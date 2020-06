La casa di carta, i dettagli ecosostenibili Il design di tendenza, all'insegna della sostenibilità, è fatto di carta

In Massachusetts esiste una casa interamente fatta di carta dal 1922. Una costruzione che ha resistito alle intemperie e al trascorrere degli anni. Si chiama Paper House, esiste ancora oggi ed è un museo. Oggi questo materiale è sempre più utilizzato nel settore del #design, con soluzioni davvero sorprendenti dal punto di vista estetico e funzionale. Il brand Papirho, con i suoi numerosi articoli d’arredamento utilizza la carta, per dare vita ad arredi resistenti, con linee semplici, funzionali e d’effetto.

Papirho realizza complementi d’arredo in carta grezza idrorepellente, leggeri, pratici e facilmente trasportabili offrendo soluzioni che si prestano a tutti gli spazi, anche esterni, sia di grandi che di piccole dimensioni, aggiungendo una nota preziosa di colore e stile. Un design di tendenza all’insegna dell’ecosostenibilità con cui potrai divertirti e trasformare la tua casa.

Le persone torneranno a viaggiare, a muoversi, e come spesso accade in città, a cambiare casa: per questo i mobili di carta possono rappresentare una soluzione eccezionale. Come Paper Bed, il letto multiuso realizzato interamente in carta, in grado di sostenere fino a 300 kg che viene fornito già compreso di materasso da appoggiare alla struttura per una notte di sonno ristoratore. Trasformabile in un comodo divano per momenti di relax guardando la TV, leggendo un libro o per le giornate in smart working, chiuso diventa un perfetto salvaspazio, una soluzione irrinunciabile da tenere a portata di mano che unisce praticità e design.

Dopo questo periodo di quarantena, sempre più aziende continueranno ad offrire la possibilità di lavorare in smart working, ponendo la necessità, di creare nella propria casa un piccolo spazio dove lavorare in armonia, combinando un design che unisca praticità, bellezza e rispetto per l’ambiente.

A questo proposito Papirho offre soluzioni salvaspazio che garantiscono soluzioni cool e all’avanguardia.

Come Paper stool, un confortevole sgabello dalle dimensioni ridotte e compatte. Dispiegabile e ripiegabile all’infinito, il particolare trattamento della carta rende la superficie resistente agli schizzi d’acqua e all’umidità, mentre la struttura a nido d’ape lo rende estremamente robusto, assicurando un’elevata capacità portante. Disponibili tanti colori per ogni gusto e necessità,

Altrettanto utile per lavorare, è la Table Lamp. Il suo paralume può assumere ben 13 forme differenti per dare alla stanza luce e personalità con un singolo gesto. Table Lamp è realizzata in feltro, materiale che conferisce alla lampada la giusta elasticità per trasformarsi continuamente, creando l’atmosfera giusta per ogni occasione.

Con la bella stagione, aumenta il bisogno di creare sul terrazzo o in giardino una piccola oasi arredata con gusto. Perfetta Paper Bench, la panca dispiegabile e ripiegabile in diverse combinazioni e forme, ottimizza gli spazi, adattandosi perfettamente ad ogni contesto. Può essere spostata, plasmata e allungata a proprio piacimento, dando movimento a qualsiasi ambiente, in pochi minuti e senza fatica. Leggera (5,5 kg) e in grado di ospitare fino a 3 sedute e supportare fino a 1.000 kg. Con cuscini in similpelle ton-sur-ton che conferiscono un tocco di design.

Insomma, avete visto quante cose si possono fare con la carta?