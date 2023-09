Dolcezza e leggerezza in un calice: i vini bianchi da provare assolutamente

Quando l’estate si avvia alla sua fine e le temperature si rinfrescano un po’, restando comunque estremamente piacevoli, il nostro palato cerca sensazioni di leggerezza e dolcezza, anche per allungare il più possibile la sensazione di vacanze e libertà. E cosa potrebbe incarnare meglio queste sensazioni se non un calice di vino bianco delicato e profumato?

Il vino bianco, da sempre legato alle temperature miti, non è solo un complemento ideale per i pranzi all’aperto, ora non più ostacolati dall’eccessiva afa estiva, ma è un vero e proprio protagonista dei pasti in compagnia. Non puoi perdere su Svinando i vini bianchi per vivere in pieno i tuoi dolci momenti di fine estate.

Il fascino dei vitigni italiani, dal Vermentino al Gavi

Cominciamo il nostro viaggio enogastronomico nella splendida Toscana, nella regione di San Gimignano. Qui, il vitigno autoctono Vernaccia dà vita ad uno dei vini bianchi più celebri d’Italia: la Vernaccia di San Gimignano. Questo vino si presenta con un colore giallo paglierino brillante e un bouquet ricco di sentori floreali e agrumati. La sua freschezza e vivacità al palato lo rendono un’ottima scelta per accompagnare i pasti in terrazzo con piatti a base di pesce, formaggi freschi e salumi toscani.

Spostandoci in Sardegna, ci imbattiamo in un altro gioiello dei vini bianchi italiani: il Vermentino di Gallura. Questo vino si distingue per il suo carattere rinfrescante e la sua struttura leggera. Note di fiori bianchi, pesca e limone si fondono in un equilibrio perfetto, creando un’esperienza sensoriale unica da godersi in un momento di relax. Ideale per accompagnare piatti a base di pesce, crostacei e pasta fresca condita con sughi leggeri, il Vermentino di Gallura è un compagno di tavola affidabile per cene con i colleghi o gli amici.

La regione del Piemonte ci regala un’altra eccellenza del vino bianco italiano: il Gavi. Ottenuto da uve Cortese, il Gavi si caratterizza per un sapore fresco e una nota acidula piacevolmente vivace. È un vino ideale per chi cerca un’alternativa al solito Chardonnay, poiché si sposa magnificamente con piatti di pesce, frutti di mare e formaggi a pasta molle. Il Gavi è una vera espressione dell’eleganza e della raffinatezza del Nord Italia.

Procedendo verso il Sud, approdiamo in Campania, dove la Falanghina del Sannio conquista i cuori degli amanti del vino. Questo vino si contraddistingue per il suo gusto fruttato e floreale, nonché per la sua acidità equilibrata, che lo rende perfetto per accompagnare piatti di pesce, insalate fresche e antipasti leggeri. Con un calice di Falanghina del Sannio in mano, ci si può abbandonare a un momento di relax, magari dopo una lunga giornata di lavoro.

Nella pittoresca regione del Veneto, il Soave è una scelta imperdibile per gli amanti dei vini bianchi. Ottenuto principalmente da uve Garganega, il Soave brilla per la sua eleganza e delicatezza. Profumi di fiori bianchi e frutta matura si fondono in una sinfonia di sapori che incanteranno il vostro palato. Il Soave si accompagna splendidamente con piatti di pesce, risotti alla crema e piatti a base di verdure.

L’arte del servire il vino bianco

Mantenere il vino bianco alla giusta temperatura è fondamentale per esaltare le sue qualità organolettiche. L’eccessivo calore può appiattire i sapori e rendere il vino meno piacevole. Si consiglia di servire i vini bianchi a una temperatura tra gli 8°C e i 12°C, a seconda delle indicazioni inserite in etichetta. Mettete la bottiglia in frigorifero un’ora prima di servire o immergetela in un secchiello con ghiaccio e acqua per raffreddarla rapidamente.

I calici utilizzati per servire il vino bianco dovrebbero essere trasparenti e sottili. Questo permette di apprezzare appieno il colore e i riflessi del vino, oltre a concentrare gli aromi verso il naso. Evitate calici troppo grandi, che potrebbero surriscaldare il vino più rapidamente. Un calice dalla forma a tulipano, con una leggera chiusura del bordo, è ideale per concentrare i profumi.

Il vino bianco è quindi una scelta sempre ideale per una serata rilassante, ma allo stesso tempo raffinata. Sei pronto a tuffarti nel mondo affascinante dei vini bianchi? Scegli il tuo preferito, servi alla temperatura giusta e lasciati trasportare dalla sua magia.