trattate con le giuste attenzioni possono restare belle e luminose per molto più tempo.

Se vengono abbandonate al loro destino e usate distrattamente, possono rovinarsi anche in pochi anni.

Come prendersi cura delle perle

Le perle nascono in acqua e hanno un’origine organica, per mantenerle luminose e del loro colore naturale è necessario mantenerle ben idratate.

Le perle non si devono mai far disidratare perché perderebbero la loro brillantezza. Mai lasciarle all’aria aperta se non sai utilizzano e mai metterle dentro bustine di plastica. Evitate gli sbalzi termici, le altissime o bassissime temperature.

Le perle vanno conservate in un sacchetto di velluto e vanno massaggiate con un panno inumidito con acqua minerale o deionizzata, per mantenere la giusta idratazione.

La pulizia delle perle va fatta ogni volta che si utilizzano, per eliminare impurità e per idratarle. Se non le usate molto e le conservate al chiuso, una volta al mese è sufficiente.

Come pulire le perle

Le perle si possono lavare con acqua minerale o deionizzata e si possono massaggiare con un panno morbido, sempre con delicatezza. Se ci sono macchie o sporcizia usate un sapone neutro e applicatelo delicatamente con le mani, senza usare spugne o altro.

Sciacquate sempre con l’acqua minerale e poi asciugate le perle, una per volta, con un panno asciutto. Lasciate le perle all’aria per un paio di ore e poi conservatele, o indossatele.

Se vi accorgete che sulle vostre perle ci sono macchie che non vanno via, non strofinate e non raschiate, perché le graffiereste sicuro. Portatele in gioielleria e lasciate che siano loro a occuparsene.

Quando indossate le perle fate molta attenzione ed evitate che entrino in contatto con profumi, deodoranti e ogni altra sostanza chimica. Attenzione anche ai prodotti di make up, perché potrebbero macchiare la superficie delle perle.

Fonte foto Pixabay