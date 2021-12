Non sai mai cosa regalare a una cara amica? Le migliori idee regalo Thun sono quello che fa sempre al caso nostro, perché per ogni occasione la famosa azienda italiana che dagli anni Cinquanta ci regala figure in ceramica, oggetti da collezione, accessori per la casa e per la cucina che sono sempre un ottimo dono da fare. E da farsi.

Forse non tutti sanno che la magia è nata nel 1950 a Bolzano, dove i conti Lene e Otmar Thun hanno dato il via alla produzione di oggetti che sono diventati ben presto iconici, in un piccolo laboratorio che si trova a Castel Sant’Antonio. Il primo oggetto è stato un angelo, simbolo dell’azienda dagli inizi. Per realizzarne il viso, la coppia si è ispirata ai volti addormentati dei figli Matteo e Peter, nati rispettivamente nel 1952 e nel 1955.

Oggi quegli oggetti sono diventati iconici e possono rappresentare sempre ottimi doni. Le idee regalo Thun sono sempre un’ottima soluzione: per lei, per lui, ma anche per i bambini, grazie alle linee che l’azienda di Bolzano dedica anche ai più piccoli.

THUN ® – Villaggio di Natale con Babbo Natale

Tra le idee regalo Thun, ecco il bellissimo Villaggio di Natale con Babbo Natale e simpatico trenino. Realizzata in ceramica, con meccanismo rotante in plastica (le pile però non sono comprese), questa è la perfetta decorazione per le feste di fine anno. Si mantiene pulito facilmente usando un panno morbido asciutto. Mai usare acqua o altri liquidi o prodotti detergenti aggressivi che potrebbero rovinarlo. La ceramica è molto delicata e anche fragile. Il diametro è di 32 centimetri, mentre l’altezza è di circa 30-31 centimetri. L’albero principale misura 20x20x25 cm, la locomotiva 9,4×4,7×7 cm e il vagone 6,5×4,4×7 cm.

THUN ® – Coppia Leone Lionel e leonessa Maxi – Ceramica – 16 cm h – Linea I Classici

Semplicemente adorabile la coppia formata dal leone e dalle leonessa maxi in ceramica, alta 16 centimetri circa, che fa parte della linea I Classici della Thun. La collezione si compone di tantissimi animali che possiamo sfruttare come splendide idee regalo. Tutti gli accessori, che possono diventare anche oggetti da collezionismo, sono in delicata e raffinata ceramica: ogni oggetto è decorato a mano, diventando una creazione autentica e unica nel suo genere. Anche questi leoni sono oggetti artigianali che possono diventare un’idea regalo originale per ogni occasione. Per dimostrare alla propria amica tutto il proprio affetto.

Thun – Piattino Sweet Christmas con Angelo – Porcellana – Linea Sweet Christmas – Living, Arredare la Casa

Ideale per Natale, tra le idee regalo Thun, il simpatico e adorabile piattino Sweet Christmas con angelo che canta. Un piatto in porcellana che fa parte della linea Sweet Christmas. Dal diametro di 20 centimetri circa, il piattino è ideale per arredare la casa o la tavola, con lo stile perfetto dell’azienda italiana che ci permette di avere sempre un gusto raffinato in quanto a regali. Si può usare sia nel forno a microonde sia in lavastoviglie, quindi diventa un piatto versatile in porcellana da usare per tutto il periodo delle feste di fine anno, in abbinamento ad altri piatti e bicchieri o tazzine della linea.

THUN ® – Tazzina Special Edition Dolce Natale

Un classico intramontabile, poi, è la tazzina con angioletto, come questa tazzina per il caffè Special Edition Dolce Natale, con piattino abbinato. Ovviamente in porcellana, è l’accessorio ideale per “prendere un caffè al volo“, pensando alla persona che ci ha regalato questa superlativa idea regalo. Si può mettere nel forno a microonde e lavare comodamente anche in lavastoviglie. Può diventare la nostra tazzina in porcellana preferita per prendere il caffè. La capacità è di 100 ml, mentre il diametro di circa 6 centimetri, stessa misura all’incirca dell’altezza. Il piattino ha un diametro doppio, di circa 12 centimetri.

THUN® – Set 6 Bicchieri – Accessori Cucina – Vetro – Accessori Casa – Linea Elegance

Bellissimi per la cucina i bicchieri della Thun in vetro della Linea Elegance, in un set da sei accessori per la tavola che riprendono i motivi iconici della storica azienda di porcellana italiana. Il set ritrae i classici personaggi della linea: la farfalla, il fiore di pesco, il girasole. Eleganti e versatili, si adattano a ogni occasione, per portare in tavola tutto lo stile e l’allegria dell’azienda Thun. Una perfetta idea regalo in vetro serigrafato, con capacità da 390 ml e dimensioni di circa 6,5×8,5×10 cm. Si possono comodamente lavare in lavastoviglie, senza perdere il motivo o il colore del disegno.

THUN – Vaso Country Medio – Ceramica – 19,1 cm h

Infine, ecco un altro classico della Thun, il vaso Country in dimensioni medie, alto circa 20 centimetri, in ceramica con simpatiche coccinelle ad augurare buona fortuna a chi lo riceverà in dono. Il vaso è perfetto per arredare casa con o senza fiori, perché è già bellissimo così. Si può pulire con un panno morbido asciutto, senza usare detergenti aggressivi. Realizzato in ceramica, il vaso ha queste dimensioni: 15,2×16,3×19,1 cm. Della stessa linea Country fanno parte altri vasi con altri motivi, ma anche ad esempio lo svuota tasche porta oggetti da ingresso sempre con coccinella portafortuna.

Come vedi sono tante le idee regalo Thun che puoi fare in ogni occasione.