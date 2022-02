In casa, in bagno o in cucina, i dispenser di sapone automatici sono pratici e comodi per lavarsi le mani in tutta sicurezza. In primo luogo consentono di non toccare il distributore e poi garantiscono il giusto quantitativo di detergente necessario per potersi lavare le mani in modo corretto. Ideale anche per i bambini, che ne usano sempre o troppo poco o troppo.

I dispenser di sapone possono essere appoggiati sul lavandino. Oppure possono essere comodamente attaccati alle piastrelle o al muro, così da liberare spazio sulle superfici. Sono sempre dotati di istruzioni per la loro installazione.

Su Amazon sono tanti i dispenser di sapone automatici che possiamo acquistare, per un’igiene delle mani sempre corretta e precisa. Perché se abbiamo imparato una cosa è che lavarsi le mani è di fondamentale importanza. Per la nostra salute e per la salute degli altri.

Frondent, Distributore di sapone automatico da 300ML, Touchless con sensore a infrarossi. Dispenser impermeabile per cucina e bagno

Fonte foto da Amazon

Lo store Frondent su Amazon propone il suo distributore di sapone automatico, con ricarica da 300 ml, rigorosamente touchless. Sfrutta un sensore a infrarossi e si può notare lo stato della ricarica da una comoda finestra trasparente, così sapremo sempre quando è il momento di riempirlo. Basterà mettere le mani a circa 5 cm per ricevere la giusta dose di sapone in pochi secondi, così da non toccare i l portasapone.

Si adatta facilmente a diverse formulazioni: sapone liquido, disinfettante per le mani, altri tipi di detergenti. La struttura è impermeabile, così da essere duratura nel tempo. Il dispenser è disponibile in tre tonalità: Pure White, Marble Black, Wood Grain.

AIKE Dispenser automatico di sapone liquido ricaricabile da 500ml, per lavarsi le mani senza contatto: nero e montabile a parete

Fonte foto da Amazon

Lo store Aike su Amazon, invece, ha messo in vendita un dispenser automatico di sapone liquido ricaricabile, senza contatto, da montare a parete o appoggiare sul lavandino. Il dispenser è ideale per il sapone liquido, con un cavo di ricarica comodo e pratico. Si monta facilmente a parete, per eliminare l’ingombro sul lavandino.

Il dosatore è completamente trasparente, così da capire quando il sapone è finito ed è giunto il momento di ricaricarlo. Il tappo a vite ha un’ampia apertura, così si può riempire più facilmente. Ci sono tre livelli di dosaggio del sapone, così da avere sempre il quantitativo giusto.

Dispenser di sapone automatico con sensore a infrarossi IR, Dispenser di schiuma con dosatore regolabile, perfetto per la casa, il bagno, l’ufficio, la scuola con batteria ricaricabile USB

Fonte foto da Amazon

Da Ethescipio e dal suo store online ecco il pratico dispenser di sapone automatico con sensore a infrarossi IR, dal design moderno e avveniristico. Funziona con una batteria ricaricabile tramite USB a lunga durata, fino a 3 mesi con una ricarica. La luce LED verde del tasto ON/OFF indica lampeggiando il basso livello di ricarica. Si può scegliere la quantità di prodotto da erogare, semplicemente facendo la propria scelta sul display che appare quando si accende il dispenser, così da non avere sprechi.

Dotato di sensore a infrarossi, basterà avvicinare le mani per avere il sapone velocemente e in modo silenzioso. Il design elegante permette di posizionare il dispenser in ogni spazio e in ogni ambiente. Inoltre è impermeabile, quindi avrà lunga vita sul nostro lavandino.

Fewewyo, Dispenser di sapone automatico da 700ML, con sensore a infrarossi, Touchless montato a parete, impermeabile

Fonte foto da Amazon

Lo store Fewewyo propone il suo dispenser automatico moderno, con capacità da 700 ml e sensore a infrarossi, per un distributore touchless che si può anche montare a parete. Facile e comodo da usare, velocemente e in tutta sicurezza eroga il giusto quantitativo di sapone ogni volta che devi lavarti le mani. Dotato di due modalità regolabili, il dispenser può essere riempito con gel liquido, gel doccia, shampoo liquido, sapone liquido, disinfettante per le mani, sapone e molto altro ancora. Si può installare a parete o appoggiare sul lavandino. Ecologico e a risparmio energetico, è alimentato da 4 batterie AA.

Il contenitore è realizzato in materiale ABS di altissima qualità. La finestra trasparente consente di visualizzare il livello del sapone e ricaricare il dispenser ogni volta che ne abbiamo bisogno.

Gbways, Dispenser di sapone per ril bagno automatico con sensore a infrarossi, ideale anche per gel igienizzante. Capacità 500ml, lunga durata

Fonte foto da Amazon

Da gbways il simpatico e accattivante dispenser di sapone per il bagno automatico, che piacerà per la sua forma anche ai bambini. Con una capacità di 500 ml, si può usare sia con gel igienizzante sia con sapone liquido. Il sensore di movimento a infrarossi è molto sensibile e consente un’erogazione istantanea del detergente, semplicemente posizionando la mano alla giusta distanza dall’erogatore.

È alimentato con 4 batterie AA non incluse nella confezione. La base è antiscivolo. Il dispenser è realizzato in materiale di alta qualità, resistente e di lunga durata.

Hctaw, Dispenser di sapone automatico con sensore a infrarossi, Dispenser di sapone in schiuma ricaricabile tramite USB, dosaggio regolabile con erogatore elettrico ideale per ogni ambiente

Fonte foto da Amazon

Infine ecco il dispenser per sapone automatico in vendita sullo store online su Amazon di Hctaw. Disponibile in due diverse colorazioni, questo porta sapone consente di erogare in pochissimi secondi il giusto quantitativo di sapone, senza avere contatto con la sua superficie. La capacità è di 400 ml e si può scegliere tra diverse modalità.

Anti spreco, permette di risparmiare il 50% di detergente, vista la sua altissima precisione. Si può usare con il classico sapone per le mani o con l’igienizzante a base alcolica. Meglio evitare liquidi troppo densi o granulosi. Il dispenser si ricarica tramite USB: ha infatti una batteria integrata di 1200 mAh che si ricarica in sole tre ore. Impermeabile, si adatta a ogni ambiente.

I dispenser di sapone automatici sono davvero pratici, non trovi?