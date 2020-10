Come pulire una cover trasparente e togliere il giallino dalla superficie

Consigli utili su come pulire una cover trasparente in modo efficace ed eliminare la patina giallina

Come pulire una cover trasparente? Quali i trucchi per non vedere quel bruttissimo giallino sulla superficie? Le cover trasparenti per lo smartphone sono realizzate in plastica o gomma e quindi si possono pulire abbastanza facilmente, senza rischiare di rovinarle.

La cover trasparente è elegante e comoda, mantiene lo stesso design dello smartphone e protegge il telefono da cadute accidentali e urti.

Si può utilizzare per creare delle cover personalizzate e mettere all’interno fotografie, ritagli di giornali o adesivi.

Come pulire una cover trasparente di plastica

Molte delle cover trasparenti presenti in commercio sono realizzate in plastica, un materiale durevole e resistente ma che tende a ingiallire. Queste cover, proprio perché sono trasparenti, sono particolarmente soggette allo sporco e ogni piccola macchia si vede subito.

Per pulire le cover trasparenti potete utilizzare la candeggina, che smacchia alla perfezione ed elimina l’alone giallino. Prendete una vaschetta e riempitela di acqua tiepida, aggiungete un misurino di candeggina e mescolate.

Immergete la cover e lasciatela ammollo per 10 – 15 minuti. Se era molto ingiallita o sporca potete lasciarla anche mezz’ora.

Trascorso questo tempo, prendete la cover e strofinate la superficie con una spugnetta abrasiva per eliminare tutto lo sporco. Sciacquate bene sotto l’acqua corrente e fatela asciugare.

Se l’odore di candeggina è molto forte, potete lavare la cover con acqua e sapone neutro.

Come pulire una cover trasparente di gomma o silicone

Le cover trasparenti di gomma e in silicone sono un po’ più delicate e quindi è meglio optare per dei rimedi meno aggressivi. In questo caso vi consigliamo di provare a pulirle con acqua e sapone per piatti e aggiungere un po’ di bicarbonato.

Potete creare una soluzione e lasciare la cover ammollo per una decina di minuti. In alternativa potete mescolare il sapone con il bicarbonato, usare questo composto direttamente sulla cover e strofinare con una spugnetta abrasiva.

Se la vostra cover non si pulisce abbastanza bene con sapone e bicarbonato, mettete un pochino di candeggina. Passatela con un batuffolo di cotone per non rischiare di rovinare il silicone.

Come eliminare le tracce di colla

Se sulla cover ci sono residui di colla o di adesivo potete usare un po’ di alcool etilico.

Mettete l’alcool su un po’ di cotone o un tovagliolino e passatelo più volte nel punto da pulire. Pian piano l’alcool porterà via ogni residuo di colla e farà tornare la vostra cover come appena acquistata.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay