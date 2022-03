Le decorazioni pasquali sono il modo migliore per poter portare lo spirito giusto in casa in occasione di questa festa religiosa. E rendere la nostra casa più primaverile, fresca, accogliente. Sono tante le soluzioni che possiamo immaginare per ogni ambiente, sia interno sia esterno.

Per Pasqua sono diverse le decorazioni e numerosi gli addobbi che parlano della festività tipicamente religiosa, che di solito si festeggia anche a suon di colombe dolci e uova al cioccolato. Se vogliamo rendere la casa più a tema possiamo disseminarla di fiori, coniglietti, pulcini, uova decorate e ghirlande che profumano di primavera.

Su Amazon possiamo trovare tutte le decorazioni pasquali che fanno al caso nostro per rendere la nostra casa a prova di primavera. Le date di Pasqua 2022 sono quelle del 17 aprile, per la domenica di Resurrezione, e di lunedì 18 aprile per quello che riguarda la Pasquetta.

Non facciamoci trovare impreparati e acquistiamo subito le migliori decorazioni pasquali che possono fare al caso nostro.

DKINY, 6 Segnali da giardino di Pasqua, decorazioni con coniglietti pasquali, uova di Pasqua, pulcini, con 12 bastoncini

Il marchio DKINY su Amazon propone sei segnali da giardino per augurare a tutti buona Pasqua, cartelli con dimensioni di circa 27 cm x 20 cm, per decorare feste all’aperto, in giardino o in cortile. I picchetti sono realizzati in plastica, per supportare le figure che rappresentano i simboli della Pasqua: coniglietti, pulcini, uova e molto altro ancora. I colori sono vivaci e il materiale è sicuro, resistente, robusto e durevole nel tempo, caratteristiche fondamentali visto che si installano all’aperto.

BEKOIUP, Set di ghirlande decorative a forma di coniglietto pasquale, decorazioni da appendere e festone Happy Easter

Bekoiup su Amazon, invece, propone il suo set di ghirlande decorative per Pasqua con scritta “Happy Easter“, buona Pasqua in inglese, e simpatici coniglietti e uova di Pasqua da appendere in giro per casa. Il set comprende 1 striscione Happy Easter e 8 cartelloni e 8 strisce a spirale. Il materiale è ecologico e di alta qualità e le stampe sono presenti su entrambi i lati. Sono facili da montare e da appendere, regolandone l’altezza come si preferisce. Sono durevoli e riutilizzabili: conservali per il prossimo anno.

Com-four, 2 figure decorative pasquali: ecco il coniglietto pasquale con fiore e carota in legno, da appoggiare a terra

Com-Four presenta invece due decorazioni in legno che possono anche diventare un’ottima idea regalo per Pasqua. Due simpatici coniglietti, lui con un fiore in mano da regalare a lei, che invece tiene dietro la schiena una carota. Le figure sono realizzate in legno e sono colorate con un design senza tempo. Si possono riutilizzare Pasqua dopo Pasqua: i due coniglietti hanno una misura di circa 16x11x4 centimetri.

Eambrite, Albero di Pasqua bianco con uova colorate, fatto di ramoscelli a batteria con luci, ideale anche come idea regalo di Pasqua per i bambini (60 cm/24 LED)

Lo store Eambrite su Amazon propone il suo albero di Pasqua, alto circa 60 cm che si può appoggiare comodamente su un tavolo. 24 LED bianchi caldi avvolti da un nastro bianco illuminano l’albero in legno venduto con decorazioni a forma di uovo di Pasqua multicolor e pulcini da appendere, proprio come si fa con l’albero di Natale. Le luci funzionano con 3 batterie AA che non sono incluse nella confezione. Si possono usare di anno in anno per accendere con il giusto stile ogni festa pasquale.

Kikisml, 143 pezzi adesivi per finestre a tema pasquale, in 9 fogli separati: stickers con coniglietto pasquale, uovo di Pasqua e molto altro ancora in PVC, perfetto perr porte e finestre

Per la gioia dei bambini, invece, Kikisml su Amazon propone 9 fogli pieni di adesivi per finestre e porte con ben 143 decalcomanie dedicate alla festa di Pasqua. Sono realizzate in PVC, con design a doppia faccia così da vedere le immagini da entrambi i lati della finestra e celebrare questa festa con i motivi pasquali più famosi: coniglietti, carote, uova di Pasqua, pulcini, farfalle e molto altro ancora. Si possono attaccare anche sui finestrini dell’auto per avere sempre un’atmosfera pasquale.

Joyin, centrotavola di primavera con decorazione pasquale, un tenero coniglietto di Pasqua con uova colorate, stile artigianale

Lo store di Joyin su Amazon presenta invece un centrotavola unico per celebrare al meglio le tradizioni pasquali e dare un po’ di allegria alla casa, grazie ai simpatici coniglietti presenti e ai colori usati. La decorazione perfetta che inneggia sia alla festa di Pasqua sia alla primavera, da appoggiare al centro della tavola apparecchiata o su qualche scaffale di casa. Le decorazioni sono realizzate in resina di alta qualità e sono realizzate rigorosamente a mano.

Com-four, Corona pasquale Welcome con coniglio, ghirlanda decorativa per porta con gancio, realizzata in legno e da appendere

Infine, Com-four propone la perfetta corona pasquale e primaverile da appendere sulla porta di casa. La decorazione è realizzata in legno con un coniglietto pasquale al centro, scritta “Welcome”, benvenuti, e delicate margherite sul bordo. Si appende facilmente grazie al cordino dato in dotazione, sia alla porta sia alla finestra. Una splendida idea regalo per Pasqua.

Tu quali decorazioni pasquali userai per addobbare casa e celebrare al meglio questa festa primaverile?