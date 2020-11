Esistono delle cucine facili da pulire più di altre? La risposta è sì e il segreto è nascosto nella scelta dei materiali migliori, curiose di sapere quali?

Come tenere una cucina sempre pulita e igienizzata

Ci sono alcune cucine facili da pulire che presentano moltissimi vantaggi a livello di igiene e pulizia, appunto. Tutto merito di determinati materiali che tendono a semplificare la vita di tutti i giorni.

Tenere in ordine e pulite le superfici della casa, infatti, è un’operazione imprescindibile e di primaria importanza. Oltre alla pulizia anche l’igiene è importante, soprattutto se nell’ambiente domestico sono presenti animali o bambini.

E cosa ancora più importante, la pulizia accurata non dovrebbe mai danneggiare i mobili e i complementi d’arredo. Ecco perché la scelta dei materiali è di primaria importanza e va fatta accuratamente.

I materiali che rendono le cucine facili da pulire

Come anticipato, alcuni prodotti detergenti destinati alla pulizia delle superfici possono rovinare le stesse. Molto delicati, in questo senso, sono il legno e il marmo che meritano particolari attenzioni.

Ci sono però altri materiali particolarmente indicati per quelle zone dove la pulizia è quotidiana e quasi ossessiva, come la zona living o quella dove si cucina, concordate?

Le cucine facili da pulire sono quelle realizzate con materiali facilmente igienizzabili e disinfettanti. Volete qualche esempio? Il laccato lucido o il P.E.T, l’acciaio, la ceramica o il gres, insomma tutti materiali non porosi che rendono più semplice la pulizia.

Altri consigli utili per la pulizia giornaliera

Ci sono anche dei materiali nuovi in commercio come il Fenix o altri, quelli che magari già conosciamo, con l’aggiunta però di speciali lavorazioni o trattamenti che non li fanno rovinare.

Per quanto riguarda le ante dei mobili della cucina, anche quelle sottoposte a pulizia e igienizzazione, il consiglio è quello di sceglierle più lisce possibili: senza cornice e maniglie la pulizia è semplificata.