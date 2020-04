Come usare detergenti e disinfettanti in tutta sicurezza La pulizia e l'igiene in casa e fuori casa oggi sono fondamentali più che mai. Il Ministero della salute spiega come usare detergenti e disinfettanti

Pulire casa e igienizzare ogni cosa con cui veniamo a contatto ogni giorno è assolutamente fondamentale. Per la nostra sicurezza e per la sicurezza delle altre persone. Come si usano disinfettanti e igienizzanti? Seguiamo le regole del Ministero della Salute per andare con i piedi di piombo.

Ogni giorno dovremo pulire casa con cura, farle prendere aria, facendo molta attenzione quando rientriamo nella nostra abitazione. E non solo ai tempi dell’epidemia del Coronavirus: sarebbero buone norme da seguire sempre e comunque. Gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità ci danno delle indicazioni per disinfettare e detergere ogni oggetto per combattere germi e virus, usandli per la nostra sicurezza e quella degli altri.

Pulire le mani e la pelle

Per pulire in modo accurato le mani e la pelle basta lavarle con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi. Bisogna strofinare per bene e con cura, riuscendo ad arrivare in ogni parte (tra le dita, sul dorso, sul palmo, sotto le unghie, pulendo bene anche i polsi e tutta quella pelle solitamente esposta). Togliete sempre anelli e braccialetti prima. Se non avete acqua e sapone, potete usare disinfettanti a base alcolica, con una percentuale di etanolo (alcool etilico) non inferiore al 70%. Seguite sempre bene le istruzioni riportate sopra.

Pulire le superfici di casa e gli oggetti

E come pulire tavoli, maniglie delle porte, finestre, cellulari, computer, interruttori, scrivanie, tastiere, mouse e tutti quegli oggetti che potrebbero essere utilizzati da più persone? Si possono usare disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) al 75% e anche prodotti a base di cloro (la percentuale di cloro attivo che può eliminare il virus senza irritazioni per l’apparato respiratorio è dello 0,1% in cloro attivo quasi per tutte le superfici).

Per i pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo allo 0,1%. Prima passate uno straccio umido con acqua e sapone per rimuovere lo sporco superficiale e poi andate più in profondità con prodotti a base di cloro attivo.

Come pulire i bagni

Per i bagni si può alzare la percentuale di cloro attivo allo 0,5%. Diluitelo in acqua per ottenere la proporzione più adatta.