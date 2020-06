Come trasformare in modo incredibile ogni casa Ecco delle splendide idee per poter trasformare casa e renderla semplicemente incredibile e unica. Rimarrete senza parole

Quando si compra casa si vorrebbe trasformare ogni appartamento in un luogo dei sogni dove abitare con le persone amate. Come fare per cambiare gli interni in maniera tale che casa nostra assomigli a una di quelle abitazioni che si vedono sulle riviste di design.

Se viviamo con un animale domestico, possiamo creare un angolo assolutamente speciale che sia solo suo.

E nel quale possa nascondersi o rifugiarsi quando ne ha bisogno.

Se siete soliti ospitare molta gente a casa o se amate riposarvi tra le vostre mura domestiche, ecco un’oasi assolutamente elegante e chic, da mostrare con orgoglio anche sui social.

E la camera da letto? Sogniamo ad occhi aperti dipingendo i muri o attaccando carta da parati con nuvole in un cielo azzurro rilassante.

E se ci sono dei bambini a casa? Letti a due piani per ospitarli tutti e ottimizzare gli spazi di casa. Vedrete che loro si divertiranno.

Per chi ama vivere le giornate all’aria aperta, perché non trasformare l’esterno in un angolo bar dove organizzare aperitivi, pranzi, feste?

Ottimizziamo gli spazi, ad esempio quelli non usati sotto le scale. Potete creare una zona dove riposare…

Oppure dove lavorare!

Sempre in camera da letto che ne dite di un cielo stellato sotto il quale dormire?

Se l’appartamento è piccolo, invece, ecco come utilizzare al meglio gli spazi ristretti.

Anche le porte possono diventare degli utili contenitori.

La cucina è piccola? Nessun problema.

E perché rinunciare al relax in bagno quando potete avere tutto quanto in un unico spazio?

I mobili devono sfruttare ogni angolo per poter contenere tutte le cose che abbiamo accumulato in casa.

E non ce lo vogliamo mettere un bel camino? Sì, ma con sedute per goderci il suo calore.

E che ne dite di una vasca da bagno vista camino?

Qual è la vostra soluzione preferita?