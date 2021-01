Come pulire le scarpe di camoscio senza rovinarlo: tutti i trucchi migliori

Consigli utili su come pulire le scarpe di camoscio in poco tempo e con i rimedi naturali

Come pulire le scarpe di camoscio? Quali sono i trucchi per mantenerle sempre perfette, come appena comprate? Il camoscio è un materiale molto bello ma anche delicato, si macchia e si rovina facilmente e richiede moltissima attenzione.

Una buona abitudine da avere con le scarpe e gli accessori in camoscio è di pulirle dopo ogni utilizzo, in modo da non far solidificare macchie e sporcizia.

Le scarpe in camoscio sono molto eleganti ma non c’è niente di più brutto di un paio di scarpe sporche. Soprattutto se poi, come in questo caso, ogni macchia diventa scura e ben visibile e quindi cattura l’attenzione di chi le guarda.

Consigli su come pulire le scarpe di camoscio

Le scarpe di camoscio vanno pulite e trattate dopo ogni utilizzo, lavate spesso e conservate sempre con la massima attenzione.

Per pulire il camoscio non servono grandi manovre, bisogna solo spazzolarle con cura con una spazzola con le setole rigide, preferibilmente in gomma ma mai in metallo.

Se il camoscio appare spento, sbiadito o brutto potete trattarlo con la camoscina. Un prodotto apposito per questo materiale che lo fa tornare come nuovo in pochi minuti.

Spruzzate la camoscina sulle scarpe e lasciatela agire per qualche minuto, poi strofinate la superficie con una spazzola o con un panno. Le scarpe vanno sempre pulite e trattate entrambe, anche se lo sporco è solo in una.

Il camoscio si può anche lavare con acqua e sapone ma bisogna fare attenzione e usarne poca, non deve impregnarsi.

Mettete acqua e sapone in una bacinella, immergete un panno in microfibra, strizzatelo bene e strofinatelo sulle scarpe.

Fate asciugare le scarpe all’aria aperta, lontano dal sole diretto o da fonti di calore come stufa o termosifoni.

Come eliminare le macchie dalle scarpe di camoscio

Come si eliminano le macchie dal camoscio? Niente di più semplice! Se vi siete accorti subito di aver macchiato le vostre scarpe potete metterci sopra il bicarbonato o il borotalco.

Fatelo asciugare per qualche ora e poi lo togliete con una spazzola.

Se la macchia la trovate dopo un po’, potete strofinarla con la gomma per scarpe scamosciate. Potete poi passare sopra un panno umido per sciogliere eventuali residui.

