Il trucco per togliere le pieghe dalle scarpe da ginnastica di pelle C'è un trucco che ci consente di togliere le pieghe dalle scarpe da ginnastica di pelle: eccolo finalmente condiviso con tutti noi

Per molte persone le scarpe da ginnastica sono la calzatura più bella da indossare. Magari ne hanno numerose paia nella loro scarpiera e ci sono dei modelli ai quali tengono maggiormente. Il rischio con le scarpe di pelle è che possano fare delle spiacevoli pieghe, che ne rovinano il fascino. C’è un modo però per togliere quelle pieghe nella parte anteriore.

Queste persone vorrebbero davvero che le loro scarpe preferite rimanessero sempre perfette, ma indossandole è inevitabile che si possano rovinare.

Shantel Dé Bonsu è proprio una di queste appassionate di scarpe da ginnastica. La giovane 20enne che vive a Bexleyheath, nel Regno Unito, ha escogitato un trucco davvero sorprendente per potersi prendere cura delle proprie scarpe da ginnastica preferite.

Che inevitabilmente si rovinano nella parte anteriore passo dopo passo, andando a formare delle pieghe che sono esteticamente poco belle da vedere e che raccontano dell’usura delle calzature.

Shantel Dé Bonsu ama le scarpe da ginnastica e ne ha molte, perché da piccola non aveva molte possibilità per comprarsi tutti i modelli che amava. Sotto la divisa andava a scuola sempre con le stesse calzature. E così da grande si è ripromessa di comprare tutte le scarpe che avrebbe voluto indossare. Quindi è esperta di scarpe da ginnastica. E sa bene che possono rovinarsi, diventando così:

La giovane Shantel Dé Bonsu ha deciso di condividere sui social il suo trucco per prendersi cura delle sue scarpe. Prendete un calzino o un vecchio capo di abbigliamento, ma anche uno straccetto va bene. Poi vi servirà un piccolo asciugamano, un ferro da stiro e acqua calda.

Per prima cosa mettere il calzino o qualcos’altro nel punto in cui ci sono le pieghe. Bagnate leggermente con acqua calda il piccolo asciugamano, strizzatelo e posizionatelo sopra la parte da trattare. Passate sopra il ferro da stiro, con molta delicatezza per non bruciare le scarpe.

I risultati sono garantiti!