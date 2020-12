Come pulire un piercing e disinfettarlo accuratamente: tutti i trucchi

Come pulire un piercing? Quali sono i consigli per disinfettarlo correttamente ed evitare le infezioni? I piercing sono delle ferite che abbiamo sul nostro corpo e come tali vanno trattate. Sono piccolissime, è vero, ma questo non significa che possiamo abbassare la guardia ed essere sbadati e superficiali.

Quando fate un piercing affidatevi a un laboratorio affidabile, serio e pulito, che segue tutte le procedure nel modo corretto. Se scegliete uno studio affidabile, saranno loro stessi a darvi tutte le indicazioni per evitare infezioni e per prendervi cura della vostra piccola ferita.

Esistono tante scuole di pensiero sulla pulizia del piercing, ognuno può seguire quella che reputa più adatta a se stesso. Ricordiamoci che sono ferite ed è bene trattarle con le giuste attenzioni, evitando prodotti fatti in casa e rimedi della nonna.

Come pulire un piercing: i consigli

I piercing vanno curati con molta attenzione. Non toccateli e stuzzicateli in continuazione, mai toccarli con le mani sporche, è sempre consigliato lavare le mani e asciugarle e solo dopo toccare il vostro piercing.

Usate un disinfettante adatto ai piercing, basterà chiedere in farmacia. Usate solo questo ed evitate sale, alcool e tutti i rimedi fatti in casa.

Evitate tutti i luoghi e le situazioni che possono irritare la ferita o far sviluppare un’infezione. State lontani da saune, piscine e palestre per 4 settimane dopo aver fatto il foro. Fate la doccia invece del bagno e usate dei saponi delicati, vi consigliamo di acquistarli in farmacia.

Il piercing va pulito due – tre volte al giorno con un cotton fioc o un batuffolo di cotone. Siate delicati e se ci sono delle crosticine, fatele ammorbidire con l’acqua tiepida e staccatele.

Quanto impiegano i piercing a guarire del tutto?

I piercing ci impiegano un po’ a guarire e il tempo varia in base alla tipologia di piercing, alcuni guariscono più in fretta, per altri ci vogliono dai sei mesi a un anno. Ecco una panoramica dei tempi di guarigione per le varie tipologie di piercing.

Foro al lobo dell’orecchio: 4 settimane

Piercing su cartilagini: 3-6 mesi

Piercing al sopracciglio: 4-8 settimane

Buco alla narice: 4 Settimane

Piercing al setto nasale: 2-3 mesi

Labret (piercing sul labbro esterno): 3-4 settimane

Frenulo del labbro: 1-2 settimane

Piercing al capezzolo: 2-6 mesi

Buco all’ombelico: 3-6 mesi

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay