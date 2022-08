Un kit di pronto soccorso da viaggio non può assolutamente mancare nella nostra valigia delle vacanze, in auto oppure sul camper, per poter avere sempre con sé tutto il necessario per una medicazione d’emergenza e per curare piccole o grandi ferite che potrebbe capitare di farsi mentre si è lontani da casa.

Il kit di pronto soccorso da viaggio contiene tutto l’essenziale per disinfettare una ferita, bendare un arto, mettere un cerotto e altri piccoli strumenti che potrebbero aiutarci ad affrontare un’emergenza di salute improvvisa. Fermo restando che è sempre bene contattare, in ogni caso, un medico, il 118 o la guardia medica in caso di sintomi gravi, che non ci convincono.

Su Amazon sono tanti i kit di pronto soccorso da viaggio da acquistare già comprensivi di tutto, in contenitori comodi per essere trasportati ovunque. Ecco la nostra selezione con i 5 modelli migliori da acquistare online.

Anshen, Kit di Pronto Soccorso, Scatola per le emergenze mediche mini e impermeabile

Il brand Anshen propone il suo kit di pronto soccorso portatile con 44 prodotti certificati CE, per essere sempre pronti a ogni emergenza di salute. La borsa è in nylon resistente, impermeabile e contiene all’interno tutto il necessario. Leggerissima, si può trasportare ovunque.

Anshen Kit di Pronto Soccorso, Scatola di Sopravvivenza Mini, Borsa di Emergenza Medica Impermeabile all'Aperto per Casa, Ufficio, Auto, Escursionismo, Campeggio 💖Kit di Pronto Soccorso: 44 articoli di pronto soccorso e strumenti di sopravvivenza certificati CE, essere sempre pronti per eventuali incidenti imprevisti, disastri naturali e situazioni di sopravvivenza che richiedono kit di primo soccorso.

💖Compatto e ben organizzato: la borsa del primo soccorso in nylon resistente, impermeabile e di qualità eccezionale. Contiene tutte le forniture di emergenza essenziali con tasche a rete all'interno della custodia.

💖Portatile e resistente: Piccolo e facile da trasportare, pesa solo 460 g, design da viaggio, custodia rigida in materiale di nylon con cerniera completamente aperta, è resistente, impermeabile e resistente agli urti, si adatta perfettamente alla tua auto, barca, zaino , o cassetto della cucina.

💖Multiuso: Sono perfetti per casa, lavoro, scuola, anche per le attività di avventura all'aria aperta, come campeggio, escursioni, caccia, canottaggio, pesca.

💖Sensazione disicurezza: Questa sensazione deriva dal fatto di sapere che sei preparato per un’emergenza e sei in grado di reagire prontamente in qualsiasi momento.

Aiesi, Kit di Pronto Soccorso professionale per auto, per casa, da viaggio, per la barca, per la moto, con termometro e disinfettante – Borsa di emergenza completa per medicazione, Made in Italy

Lo store di Aiesi, invece, presenta la sua borsa in nylon rossa con cerniera lampo e manico per il trasporto, con dentro tutti i presidi necessari per il primo intervento. Contiene guanti sterili, acqua ossigenata, garze sterili, pinzette, cotone, cerotti, forbici, laccio emostatico, ghiaccio istantaneo, termometro.

AIESI® Kit di Pronto Soccorso Professionale per auto casa viaggio barca moto trekking con TERMOMETRO e DISINFETTANTE # Borsa di emergenza completa per medicazione # Made in Italy BORSA IN NYLON di colore rosso con cerniera lampo a due vie e manico per il trasporto, contenente tutti i presidi necessari per un primo intervento professionale

Dimensioni cm 26x7x15h - Colore rosso - Peso 0,7 kg (completa di presidi)

CONTENUTO: 2 Paia di guanti sterili - 1 Acqua ossigenata da 250 ml - 5 Compresse di garza sterile 10x10 cm - 1 Compresse di garza sterile 18x40 cm - 1 Pinzetta per medicazione sterile - 1 Cotone idrofilo da 50 g - 1 Confezione di cerotti assortiti da 20 pz - 1 Rotolo di cerotto m 5x2,5 cm - 1 Benda di garza orlata m 5x10 cm - 1 Forbici per medicazioni autoclavabili 14,5 cm - 1 Laccio emostatico anallergico - 1 Ghiaccio istantaneo - 1 Termometro digitale - 1 Sacchetto per rifiuti sanitari

VALIDITA' PRESIDI: Prodotti sterili circa 5 anni - Disinfettante circa 3 anni

I Dispositivi Medici contenuti sono tutti a Marchio CE, sinonimo di qualità e garanzia

Cartrend, Kit di primo soccorso rosso, con misure di emergenza di primo soccorso maltesi

Il brand Cartrend propone una serie di borse per i kit di primo soccorso, con pratica zip per tenere tutto al chiuso e al sicuro, a prova di polvere e in modo tale da garantire che il contenuto rimanga sempre sterile. Pronto all’uso, lo puoi portare dietro con te ogni volta che vuoi.

Cartrend 7730042 kit di primo soccorso rosso, DIN 13164, con misure di emergenza di primo soccorso maltesi Contenuto secondo DIN 13164-B e StVZO § 35 h, conforme alla nuova versione dal 2014

In una pratica borsa con zip

A prova di polvere e in confezione sterile

Si adatta a molti supporti per veicolo

Honyao, Set di Primo Soccorso, 200 pezzi contenuti in una scatola di emergenza per primo intervento con coperta e altri accessori

Diverse le proposte sullo store Honyao, con kit di primo soccorso aggiornati secondo le più recenti direttive: contiene anche una maschera di salvataggio CPR, una coperta termica di emergenza, batuffoli di cotone e altri accessori utili, per un totale di 200 pezzi e 30 tipi di prodotti per la cura e ogni emergenza.

Offerta HONYAO® Kit di Pronto Soccorso, 200 Pezzi Scatola di Emergenza per Primo Intervento, Kit Primo Soccorso con Coperta d'emergenza per Casa Auto Barca Moto Roulotte Trekking e Campeggio 【Nuovo kit di primo soccorso aggiornato e unico】Recentemente aggiornato aggiungendo ulteriori articoli di pronto soccorso tra cui le Maschera di Salvataggio CPR, Coperta Termica di Emergenza, Batuffolo di Cotone , Intonaco adesivo per naso, pad per gli occhi e molte altre sostanze mediche e strumenti di sopravvivenza, vedere la lista di imballaggio per i dettagli

【Portatile e resistente】Piccolo e facile da trasportare, pesa solo 440g, design da viaggio, custodia rigida in materiale di nylon con cerniera completamente aperta, è resistente, impermeabile e resistente agli urti, si adatta perfettamente alla tua auto, barca, zaino , o cassetto della cucina, è ideale per la casa, il posto di lavoro, i viaggi su strada, gli sport e le avventure all'aria aperta

【Set combo per tutti gli usi】Totalmente 200 pezzi e 30 tipi di prodotti per la cura e l'emergenza con pacchi separati, sono perfetti per casa, lavoro, scuola, caravan, anche per le attività di avventura all'aria aperta, come campeggio, escursioni, caccia, canottaggio, pesca , essere sempre pronti per eventuali incidenti imprevisti, disastri naturali e situazioni di sopravvivenza che richiedono kit di primo soccorso

【Compatto e ben organizzato】 Contiene tutte le forniture di emergenza essenziali con tasche a rete all'interno della custodia, fornisce anche borse per oggetti personali nel kit per le forniture mediche specialistiche o farmaci in modo da poter personalizzare completamente questo kit di primo soccorso in base alle proprie esigenze

【Soddisfazione garantita al 100%】 Tutte le sostanze medicali HONYAO incluse bende, protettori, tampone per alcol, palline di cotone, garze per garza, coperta di emergenza e maschera CPR sono certificate CE e hanno una lunga durata. Se per qualche motivo non sei soddisfatto del tuo kit di pronto soccorso, puoi restituirli per un rimborso completo senza fare domande!

Kit di Pronto Soccorso, da viaggio, per l’auto, la casa, la barca, la moto – Set di Primo Soccorso essenziale 11 pezzi

Il brand Setablu, invece, presenta il suo kit di pronto soccorso da viaggio per l’auto, la casa, la barca, la moto. Un set di primo soccorso essenziale composto da 11 pezzi, come bende idrofile, forbicine, cerotti, salviette igienizzanti, garze sterili e molto altro ancora. La confezione è trasparente, così da vedere subito dov’è quello che occorre.

