Se hai organizzato una festa per il 31 ottobre, per grandi o per piccini, non possono mancare i migliori gadget di Halloween, per arredare in modo spaventoso ogni ambiente di casa, con semplicità ed efficacia. Per gli interni e per gli esterni sono molte le soluzioni.

Su Amazon si trovano tutte le decorazioni più adatte per ogni tipo di festa, anche per Halloween. Fantasmi, zucche, mostri per arredare casa, ma anche accessori da indossare per accendere subito la festa con i colori più terrificanti che si possano immaginare.

Non hai che l’imbarazzo della scelta, per organizzare una perfetta festa di Halloween, sia in casa sia fuori casa.

Fantasma gonfiabile per Halloween, decorazione da giardino impermeabile e autogonfiabile con picchetti e funi

Fonte foto da Amazon

Il negozio Homcom propone su Amazon la decorazione da giardino per Halloween, un terrificante fantasma gonfiabile impermeabile e autogonfiabile (le misure sono 120x90x240 centimetri). Per chi vuole decorare non solo gli interni di casa, ma anche gli esterni (un giardino o un cortile), ecco un gadget di Halloween altamente scenografico, che si illumina internamente con luci a LED bianche. Si gonfia da solo in pochi minuti semplicemente collegando il cavo a una presa elettrica. E si sgonfia altrettanto rapidamente, per essere conservato fino all’anno successivo. È realizzato in tessuto di poliestere, resistente agli agenti atmosferici ed è adatto sia per l’interno sia per l’esterno. Include un cavo di alimentazione da 3 metri, un ventilatore interno, tre funi di ancoraggio e cinque picchetti per fissarlo a terra in modo sicuro.

Catena di luci per Halloween, per interni ed esterni, decorazione per feste

Fonte foto da Amazon

Per decorare casa o il giardino, ecco che su Amazon possiamo trovare la catena di luci per Halloween, con teste terrificanti per spaventare tutti quanti. 10 luci a LED colorate a forma di testa di fantasma, che si accende in diversi colori. Ci sono diversi modelli di illuminazione: o lampeggiante o continua. Le lampadine non si scaldano, anche dopo ore che sono accese. L’alimentazione è a batteria, così si può appendere ovunque (richiede 2 batterie AA non incluse nella confezione). Adatta per interni ed esterni, la catena è realizzata in policarbonato resistente.

Addobbo di Halloween gonfiabile a forma di albero con fantasma, fugo e zucche, luci LED e gonfiatore integrato

Fonte foto da Amazon

Per la casa o per il giardino ecco l’addobbo di Halloween gonfiabile a forma di albero con fantasma spaventoso, gufo appollaiato su un ramo e zucche di Jack O’Lantern alla base. Si gonfia da solo questo gadget per Halloween alto più di 2 metri e mezzo (le misure nello specifico sono 156x107x274cm), ideale per una festa da brividi e illuminare la notte del 31 ottobre, grazie alle luci LED disposte all’interno. Realizzata in tessuto poliestere con grado di resistenza all’acqua IP44 190T, la decorazione è l’ideale anche per ambienti esterni. Si gonfia in pochi minuti, semplicemente accendendo il gonfiatore integrato. E si sgonfia altrettanto rapidamente, così da conservarlo per l’Halloween successivo. Il pacchetto comprende anche 5 picchetti da sistemare a terra, 3 corde e un sacchetto di sabbia per non vederlo volare via.

36 Monster Jump ups, Giocattoli mostri rimbalzanti per bambini

Fonte foto da Amazon

Per la gioia dei bambini, The Twiddlers propone su Amazon 36 Monster Jump ups, giochi a forma di mostri che rimbalzano. Sarà divertente durante una festa veder saltare questi mostriciattoli: sono sicuri e facili da usare e diventano anche la perfetta idea regalo per una pentolaccia di Halloween o come premio per una gara spaventosa organizzata il 31 ottobre. Disponibili in diversi formati e colori, i giochi pop up sono in materiale PP di alta qualità.

Braccialetti luminosi, 100 pezzi fluorescenti glow stick per feste

Fonte foto da Amazon

Per illuminare la festa di Halloween, Vicloon propone i suoi braccialetti luminosi, nella confezione da 100 pezzi di Glow Stick che si illuminano di colore al buio. Di alta qualità, sono realizzati in materiale non tossico, con certificazione CE. E sono anche impermeabili. Basta indossare il braccialetto e agitarlo per ottenere subito una bella luce colorata. I connettori sono inclusi e la luce è di lunga durata (6-8 ore in media, ma anche 12 ore in alcuni casi). Disponibili in rosso, arancione, giallo, verde e blu.

Decorazioni per Halloween, guanti da bambino da 8 a 12 anni che si illuminano al buio

Fonte foto da Amazon

Per bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni, ecco che Yazare su Amazon propone i suoi guanti che si illuminano. Ogni guanto emette luce in sei diverse modalità nei colori arancione, verde, rosso, bianco e blu. Sul guanto c’è un interruttore per accendere l’accessorio con luci multiple e cambi di modalità di colore. Sono realizzati in cotone e nylon, traspiranti e flessibili, caldi e comodi in inverno. Disponibili in diverse taglie, ogni guanto ha 5 batterie che si possono sostituire e che hanno una durata di circa 10-27 ore.

Luci di Halloween a forma di zucca, 30 LED con lanterna di Jack O’Lantern e 8 modalità di luminosità per feste

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco un’altra catena di luci con 30 LED a forma di lanterna zucca di Halloween, con 8 modalità di illuminazione. La lunghezza è di 3.5 metri. Si può appendere dove si vuole per ottenere subito la perfetta atmosfera. E si possono installare all’interno ma anche all’esterno, grazie al materiale isolante impermeabile. Sono luci alimentate da una batteria 3 * AA (non inclusa). Non vanno però immerse nell’acqua.

I gadget di Halloween non sono solo l’idea migliore per arredare casa e spaventare tutti: possono diventare anche il regalo perfetto da fare soprattutto ai più piccoli per entrare nel mood della festa. Buono shopping!