Volete dare un volto nuovo, inedito e originale agli ambienti della casa? Vi spieghiamo come realizzare l’effetto rame ossidato per creare dei meravigliosi complementi d’arredo.

La casa cambia aspetto: ecco come realizzare l’effetto rame ossidato

Poche cose danno soddisfazione come il fatto di creare degli elementi decorativi con le proprie mani. E se la pazienza e la creatività ci assistono, perché non utilizzare il fai da te per rinnovare gli ambienti della casa.

Tra le ultime tendenze in fatto di complementi d’arredo abbiamo notato quanto quell’effetto rame ossidato sia sempre più presente. E se vi dicessimo che potete realizzarlo in casa con pochissimi strumenti e altrettanta fatica? Continuate a leggere!

Tutto quello di cui avete bisogno per rinnovare la vostra casa

Per ricreare l’effetto che oggi domina su tutte le tendenze di design e decorare così i vostri complementi d’arredo avrete bisogno di alcuni semplici strumenti da trovare in ferramenta.

Oltre all’oggetto da trasformare, che può essere una lampada, un comodino o anche un elemento d’arredo, avrete bisogno di carta vetrata, un barattolo piccolo di vernice color rame, lo spray rame ossidato, un pennello, un panno morbido, uno straccio e un fissativo. Pronte? Si comincia!

Come realizzare l’effetto rame ossidato passo dopo passo

La prima cosa da fare per ricreare l’effetto rame ossidato è quella di preparare la superficie dell’oggetto scartavetrandolo. È importante in questa fare rimuovere tutte le tracce della vernice pre-esistente. Con il panno inumidito pulite tutte la superficie.

Il secondo step prevede l’applicazione della vernice rame con il pennello su tutta la superficie. Assicuratevi di coprire tutti i punti, gli angoli e anche il retro dell’oggetto e poi lasciatelo asciugare.

E ora, per creare l’effetto rame ossidato, sarà necessario utilizzare lo spray che contiene il colore ossido ramato. Applicatelo su tutta la superficie e aiutatevi con il panno per stendere il colore.

Fatto? ora non vi resta che aspettare che il colore sia assorbito completamente per passare uno strato di vernice trasparente e fissante. Et voilà, avrete in casa il vostro nuovo oggetto vintage e moderno!