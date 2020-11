Come pulire le valigie? Ecco quali sono i passaggi per avere una pulizia perfetta

Come pulire le valigie? Quali sono i trucchi per mantenerle sempre pulite e ben profumate? In questo periodo sembra quasi impossibile anche solo pensarlo ma, prima o poi, torneremo a viaggiare per il mondo.

Ricominceremo a prendere aerei e treni, a prenotare hotel e a riempire le nostre valigie di vestiti, scarpe e souvenir.

Le valigie e i trolley sono i nostri compagni di avventure, ci permettono di portare con noi tutto il necessario e di tornare a casa con qualche regalino. Proteggono tutto, lo mantengono asciutto e pulito e sopportano cadute, piccoli incidenti e ogni nostra sbadataggine.

Quando pulire le valigie

Le valigie vanno pulite prima e dopo ogni viaggio, in modo da mantenerle sempre perfette e igienizzate ed evitare che al loro interno si accumulino cattivi odori.

Quando tornate da una vacanza svuotate la valigia il prima possibile. Togliete i capi sporchi, i saponi e le scarpe, in modo da evitare che i cattivi odori penetrino nei tessuti. Svuotate del tutto la valigia e lasciatela arieggiare in balcone.

La stessa potete fare se non usate la valigia da un po’ di tempo e volete mantenerla igienizzata e pulita.

Conservate le valigie in un armadio e mettetele dentro un apposito sacchetto in tessuto, o in alternativa in una busta di plastica. In questo modo non ci andranno polvere ed eventuali insettini.

Consigli su come pulire le valigie in poche mosse

Pulire le valigie è semplicissimo, serviranno poco tempo e un pochino di organizzazione. Aprite la valigia e passate dentro l’aspirapolvere, in modo da togliere ogni residuo di polvere, terra e sporcizia. Fate lo stesso anche nelle ruote, prima passate l’aspirapolvere e poi passate un panno umido.

Per igienizzate l’interno della valigia potete utilizzare un panno in microfibra o una spugna, li inumidite con acqua tiepida e qualche goccia di Tea Tree oil e poi lo passate su tutta la superficie.

Se ci sono delle macchie potete usare acqua e bicarbonato oppure un po’ di sapone di Marsiglia. Fate asciugare bene la valigia all’aria aperta oppure usare il phon per capelli.

L’ultimo step della pulizia riguarda l’esterno delle valigie, che cambia un po’ in base al tipo di materiale.

Se il vostro trolley è rigido o semirigido, è realizzato in polipropilene o policarbonato, e potete pulirlo con un panno umido, aggiungendo sapone di Marsiglia o sapone neutro.

Le valigie in tessuto, che non hanno parti interne in cartone, potete lavarle a mano o in lavatrice usando un programma delicato e con massimo 30°C.

Se avete valigie in pelle o ecopelle serve la massima attenzione, vi consigliamo di usare un panno asciutto e un detergente specifico per la pelle.

Infine massaggiate la superficie con una crema protettiva per la pelle e fatela asciugare bene all’aria.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay