Lenzuola no stiro, il sogno di ognuno di noi

Le lenzuola no stiro sono la risposta a tutte le preghiere di chi odia stirare. Che poi, ammettiamolo, tra le attività domestiche è quella più inutile e priva di senso. Senza dimenticare, poi, che inquina il pianeta, consumando acqua ed energia, ma consumando anche il nostro tempo prezioso.

Su Amazon possiamo trovare le lenzuola no stiro dei migliori brand. Semplicemente le lavi in lavatrice a 40°, le stendi ad asciugare al sole e quando sono asciutte le puoi già mettere sul letto, pronte e morbide per accoglierti durante il riposo notturno.

La perfetta idea regalo per ogni occasione.

Completo Lenzuola NO STIRO Celeste di Gabel in Cotone Greige

Gabel è sicuramente un marchio leader nel settore della biancheria per la casa. Nella sua collezione il brand, anche su Amazon, propone questo completo no stiro con motivo floreale ipoallergenico in cotone. Il set comprende un copripiumino e un lenzuolo matrimoniale, 100% puro cotone. Non si restringe lavandolo e non ha bisogno di essere stirato. Viene inviato in un’elegante scatola con logo Gabel. Ed è 100% Made in Italy.

L’Antico Arcolaio, Set completo per letto con lenzuola in microfibra NO STIRO, Bicolore Jaquard (Beige/Tortora, Matrimoniale 2 piazze)

Il brand L’Antico Arcolaio propone il suo set matrimoniale completo di lenzuola e federa no stiro, in due tonalità. Ma sono disponibili anche la versione per letto singolo e quella per una piazza e mezza. Lo puoi acquistare in tanti differenti colori: beige/marrone, beige/tortora, blu/azzurro, grigio/argento, nero/grigio, oro/giallo, rosa/malva, rosso/bordeaux, verde. Le lenzuola sono in microfibra e non hanno necessità di essere stirate. Il set è composto da due federe, un lenzuolo di sopra, un lenzuolo di sotto con comodi angoli.

L'ANTICO ARCOLAIO Set Completo Letto Lenzuola Microfibra No Stiro Bicolore Jaquard (Beige/Tortora, Matrimoniale 2P) MORBIDA MICROFIBRA NO STIRO. Questo set di lenzuola di casa Tessier è prodotto e fabbricato in italia con attenzione al particolare, le rifiniture del capo sono curate al minimo dettaglio come vuole la tradizione tessile italiana con uno sguardo rivolta all'innovazione nel settore. Ia microfibra usata per la realizzazione di questo capo è di prima qualita

2 FEDERE 52X82CM

1 LENZUOLO SOPRA 250X290CM

1 LENZUOLO SOTTO CON ANGOLI 170X200+25CM

PER UNA MIGLIORE CONSERVAZIONE DEL CAPO RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PRESENTI SULLA CONFEZIONE E ALL'INTERNO DEL PRODOTTO

Corredocasa, Set completo di lenzuola in microfibra e policotone in tinta unita NO STIRO, morbido al tatto e disponibile in 3 misure e diversi colori

Lo store di Corredocasa su Amazon, invece, presenta il suo set completo da letto in tinta unita e morbido al tatto, che non ha bisogno di essere stirato. Le lenzuola sono disponibili per letto singolo, da una piazza e mezza o matrimoniale. È disponibile in arancione, beige, bianco, blu, bordeaux, celeste, grigio, marrone, panna, rosa, rosso, verde.

Corredocasa Set Completo Lenzuola Biancheria da Letto in Microfibra/Policotone Tinta Unita No Stiro Morbido al Tatto Disponibile in 3 Misure e Vari Colori (Singolo, Celeste) Scegli le tue lenzuola in microfibra disponibili in 3 misure: che tu dorma su un materasso singolo, da una piazza e mezza o matrimoniale , abbiamo le lenzuola misure perfette per tutti.

Dai alla tua camera da letto un restyling estremo: stai cercando di aggiungere un po' di felicità alla tua vita di sonno? Questo set di lenzuola e federe è offerto ad un prezzo speciale.

Il design non è solo apparenza. Il design è una combinazione di estetica, funzionalità e scelta dei materiali

Il completo letto non lascerà quei fastidiosi pelucchi anche dopo molti lavaggi e una volta messo sul materasso non vedrai alcuna piega

Il set lenzuola è lavabile a 40 gradi, e può essere asciugato in asciugatrice a bassa temperatura, senza rischio di restringimento e scolorimento.

Gemitex, Completo per letto Matrimoniale, Colore bianco con trattamento NO-STIRO, effetto raso, in 100% microfibra di poliestere. Composto da 2 lenzuola e 2 federe in tinta unica. Prodotto Made in Italy

Lo store Gemitex propone il suo set matrimoniale composto da un lenzuolo di sopra, uno di sotto con gli angoli e due federe, che hanno subito il trattamento no stiro di smerigliatura. Torna sempre nelle sue condizioni normali senza fastidiose pieghe. L’effetto al tatto è come il raso di seta.

GEMITEX Completo letto Matrimoniale, Colore BIANCO, con Trattamento NO-STIRO, effetto Raso, in 100% Microfibra di poliestere. Composto da 2 lenzuola e 2 federe TINTA UNITA. Made in Italy SET MATRIMONIALE - Il set è composto da 4 pezzi e comprende 1 lenzuolo piatto 240x280 cm, 1 lenzuolo con angoli di 160x190 cm con tasca profonda 25 cm e 2 federe 50x80 cm.

TRATTAMENTO NO-STIRO - grazie al trattamento di smerigliatura, il tessuto del nostro completo letto non deve essere stirato ma ritorna nelle condizioni normali, senza pieghe. Inoltre, ha un effetto raso di seta.

MATERIALE - Il completo letto è realizzato con tessuto in 100% Microfibra di Poliestere. E' morbido, liscio e confortevole, antiacaro e anallergico, tiene al caldo in inverno e al fresco durante l'estate.

ISTRUZIONI PER LA CURA - Lavare in lavatrice a max 30°, Asciugare anche in asciugatrice, Non Candeggiare, Non lavare a secco.

NuvolaNera, Set completo di lenzuola in tinta unita in morbida microfibra – NO STIRO – Adatto per materassi fino a 25 cm di altezza – 2 piazze matrimoniale – Blu/Bianco

Lo store di NuvolaNera su Amazon presenta il set completo di lenzuola in tinta unita in morbida microfibra che non ha bisogno di essere stirato. Ideale per materassi fino a 25 cm di altezza, è disponibile in blu/bianco, bordeaux/arancione, bordeaux/tortora. Ogni set è composto da lenzuolo sopra piano, lenzuolo sotto con angoli e due federe con patella.

NuvolaNera Set completo lenzuola tinta unita in morbida microfibra - NO STIRO – Adatto per materassi fino a 25 cm di altezza - 2 Piazze Matrimoniale - Blu/Bianco Completo lenzuola fresco e moderno, con pregiata finitura a coda di topo. La scelta giusta per una stanza da letto colorata ed elegante.

Il completo è facilissimo da lavare e non necessita di stiro. Si consiglia di lavare separatamente per i primi lavaggi. Composizione: 100% poliestere.

Confezione composta da 4 pezzi: 1 Lenzuolo sotto con angoli 180x200 + 25 cm di angolo; 1 Lenzuolo sopra piano 240x280 cm; 2 Federe 50x80 cm con patella.

Prodotto lavorato nel totale rispetto della natura e dell’ambiente, lavorato con materiali privi di sostanze nocive con certificazione OEKO-TEX

Con i prodotti a marchio NuvolaNera hai a disposizione una spedizione veloce e tracciata, per qualsiasi altra informazione ci puoi contattare, saremo lieti di rispondere ad ogni tua esigenza.

Oltre alle lenzuola no stiro, hai bisogno anche di un copriletto?