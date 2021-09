I copriletti autunnali non servono solo per tenerci al calduccio durante le notti più fresche di questa stagione che segue l’estate. Sappiamo benissimo che possiamo abbinarli insieme ad altre coperte per stare al caldo anche durante l’inverno, senza cambiare copertura e donando alla stanza uno stile unico.

I copriletti autunnali di solito sono realizzati in morbida microfibra, ideali quindi per chi ama avvolgersi solo di delicatezza. Su Amazon sono tanti i prodotti in offerta che puoi acquistare e noi abbiamo fatto una selezione per te.

Qucover copriletto matrimoniale, set da tre pezzi

Da Qucover un copriletto matrimoniale ideale per chi ama uno stile romantico, bohemien e delicatamente retro. Disponibile nelle tonalità Rosa-Rosso e Vino Rosso, il trapuntino perfetto per l’autunno è in poliestere molto morbido, ipoallergenico e di lunga durata e si può lavare a mano o in lavatrice, ma non a secco, come da indicazioni del produttore. La coperta dà calore velocemente e si può usare in tutte le stagioni, essendo una trapunta multifunzionale. Bellissimi i motivi geometrici alla moda e trendy che si abbinano alle federe. Il set è composto da tre pezzi: un copriletto e due federe. Le misure del copriletto sono: 230×250 centimetri. Mentre le misure delle federe sono: 50×70 centimetri.

Caritex copriletto trapuntato bicolore

Caritex presenta il suo copriletto trapuntato per letto singolo da una piazza disponibile in questo bellissimo fucsia-rosa, ma anche in arancione-tramonto, blu-royal, verde-mela, panna-beige, grigio scuro-grigio. Morbido e ideale per le stagioni di mezzo come l’autunno e la primavera, si lava facilmente a mano (per le prime volte meglio portarlo in lavanderia per essere sicuri o lavarlo delicatamente). Le misure del copriletto sono 150-250 centimetri, quindi perfetto per un letto a una piazza. È realizzato in Poliestere.

Woltu copriletto trapuntato matrimoniale autunnale reversibile in morbida microfibra

Elegante e semplice il copriletto trapuntato matrimoniale autunnale reversibile di Woltu in morbida microfibra, proposto in grigio scuro-crema. Un materiale sicuramente di alta qualità, delicato sulla pelle e traspirante, per il comfort che dura da sera a mattina. Grazie alla sua realizzazione particolare, non dovremo temere per i fili tirati. Ideale per i mesi freddi insieme a una coperta, quando il clima è più mite si può usare come trapuntino. Ma è perfetto anche per il divano in salotto come copridivano. Si può lavare in lavatrice a bassa temperatura e asciugato in asciugatrice a bassa temperatura. Le misure del copriletto sono: 240×260 centimetri. Ma il prodotto è disponibile in tre misure e 4 colori diversi.

Copriletti autunnali matrimoniali Marta Marzotto

Per chi ama lo stile unico dei grandi nomi della moda italiana, ecco il copriletto matrimoniale firmato Marta Marzotto in oro e in argento. Ideale per un letto a due piazze, è un prodotto Made in Italy di altissima qualità. Il tessuto utilizzato è il poliestere, per una duratura e una sicurezza uniche nel tempo. Il copriletto non ha bisogno di essere stirato, ma bisogna prestare la massima attenzione durante la fase di lavaggio del prodotto. Le misure sono 240×270 centimetri.

CosiCasa trapuntato 100 grammi per la primavera e l’autunno

CosiCasa propone i suoi copriletti autunnali da una piazza, due piazze e una piazza e mezza, in un bellissimo giallo con righe colorate. La coperta è leggera, quindi ideale per la primavera e per l’autunno: è realizzata in morbida microfibra 100% Poliestere anallergico con finitura manopesca. L’imbottitura è di 100 grammi. Per dare un tocco di colore divertente alla camera da letto è sicuramente il trapuntino ideale lungo 240 centimetri, 40 centimetri più della media, così da sistemarlo bene su ogni letto. La coperta è ideale per ogni stagione, anche perché in inverno si può mettere sul letto insieme ad altre coperte. Si lava comodamente in lavatrice.

Trapuntino copriletto, coperta primaverile e autunnale foglie bianco e nero

Per chi ama lo stile elegante del bianco e del nero in stampe discrete e delicate, ecco il trapuntino copriletto singolo e matrimoniale proposto da Chickwin. La coperta è reversibile ed è l’ideale per la primavera e per l’autunno. Sono comunque disponibili altre stampe e colorazioni. Il trapuntino è in morbida microfibra traspirante e durevole nel tempo, con stampa 3D e colori vivi. Il copriletto è lavabile in lavatrice o a mano, ma non a secco. Non superare i 30 gradi e non usare la candeggina. Le misure sono tre: 150×200 cm, 180x220cm, 200×230 cm.

Trapuntino copriletto goffrato matrimoniale e singolo con stampa

Stampa con cavalli in movimento nel trapuntino copriletto goffrato disponibile sia nella versione matrimoniale sia in quella singola. Bellissimo l’effetto goffrato del trapuntino per le mezze stagioni, con fantasia stampata ad alta risoluzione su una coperta in microfibra.

Chickwin trapuntino copriletto con fumetto a stampa, reversibile

Teneri gattini fanno bella mostra di loro nel copriletto con fumetto a stampa reversibile proposto da Chickwin. Disponibile in diversi formati e colorazioni differenti, la coperta è in microfibra, ideale per tenerci al calduccio durante tutte le notti dell’anno. Disponibile in tre misure, è leggermente imbottito e d’inverno si può ussare come copriletto sopra il piumone. Come molti altri copriletti, mai lavarlo a secco, ma solo a mano o in lavatrice a 30 gradi massimo senza candeggina.

Trapuntino copriletti autunnali matrimoniale e singolo, Chickwin due colori reversibile

Sempre Chickwin propone nella sua gamma di copriletti autunnali il singolo e matrimonio reversibile con due colori tra cui scegliere, così da avere un letto sempre nuovo e alla moda, con lo stesso trapuntino. Molto romantica la coperta primaverile e autunnale che si può trasformare in una coperta invernale semplicemente aggiungendo delle coperte e tenendo comunque il colore come pezzo d’arredo per la camera da letto. Un color sabbia tinta unita che conquista per un copriletto disponibile in 4 misure: 110x150cm / 150x200cm / 180x220cm / 200x230cm. Ma anche in tantissimi altri colori. Il materiale è la morbida, traspirante e duratura microfibra, ideale per stare al calduccio tutto l’anno. La fantasia stampata ha colori vivaci e accesi che durano a lungo anche dopo tanti lavaggi. Il copriletto si può lavare in lavatrice o a mano, ma non lavare a secco. La temperatura di lavaggio non dovrebbe superare i 30 gradi.

CosiCasa Copriletto Matrimoniale Trapuntato Reversibile 100 Grammi

CosiCasa, infine, propone il suo copriletto trapuntato reversibile 100 grammi in un bellissimo blu che conquista a prima vista. Disponibile nei formati da una piazza, due piazze e una piazza e mezza in diversi colori, è un copriletto leggermente imbottito e bicolore, con imbottitura di 100 grammi di Poliestere anallergico con finitura manopesca. Ideale per arredare ogni camera, da quella di mamma e papà a quella dei bambini, ecco un arredo tessile ideale per fare contenti tutti quanti con semplicità e stile.

