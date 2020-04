Feng Shui: ecco come la tua casa influenza il tuo umore Piccoli consigli per ricreare un ambiente domestico felice e armonioso

Vogliamo tutti vivere bene, in tutti gli aspetti della nostra vita. Costruiamo e decoriamo anche le nostre case con questo scopo in mente, anche se a volte facendolo non consapevolmente non otteniamo i risultati sperati. Una casa che non è in armonia potrebbe diventare un ostacolo per i nostri successi e per il benessere fisico e psichico. Ecco perché dovremmo arredare i nostri spazi seguendo i dettami della disciplina del feng shui.

Che cos’è il feng shui?

Il feng Shui è una disciplina millenaria originaria della Cina . Il suo obiettivo è favorire l’energia positiva attorno a noi. Per alcuni è un’arte e per altri una scienza, ma ciò su cui siamo tutti d’accordo è che può migliorare la nostra vita. Il feng Shui studia come siamo influenzati da ciò che ci circonda, la potente influenza che gli spazi hanno sul nostro benessere e salute, dai quartieri, alla natura che ci circonda fino agli elementi di arredamento come mobili, colori e luci nelle stanze.

L’energia vitale del mondo

Secondo la cultura cinese, tutto nel mondo fisico è dotato di una “energia vitale” chiamata “chi”. Questa energia vitale è anche chiamata “Ki” o “Prana”, a seconda della lingua e della cultura. Il Feng Shui si preoccupa di sfruttare al meglio il flusso di energia o la corrente di Chi . Una condizione essenziale è che l’ energia venga ordinata e gli spazi puliti.

Se l’energia che entra nella casa fluisce armoniosamente, nutrirà positivamente gli spazi e i loro abitanti. Al contrario, se l’energia è sbilanciata, genererà anche uno squilibrio nelle persone che abitano lo spazio. Questa mancanza di armonia porta al nervosismo, al disagio e in generale mina la condizione di benessere fisico e mentale.

Alcuni suggerimenti per una casa felice

Prendendo spunto da alcuni semplici suggerimenti per migliorare il feng shui, qui di seguito abbiamo stilato una lista di piccoli accorgimenti da seguire per rendere armoniosi e vitali i nostri spazi domestici.

Lasciate che la luce del sole entri in casa perché questa genera energia

L’arredamento della casa deve essere positivo e piacevole

La zona living deve essere illuminata naturalmente

Le piante in casa sono fondamentali, aiutano a connettersi con l’energia della terra

Utilizzare incenso e olii essenziali per purificare gli ambienti

Questi piccoli accorgimenti renderanno più piacevole il tempo da trascorrere a casa.