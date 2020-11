Come pulire le zanzariere in modo perfetto: tutti i trucchi e i consigli

Consigli utili su come pulire le zanzariere senza rischiare di romperle e averle sempre igienizzate

Come pulire le zanzariere? Quali sono i trucchi per igienizzarle e farle durare a lungo? Le zanzariere sono utili per tenere lontane zanzare e altri insetti dalle nostre case.

Per essere funzionali, però devono permettere all’aria di passare, altrimenti diventano un muro di sporcizia. Ogni mese vanno quindi pulite e spolverate.

La pulizia delle zanzariere non è semplicissima, prima di lavarle devono essere smontate per non rischiare di rovinarle. La rete delle zanzariere è rigida ma è anche abbastanza delicata e se si rompe, bisogna sostituire tutto, quindi meglio stare attenti!

Consigli per pulire le zanzariere

In commercio esistono vari tipi di zanzariere, ci sono quelle fisse, quelle scorrevoli e quelle mobili e tutte sono ugualmente delicate. La rete delle zanzariere va pulita con delicatezza, si può usare una spugna e lavare tutto a mano, ma anche il getto dell’acqua o la vaporella.

In ogni caso servono delicatezza e pazienza, è un lavoro un po’ lungo ma necessario. Le zanzariere sono abbastanza costose e se si rompono è un peccato, meglio fare attenzione e fare questo lavoro quando si ha tempo.

Prima di lavare le zanzariere bisogna pulirle, togliere la polvere, i detriti e la sporcizia. Staccate le zanzariere dalla porta o dalla finestra e mettetele a terra oppure su un tavolo. Potete lasciarle sul telaio, oppure staccarle se è possibile.

Passate sulla rete un pennello a setole morbide oppure un piumino. Fate in modo che lo sporco vada verso la zona che si deve ancora pulire e poi verso terra. Se c’è molta polvere occorrerà un po’ di tempo, ma vedrete che ne varrà la pena. Ricordatevi che se si fa bene questa operazione, la pulizia vera e propria sarà molto più rapida.

Come lavare le zanzariere a casa

Le zanzariere si possono lavare con acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Passate questo composto con una spugna morbida su tutta la superficie e poi sciacquate con cura.

Se la zanzariera si può staccare dal telaio potete anche metterla ammollo in una vaschetta. Le zanzariere rigide con il telaio vanno pulite in terrazzo o nella vasca da bagno, perché servirà più spazio. Questo tipo di zanzariera è particolarmente delicata, la rete è in tensione sul telaio e quindi un movimento troppo forte potrebbe romperla.

Se preferite potete lavare la zanzariera con l’aceto oppure, se ci sono zone scure o unte, igienizzarle con il bicarbonato.

