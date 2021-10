Quali sono le più belle decorazioni d’autunno per la casa? Siamo soliti pensare ai decori per ogni ambiente della nostra abitazione solo quando si avvicinano le feste natalizie. Ma dovremmo celebrare ogni stagione (e anche ogni festa) con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo. Per arredi a tema che rispecchiano il periodo dell’anno che stiamo vivendo.

Le decorazioni d’autunno per la casa sono perfette per lasciarsi alle spalle l’estate (lo sappiamo, può non essere facile) e abbracciare temperature più fresche, che ci accompagneranno poi fino all’arrivo dell’inverno. Un modo per poter celebrare il cambio di stagioni con piccoli accessori e idee di design da sistemare in ogni angolo della casa.

Su Amazon possiamo trovare tante idee, potendo contare magari su prezzi in offerta e su sconti davvero invidiabili. Avendo modo di ricevere tutto comodamente a casa anche senza spese di spedizione, se si usufruisce del servizio di Amazon Prime.

Che ne dici di arredare insieme con le migliori decorazioni d’autunno per la casa che si possono trovare in vendita online? A te la scelta!

Set decorazione d’autunno per la casa con zucche, foglie e castagne

YQing su Amazon propone un set di decori autunnali ideale per creare tanti lavoretti fai da te. La confezione comprende infatti 8 zucche decorative finte, 2 zucche finte, 2 pigne, 10 ghiande, 50 foglie d’acero. Mini decorazioni realistiche, realizzate con materiali non tossici, sicure e resistenti. Sono create in polistirolo ecologico e poi dipinte. Il set permette di realizzare dei centrotavola, decorazioni da appendere o da appoggiare e anche ghirlande per la porta. Sono l’ideale per celebrare l’autunno, per ricordare Halloween o per festeggiare la Festa del Ringraziamento.

Ghirlanda di foglie d’acero artificiali rampicanti per la porta o il camino

Il set composto da due ghirlande di foglie d’acero artificiali rampicanti è l’ideale per poter arredare l’ingresso di casa, una porta interna, la finestra, ma anche il camino, per celebrare l’arrivo dell’autunno. Ogni rampicante da appendere è lungo poco meno di 2 metri, quindi ideale per ogni occasione. Le foglie sono colorate in maniera realistica: sembrano davvero foglie d’acero cadute in autunno dal loro albero, grazie a sfumature e venature realizzate nei minimi dettagli. Sono realizzate in plastica e panno, morbide e resistenti, senza alcun profumo.

300 foglie di acero artificiali nei colori dell’autunno per decorare casa

Per tutti gli appassionati delle decorazioni d’autunno per la casa fai da te, ecco che Hotop propone la sua confezione di 300 foglie d’acero artificiali, colorate nelle tonalità dell’autunno, ideali anche per lo scrapbooking e per festeggiare l’autunno, Halloween e il Giorno del Ringraziamento. Una confezione molto grande che può aiutare chiunque a realizzare decorazioni di ogni tipo, grazie ad accessori fatti con materiali durevoli (poliestere resistente) e molto realistici. Si possono anche cucire su un panno, oltre che appendere a finestre e pareti o come decori per la tavola.

Ghirlanda luminosa di foglie d’acero autunnali

I bambini e non solo loro adoreranno questa ghirlanda di luci con foglie autunnali finte. Realizzata in PVC è impermeabile, non tossica e durevole nel tempo. Le luci a LED non si scaldano e potremo tenerle accese a lungo (sono alimentate da 3 batterie AA non incluse, attenzione però perché il case delle batterie non è impermeabile). Due le modalità tra cui scegliere: lampeggiante e fisso. Non hanno bisogno di presa di corrente e si possono appendere dappertutto, per avere una luce calda decorativa o notturna sulle scale, all’ingresso, in soggiorno, ovunque vogliate. E di giorno l’effetto scenografico delle foglie che sembrano reali è assicurato.

Set di sticker adesivi per le finestre a tema autunno

Sicuramente i bambini andranno matti per questo set di adesivi per le finestre con decorazioni a tema autunno per ogni ambiente della casa. Tante le forme e tanti i colori diversi, con foglie d’acero, pigne, alberi che cambiano colore, foglie, castagne, ghiande e anche animali che si possono incontrare in questo periodo. Gli sticker sono realizzati appositamente per le finestre, quindi si applicano e si rimuovono senza problemi: ricordati solo di pulire prima la superficie e poi di applicare sul vetro il motivo preferito. Si tolgono senza lasciare traccia e possono anche essere riutilizzati più a lungo. Si applicano a finestre, porte in vetro, piastrelle, specchi, ma non si possono usare sulle pareti o sulle superfici realizzate in metallo.

Set di 3 gnomi svedesi con cappello a punta e decorazioni d’autunno per la casa

Che ne dici di portare tre simpatici gnomi autunnali in casa per celebrare questa bella stagione? Dal design artigianale e scandinavo, gli gnomi sono stati creati da un artista svedese, diventando anche perfette idee regalo. Ognuno è fatto a mano in cotone di altissima qualità. Il fondo è alleggerito per non farlo cadere e far stare Lucky Gnome sempre in piedi: chiamato anche Tomte o Nisse, secondo la tradizione dei paesi del nord dell’Europa, proteggono gli agricoltori e le loro famiglie da ogni pericolo e da ogni disgrazia. È un porta fortuna per tutta la famiglia e si può anche usare per raccontare storie ai più piccoli di casa. Lo gnomo del raccolto è una simpatica decorazione per ogni ambiente della casa. Gli gnomi sono alti 33 centimetri mentre la base è di 10 centimetri e la profondità è di 7 centimetri.

Yankee Candle Autumn Glow-Candela Profumata

Yankee Candle per la stagione autunnale propone la sua candela profumata Autumn Glow, che può durare fino a 150 ore accesa. Disponibile in diversi formati, come le piccole candeline nel set da 12 o nelle giare piccola, media e grande (come nella fotografia qui sopra) in un bel colore viola intenso, la candela propone il profumo delle foglie che cadono sotto la luce del sole e delle note legnose del patchouli. Per vivere a casa le stesse emozioni che si proverebbero durante una passeggiata autunnale nel bosco, magari per ammirare lo spettacolo del foliage. Le candele hanno una durata variabile da 110 a 150 ore. Gli stoppini sono in cotone 100% senza piombo.

Set di 4 cuscini con decorazioni d’autunno per la casa per il letto o per il divano

Infine, ideali per arredare il salotto, la camera da letto, la camera dei bambini, ma anche l’auto o il camper per le gite autunnali, ecco il set composto da 4 cuscini a tema. Le federe sono in lino di cotone di alta qualità, morbide e resistenti, oltre che traspiranti. Il set di 4 fodere 45×45 centimetri è l’ideale per chi ama stare a casa quando le temperature si fanno più fresche. Un’idea regalo di sicuro successo.

E tu come arrederai casa per l’autunno?

