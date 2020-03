Creare un home office e bilanciare il lavoro da casa con i bambini Creare un home hub in casa per gestire lavoro, famiglia e tempo libero

Abbiamo tutti bisogno di un po’ di ispirazione in questo momento e Pinterest può aiutarci in questo. Mentre ci stiamo tutti abituando alle nuove routine di lavoro da casa, stiamo anche cercando nuovi modi per avere atteggiamenti positivi, sentirci leggeri e persino creativi, nel tentativo di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Le ricerche di “consigli per il lavoro da casa” sono salite del 1411% e le persone stanno utilizzando la piattaforma di Pinterest per trarne idee, al fine di offrire la guida perfetta su come lavorare da casa.

Organizzazione: come creare un “home hub”

La casa è ora il tuo nuovo ufficio, la tua palestra e il tuo ristorante preferito. Mentre le persone passano sempre più tempo nelle loro abitazioni, le ricerche per “impostare il lavoro da casa” (+1144%) sono in aumento. Ecco alcuni modi in cui i Pinner si stanno organizzando e stanno trasformando la loro abitazione in un centro di lavoro funzionale.

Come creare un ufficio a casa

Dalle sale da pranzo agli armadi, i Pinner stanno cercando modi creativi per trasformare una stanza libera in uno spazio di lavoro davvero utile. Le ricerche per “lavoro dall’ufficio di casa” sono aumentate del 424% e sono stati raccolti alcuni degli spunti principali grazie ai quali i Pinner stanno creando spazi funzionali per le proprie necessità.

Lavorare con i coinquilini

Con sempre più persone che al momento lavorano da casa, i lavoratori stanno passando molto tempo anche con i propri coinquilini. Le ricerche per “idee di lavoro da casa in piccoli spazi” sono salite del 182% in quanto i Pinner stanno cercando soluzioni per massimizzare le proprie abitazioni condivise. Che si tratti di un partner, di un amico o di un coinquilino, è possibile dare un’occhiata a queste idee su Pinterest su come lavorare da casa con il proprio nuovo “collega”.

Lavorare da genitori da casa

Molte persone devono affrontare un’interessante sfida al momento: lavorare da casa… con i bambini. Recentemente, le ricerche per “attività da fare a casa con i bambini” sono salite del 4055% e Pinterest ha raddoppiato le tendenze dedicate alle “attività per bambini a casa” (+541%) per aiutare i genitori a intrattenerli.

Come trascorrere le pause

Lavorando da casa, tendiamo a fare meno pause. È importante assicurarsi di pianificare per tempo durante le proprie giornate di allontanarsi dalla propria scrivania, di disconnettersi e di fare qualcos’altro per ricaricare corpo e tua mente. Le ricerche per “cura di se stessi a casa” sono salite del 332%, qui ci sono alcune idee che i Pinner stanno ricercando: